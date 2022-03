यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का DeepFake वीडियो हुआ वायरल, जानें दुश्मन हैकर्स ने क्यों किया ऐसा

Zelensky Fake Video: रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जंग जारी है. इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में जेलेंस्की को रूसी मांगों के आगे झुकते हुए दिखाया गया है. इस वीडियो की आलोचना की जा रही है, यह एक बेहद ही फेक वीडियो है. फेसबुक ने कथित तौर पर वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन में संघर्ष जारी रहने के कारण फर्जी खबरें फैलाने के लिए ऐसे और भी नकली प्रयास किए जा सकते हैं.

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जेलेंस्की अपने देशवासियों से रूसी आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए अपने हथियार नीचे करने का आग्रह कर रहे हैं. इसे देखते ही इंटरनेट यूजर्स ने तुरंत कह दिया कि वीडियो में जेलेंस्की की गर्दन और चेहरे को टोन किया गया है. वीडियो में जेलेंस्की की आवाज और उनका उच्चारण भी अजीब है. उनके सिर के चारों ओर पिक्सेलेशन भी दर्शाते हैं कि यह एक फेक वीडियो है. फेसबुक के एक अधिकारी ने बाद में कहा कि कंपनी अपने प्लेटफॉर्म से फुटेज को हटा रही है.

A deepfake of Ukrainian President Volodymyr Zelensky calling on his soldiers to lay down their weapons was reportedly uploaded to a hacked Ukrainian news website today, per @Shayan86 pic.twitter.com/tXLrYECGY4

— Mikael Thalen (@MikaelThalen) March 16, 2022