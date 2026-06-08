/भारत में हर जगह लाल, लेकिन अमेरिका में रंग-बिरंगे क्यों होते हैं सड़क पर लगे आग बुझाने वाले डिवाइस?

Fire Hydrant: जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, तो अक्सर आपकी नजर फायर हाइड्रेंट्स पर पड़ती होगी. बड़ी इमारतों के आसापास या ऑफिस के पास लाल रंग के फायर हाइड्रेंट नजर आते हैं. ये तो सभी को पता है कि यह आग लगने की स्थिति में काम आते हैं. चूंकि, फायर हाइड्रेंट उन बुनियादी ढांचों में से एक हैं, जिन्हें हम रोजाना देखते तो हैं, लेकिन उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचते. हालांकि, अमेरिका में फायर हाइड्रेंट को लेकर कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है.