/भारत में हर जगह लाल, लेकिन अमेरिका में रंग-बिरंगे क्यों होते हैं सड़क पर लगे आग बुझाने वाले डिवाइस?

Fire Hydrant: जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, तो अक्सर आपकी नजर फायर हाइड्रेंट्स पर पड़ती होगी. बड़ी इमारतों के आसापास या ऑफिस के पास लाल रंग के फायर हाइड्रेंट नजर आते हैं. ये तो सभी को पता है कि यह आग लगने की स्थिति में काम आते हैं. चूंकि, फायर हाइड्रेंट उन बुनियादी ढांचों में से एक हैं, जिन्हें हम रोजाना देखते तो हैं, लेकिन उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचते. हालांकि, अमेरिका में फायर हाइड्रेंट को लेकर कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है.
दरअसल, अमेरिका में लगभग सभी सड़कों के किनारे, इमारतों के पास फायर हाइड्रेंट लगे नजर आते हैं. सबसे खास बात है कि जैसे भारत में इन फायर हाइड्रेंट का रंग लाल होता है, लेकिन अमेरिका में यह रंग बिरंगे होते हैं. ऐसा केवल सुंदरता के लिहाज से नहीं किया जाता, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण और इंजीनियरिंग के साथ सुरक्षा की सोच छिपी है. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं....
जानकारी दें कि फायर हाइड्रेंट्स सड़कों के नीचे लगी प्रेशराइज्ड वॉटर मेन यानी मुख्य पाइप लाइन से जुड़ा एक कनेक्शन प्वाइंट होता है हालांकि, यह कोई पानी का दबाव नहीं बनाता, बल्कि यह केवल एक वॉल्व के जैसे काम करता है. इससे दमकलकर्मियों को काफी राहत रहती है. आग लगने की स्थिति में दमकलकर्मी इसे खोलकर मौजूदा पानी के नेटवर्क से जरूरत के अनुसार पानी निकालते हैं.
अमेरिका में National Fire Protection Association (NFPA) 291 के नियमों का पालन किया जाता है. इसके तहत अलग-अलग जगहों पर फायर हाइड्रेंट्स का रंग भी भिन्न होता है. जानकारी के अनुसार ये रंग दमकलकर्मियों को एक नजर में बता देते हैं उस हाइड्रेंट से कितना पानी प्रति मिनट गैलन निकल सकता है. आइए आपको रंगों के अनुसार इस बारे में समझाते हैं...
वायलेट: आम तौर पर यह संकेत देते हैं कि इस हाइड्रेंट का पानी नॉन-पोटेबल यानी पीने योग्य नहीं है. इस हाइड्रेंट में औद्योगिक पानी या रिसाइकल्ड पानी है, जिसका सामान्य इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.
काला: यह रंग दर्शता है कि लगा हुआ हाइड्रेंट आउट ऑफ सर्विस है. यानी आपात स्थिति में इसपर निर्भरता से बचें.
गौरतलब है कि जब हाइड्रेंट खोला जाता है, तो यह पानी नीचे की मुख्य लाइन से ऊपर आने लगाता है और होज कनेक्शन से बाहर निकलता है. सबसे खास बात है कि इसको या तो बंद रखा जा सकता है या खुला रखा जा सकता है. इसमें पानी की मात्रा बीच में कम या अधिक नहीं की जा सकती है.
चूंकि, आग लगने की स्थिति में हर एक सेकेंड का समय काफी मायने रखता है. ऐसे में फायर फाइटर्स को आसानी से पता चल जाता है कि किस हाइड्रेंट से कितना पानी निकलेगा. हाइड्रेंट के रंगों की मदद से ही दमकलकर्मी सही प्लानिंग कर पाते हैं.