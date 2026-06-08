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भारत में हर जगह लाल, लेकिन अमेरिका में रंग-बिरंगे क्यों होते हैं सड़क पर लगे आग बुझाने वाले डिवाइस?

अमेरिका में सड़कों के किनारे जगह-जगह पर लगे फायर हाइड्रेंट सभी को नजर आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यह हाइड्रेंट किसी एक रंग के नहीं होते हैं. वह अलग-अलग रंगों के होते हैं. ऐसा क्यों होता है, इससे जुड़े मामले पर आज हम बात करेंगे...

Published: Jun 08, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:00 PM IST
भारत में हर जगह लाल, लेकिन अमेरिका में रंग-बिरंगे क्यों होते हैं सड़क पर लगे आग बुझाने वाले डिवाइस?
Image Credit: AI Generated Image

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