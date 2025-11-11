क्या FBI डायरेक्टर काश पटेल ने चुपके से किया चीन का दौरा? दोनों देश क्यों छिपा रहे हैं डिटेल?

Kash Patel Secret Visit To China: एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल ने पिछले हफ्ते फेंटेनाइल कंट्रोल और लॉ इंफोर्समेंट पर सहयोग पर चर्चा के लिए गुप्त रूप से बीजिंग का दौरा किया. ये अघोषित दौरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) के बीच हाल ही में हुई शिखर वार्ता के बाद हुआ, जिसमें दोनों नेताओं ने फेंटेनाइल क्राइसिस से निपटने पर "आम सहमति" का जश्न मनाया. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को ये जानकारी इस यात्रा से जुड़े सूत्रों से मिली है.

दोनों ही देश छिपा रहे हैं डिटेल

कथित तौर पर पटेल शुक्रवार 7 नवंबर 2025 को बीजिंग पहुंचे और शनिवार को चीनी अधिकारियों के साथ चर्चा की. न तो अमेरिका और न ही चीन ने आधिकारिक तौर पर इस दौरे की पुष्टि की, और चीनी लोक सुरक्षा मंत्रालय और अमेरिकी दूतावास दोनों ने ही इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

इस विजिट के बाद क्या बदला?

काश पटेल के इस दौरे के बाद, चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने दवा से जुड़े प्रीकर्सर केमिकल्स की अपनी लिस्ट में रिवीजन करने का ऐलान किया. जिसमें अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को निर्यात के लिए नई लाइसेंसिंग जरूरतें शामिल की गईं. इसने अवैध व्यापार को रोकने के लिए उन चीजों की कड़ी निगरानी पर भी जोर दिया जो मौजूदा वक्त में रेगुलेशन के अधीन नहीं हैं और एक्सपोर्टर्स को अमेरिका जैसे "हाई रिस्क" वाले डेस्टिनेशंस के साथ लेन-देन करते वक्त संभावित आपराधिक जिम्मेदारियों को लेकर आगाह किया.

टैरिफ में कटौती

इसी से जुड़े एक घटनाक्रम में, राष्ट्रपति ट्रंप ने चीनी सामानों पर टैरिफ को दंडात्मक स्तर से घटाकर आधा करने पर सहमति जताई, जो घटकर 10% हो गया. ऐसा उन्होंने शी जिनपिंग से अमेरिका में फेंटेनाइल के फ्लो को रोकने के लिए "कड़ी मेहनत" करने का वादा हासिल करने के बाद किया, जो अमेरिकियों में ओवरडोज से होने वाली मौतों का एक बड़ा कारण है.

टेंशन कम करने की कोशिश?

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट (Scott Bessent) ने कहा कि नए समझौते की डिटेल एक बाइलेट्रल वर्किंग ग्रुप के जरिये तैयार किया जाएगा. ये समझौता ट्रंप प्रशासन के लिए एक अहम नीतिगत बदलाव का प्रतीक है, जो पहले चीन की तरफ से प्रोग्रेस दिखाने तक बैन के लिए कमिटेड था. इस समझौते में चीन को अमेरिका की तरफ सोयाबीन की बिक्री को रिन्यू करना और चीन से रेयर अर्थ एक्सपोर्ट प्रतिबंधों पर रोक लगाना भी शामिल था, जो टेंशन में अस्थायी कमी का संकेत देता है.

फेंटेनाइल क्राइसिस क्या है?

फेंटेनाइल संकट अमेरिका में एक गंभीर समस्या है, जहां ये सिंथेटिक ड्रग ओवरडोज मौतों का बड़ा कारण बन गई है. अमेरिका का आरोप है कि चीन से फेंटेनाइल और इसके कच्चे केमिकल अवैध रूप से भेजे जाते हैं, जिनसे नशा तस्कर घातक ड्रग बनाते हैं. चीन का कहना है कि वो ऐसे रसायनों पर नियंत्रण कड़ा कर चुका है. हाल में दोनों देशों ने मिलकर इस अवैध व्यापार को रोकने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है.

