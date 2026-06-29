43°C दोनों जगह, फिर यूरोप में क्यों मचा हाहाकार? समझिए 17 घंटे की धूप और 'साइलेंट डिहाइड्रेशन' ने पश्चिम में कैसे बरपाया कहर

European Heat Deaths: ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के इस दौर में पूरी दुनिया भीषण गर्मी की चपेट में है. इस समय दक्षिणी और मध्य यूरोप के कई देश एक ऐसी विनाशकारी हीटवेव (लू) का सामना कर रहे हैं, जिसने सरकारों की नींद उड़ा दी है. फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल जैसे देशों में थर्मामीटर का पारा 43°C को छू रहा है. चौंकाने वाली बात ये है कि यही 43 डिग्री तापमान भारत के लोगों के लिए गर्मियों में एक आम बात होती है, लेकिन यूरोप में इसके कारण हाहाकार मचा हुआ है और अकेले फ्रांस में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.
आखिर ऐसा क्यों है कि थर्मामीटर पर एक जैसा दिखने वाला नंबर (43°C) भारत के मुकाबले यूरोप में इतना ज्यादा जानलेवा और बेरहम साबित हो रहा है? विज्ञान, भूगोल और आर्किटेक्चर के विशेषज्ञों के अनुसार, इसके पीछे थर्मल रीडिंग नहीं, बल्कि 8 ऐसी बड़ी वजहें हैं जो यूरोप की गर्मी को दमघोंटू बना देती हैं. आइए जानते हैं कि क्यों ये तापमान यूरोप में जानलेवा साबित हो रहा है...
यूरोप का ज्यादातर हिस्सा भारत से काफी उत्तर में स्थित है. उदाहरण के लिए, पेरिस कनाडा के टोरंटो से भी उत्तर में है. गर्मियों के दिनों में यहां सूरज का एंगल ऐसा होता है कि धूप सीधे सिर पर पड़ने के बजाय तिरछी पड़ती है, लेकिन आसमान में 15 से 17 घंटे तक दिन की रोशनी रहती है. इतने लंबे समय तक धूप रहने के कारण शहरों की इमारतें, कंक्रीट की सड़कें और फुटपाथ दिनभर सोलर एनर्जी सोखते रहते हैं और रात में भी ठंडे नहीं हो पाते.
भारत के शहरों में हवा में धूल के कण ज्यादा होते हैं, जो सूरज की किरणों को बिखेर देते हैं, जिससे धूप की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है. इसके विपरीत, यूरोप का आसमान बिल्कुल साफ होता है. धूल के कण न होने से सूरज की अल्ट्रावायलेट और तीखी किरणें सीधे स्किन पर वार करती हैं, जिससे 43°C तापमान में भी धूप भारत से कहीं ज्यादा चुभने वाली महसूस होती है.
हालिया हीटवेव के दौरान यूरोप के वायुमंडल में हवा की गति पूरी तरह रुक गई है. जब हवा बिल्कुल नहीं चलती, तो शहरों के ऊपर गर्म हवा का एक गुब्बारा बन जाता है. हवा न चलने के कारण इंसानी शरीर का नैचुरल कूलिंग सिस्टम (पसीना सूखने की प्रक्रिया) काम करना बंद कर देता है, जिससे लोगों का दम घुटने लगता है.
भारत में गर्मी के साथ उमस होती है, जिससे पसीना आता है और हम पानी पीते रहते हैं. लेकिन यूरोप के अंदरूनी हिस्सों में गर्मी बेहद सूखी होती है. यहां पसीना तुरंत हवा में उड़ जाता है, जिससे इंसान को अंदाजा ही नहीं होता कि उसका शरीर कितनी तेजी से पानी खो रहा है. यह 'साइलेंट डिहाइड्रेशन' अचानक ऑर्गन फेलियर और मौत का कारण बन रहा है.
यूरोप के घर सदियों से कड़ाके की ठंड और लंबी सर्दियों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं. इनकी दीवारें मोटी इंसुलेशन वाली होती हैं, खिड़कियां छोटी होती हैं और छतें गहरे रंग की होती हैं ताकि घर के अंदर गर्मी फंसी रहे. सर्दियों का यही वरदान अब गर्मियों में अभिशाप बन गया है. कंक्रीट के ये घर एक बार गर्म होने के बाद अंदर ओवन (Oven) की तरह तपते रहते हैं. इसके उलट, भारतीय घरों में ऊंची छतें, बरामदे, टाइल्स की फ्लोरिंग और क्रॉस-वेंटिलेशन गर्मी को बाहर निकालने के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं.
यूरोपियन लाइफस्टाइल में एसी कभी प्राथमिकता नहीं रहा. पेरिस या लंदन जैसे शहरों में अमूमन तापमान 25°C के आसपास रहता था, इसलिए वहां के घरों में न तो सीलिंग फैन (पंखा) होते हैं और न ही एसी. अचानक आई इस अभूतपूर्व गर्मी से निपटने के लिए वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार ही नहीं है, जबकि भारत में कूलर, पंखे और एसी गर्मियों की बुनियादी जरूरत हैं.
यूरोप के ऐतिहासिक शहरों (जैसे पेरिस या रोम) के पुराने इलाकों में आर्किटेक्चरल एस्थेटिक्स (शहरी सुंदरता) को बनाए रखने के लिए इमारतों के बाहर एसी का आउटडोर कंप्रेसर लगाने पर कानूनी रोक है. पैदल चलने वाले रास्तों और आउटडोर कैफे कल्चर को बचाने के लिए बनाए गए ये नियम आज के दौर में लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं.
भारत के लोग बचपन से ही 40°C से ऊपर का तापमान झेलने के आदी होते हैं. बार-बार गर्मी झेलने से हमारा शरीर 'एकलिमटाइज' हो जाता है, जिससे दिल की कार्यक्षमता बेहतर रहती है और शरीर जल्दी पसीना बहाकर खुद को ठंडा कर लेता है. यूरोपियन लोगों का शरीर इस तरह के मौसम का आदी नहीं है, जिससे उनका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इतनी भीषण गर्मी में अचानक कड़ा रिस्पॉन्स नहीं दे पाता.
यह सोचना कि भारतीय लोग यूरोपियनों से बेहतर हैं पूरी तरह सही नहीं है. भारत की उमस वाली गर्मी जहां चिपचिपी और थका देने वाली होती है, वहीं यूरोप की सूखी गर्मी, तपती कंक्रीट की इमारतें, हवा का न चलना और लगातार 17 घंटे तक सूरज का चमकना वहां की रातों को भी बेहद गर्म बना रहा है. यही वजह है कि जब यूरोप का पारा 43 डिग्री पहुंचता है, तो वह किसी प्राकृतिक आपदा की तरह इंसानी जिंदगियों को लीलने लगता है.