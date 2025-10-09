Advertisement
trendingNow12954324
Hindi Newsदुनिया

पाकिस्तान का 'भाई', ट्रंप को इजरायल-हमास सीजफायर पर क्यों दे रहा विशेष धन्यवाद? महिमामंडन के पीछे बहुत बड़ी साजिश', जानें पर्दे के पीछे की कहानी

Why Erdogan Thanks Trump On By Gaza Ceasefire: पाकिस्तान के साथ 'भाईचारा' रखने वाला तुर्की इन दिनों हमास के मामले में खूब चौधरी बन रहा है. राष्ट्रपति एर्दोगन ने तो ट्रंप के कसीदे इतने पढ़े हैं कि हर कोई देखकर हैरान है. आइए जानते हैं पूरी कहानी.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 09, 2025, 02:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्तान का 'भाई', ट्रंप को इजरायल-हमास सीजफायर पर क्यों दे रहा विशेष धन्यवाद? महिमामंडन के पीछे बहुत बड़ी साजिश', जानें पर्दे के पीछे की कहानी

Israel-Hamas first phase of Gaza ceasefire: तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोगन ने गाजा में इजरायल-हमास युद्धविराम के पहले चरण पर सहमति बनने पर खुशी जताई है. लेकिन जो बात सबको चौंका रही है, वो है उनका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 'विशेष धन्यवाद'. एर्दोगन ने ट्रंप की तारीफों के पुल बांधे हैं. उन्होंने कहा कि ट्रंप ने इजरायली सरकार को युद्ध रोकने के लिए 'जरूरी राजनीतिक इच्छाशक्ति' दिखाई है. अब सबसे बड़ा सवाल आखिर तुर्की को गाजा में जंग रुकने से क्या फायदा. क्यों ट्रंप की इतनी तारीफ कर रहे तैय्यप एर्दोगन.

ट्रंप के महिमामंडन में क्या-क्या कहा?
तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोगन ने गुरुवार को इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि इजरायल और हमास गाजा में युद्धविराम के पहले चरण पर सहमत हो गए हैं. उन्होंने युद्ध समाप्त करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों को भी सराहा. एर्दोगान ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट के जरिए खुशी का इजहार किया. उन्होंने लिखा, "मुझे बहुत खुशी है कि हमास-इज़राइल वार्ता... के परिणामस्वरूप गाजा में युद्धविराम हुआ है."
खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप का आभार जताया. उन्होंने कहा, "मैं विशेष रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इजरायली सरकार को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाई."

एर्दोगन ने कतर और मिस्र को भी शुक्रिया कहा, लेकिन ट्रंप का नाम सबसे ऊपर रखा. ये महिमामंडन सुनकर लगता है जैसे एर्दोगन ट्रंप को 'पीस ब्रोकर' बता रहे हों.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप के कसीदे क्यों पढ़ रहा पाकिस्तान का 'भाई'?
एर्दोगन का ये कदम महज तारीफ नहीं, बल्कि स्मार्ट डिप्लोमेसी है. सितंबर 2025 में व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात के बाद एर्दोगन ने कहा था कि दोनों ने गाजा में युद्धविराम और स्थायी शांति पर समझौता किया है. रॉयटर्स के अनुसार, "ट्रंप ने तुर्की से हमास को मनाने को कहा, और एर्दोगन ने जिम्मेदारी ली."  तभी तो एर्दोगन ने ट्रंप से फोन पर कहा था कि तुर्की शांति प्रयासों का स्वागत करता है, लेकिन इजरायल को हमले रोकने होंगे." इन सबके पीछे एर्दोगन का बहुत बड़ा दिमाग है. क्योंकि यह सब करके ट्रंप को खुश किया जा सकता है. जिसकी वजह से मध्य पूर्व में तुर्की एक बड़ा ताकतवर देश बना रहे. बनाता है.विशेषज्ञ कहते हैं कि एर्दोगन की ये रणनीति तुर्की की सुपरपावर वाली महत्वाकांक्षा को दिखाती है. जिसे पाने के लिए तुर्की हर संभव कोशिश कर रहा है.

पाकिस्तान का 'प्रिय भाई': एर्दोगन का अटूट बंधन
एर्दोगन और पाकिस्तान का रिश्ता 'भाईचारे' का है. जो मई 2025 में भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान और मजबूत हुआ. शहबाज शरीफ ने एर्दोगन को 'प्रिय भाई' कहा था और भारत के खिलाफ समर्थन के लिए धन्यवाद दिया था. ऑपरेशन ‌सिंदूर के बाद इस्तांबुल में हुई मुलाकात में दोनों ने रक्षा, ऊर्जा और आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ाने का फैसला लिया था.  एर्दोगन ने कहा था, "तुर्की-पाकिस्तान भाईचारा दुनिया में बहुत कम देशों को नसीब होता है. ऑपरेशन ‌सिंदूर के बाद भारत में 'बॉयकॉट तुर्की' जैसे खूब कैंपेन चले थे. लेकिन एर्दोगन नहीं डिगे. पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने वाला तुर्की दूसरा सबसे बड़ा स्रोत भी है. 

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

gaza

Trending news

Rao Narender Singh कांग्रेस के लिए जरुरी या मजबूरी ? इंद्रजीत का खेल खत्म!
Haryana news
Rao Narender Singh कांग्रेस के लिए जरुरी या मजबूरी ? इंद्रजीत का खेल खत्म!
'मेरे नाम से गढ़े गए शब्द पूरी तरह गलत...,' पीएम मोदी के बयान पर भड़के चिदंबरम
P Chidambram
'मेरे नाम से गढ़े गए शब्द पूरी तरह गलत...,' पीएम मोदी के बयान पर भड़के चिदंबरम
CJI से दुर्व्यवहार करने वाले वकील की बढ़ी मुश्किलें, बार एसोसिएशन ने खोला मोर्चा
Supreme Court
CJI से दुर्व्यवहार करने वाले वकील की बढ़ी मुश्किलें, बार एसोसिएशन ने खोला मोर्चा
नमस्ते दोस्तों...प्रेस कांफ्रेंस में कीर स्टार्मर ने जीता दिल, दिखाया भारतीय प्रेम
Keir Starmer
नमस्ते दोस्तों...प्रेस कांफ्रेंस में कीर स्टार्मर ने जीता दिल, दिखाया भारतीय प्रेम
'अदालत का माहौल ऐसा होना चाहिए...' जूते फेंकने की घटना पर पूर्व SC जज की सलाह
Supreme Court
'अदालत का माहौल ऐसा होना चाहिए...' जूते फेंकने की घटना पर पूर्व SC जज की सलाह
डैडी, फीस कब दोगे... आधी फीस नहीं देने पर फैज को जमीन पर बैठाकर दिलवाया एग्जाम
Bhiwandi
डैडी, फीस कब दोगे... आधी फीस नहीं देने पर फैज को जमीन पर बैठाकर दिलवाया एग्जाम
93 साल में पहली बार भारतीय वायु सेना दिवस के मौके पर वायरल हुआ ऐसा 'मेन्यू बम'?
operation sindoor
93 साल में पहली बार भारतीय वायु सेना दिवस के मौके पर वायरल हुआ ऐसा 'मेन्यू बम'?
2-3 दिन बाद CM ने दौरा किया, सांसद पर घुसपैठियों ने हमला किया...,' BJP का TMC पर वार
west bengal weather
2-3 दिन बाद CM ने दौरा किया, सांसद पर घुसपैठियों ने हमला किया...,' BJP का TMC पर वार
टीवीके प्रमुख विजय के आवास पर बम की धमकी से हड़कंप, पुलिस ने ली कोने-कोने की तलाशी
TVK chief Vijay news
टीवीके प्रमुख विजय के आवास पर बम की धमकी से हड़कंप, पुलिस ने ली कोने-कोने की तलाशी
हमारे रिश्तों की बुनियाद डेमोक्रेसी, फ्रीडम पर है...मोदी और स्टार्मर की मुलाकात
PM Modi
हमारे रिश्तों की बुनियाद डेमोक्रेसी, फ्रीडम पर है...मोदी और स्टार्मर की मुलाकात