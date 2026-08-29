/ग्लोबल वॉर्मिंग पर चिंता जताने वाले जेन-जी पानी की बर्बादी में सबसे आगे क्यों? 10 मिनट शॉवर लेने की आदत पर उठ रहे सवाल

Research on Gen Z Connection to Water Wastage: जलवायु परिवर्तन से होनेवाली हानि वैश्विक बहस का मुद्दा है. सभी देश और समाज का हर वर्ग इसे लेकर चिंता जता रहे है. इसपर सबसे अधिक चिंता जेन जी जताती है. इसलिए अब हम जेन जी की उस आदत का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो पर्यावरण की चिंता करनेवालों को परेशान कर रही है.
एक बहुत साधारण का सवाल है. आप कितनी देर तक नहाते हैं. ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट. लेकिन जेन-जी 10 मिनट तक शॉवर लेती है. इसे पानी की बर्बादी कहा जा रहा है. ब्रिटेन में पानी बचाने को लेकर काम करनेवाली संस्था 'लेट्स सेव वॉटर' ने एक सर्वे किया. इस सर्वे की रिपोर्ट ने जेन-जी के पर्यावरण प्रेम पर सवाल खड़े कर दिए है.
सर्वे के मुताबिक, ब्रिटेन में जेन-जी यानी 18 से 29 साल की उम्र के 52 फीसदी लोग कम से कम 10 मिनट तक शॉवर लेते हैं. आमतौर पर एक शॉवर के दौरान हर मिनट करीब 10 से 15 लीटर पानी इस्तेमाल होता है
अगर कोई व्यक्ति 10 मिनट तक शॉवर लेता है तो वो करीब 100 से 150 लीटर पानी इस्तेमाल करता है. इसे पानी की बर्बादी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सर्वे में शामिल बेबी बूमर्स यानी 62 से 80 साल के लोगों में सिर्फ 16 फीसदी ही 10 मिनट से ज्यादा नहाते हैं.
सिर्फ 27 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि वो 10 मिनट से ज्यादा नहाती हैं. यानी 10 मिनट नहाने वालों में सबसे ज्यादा जेन जी शामिल है. ये सिर्फ पानी की फिजूलखर्ची नहीं है. पानी को साफ करने, घरों तक पहुंचाने और गर्म करने में भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जिससे ग्रीनहाउस गैस निकलती है.
#DNAमित्रों | ब्रिटेन में 'Gen-Z' 10 मिनट नहाती है!
Gen-Z को पर्यावरण की चिंता..पानी की नहीं?
'Gen-Z' की पर्यावरण वाली चिंता का विश्लेषण#DNA #DNAWithRahulSinha #Britain #Genz #ClimateChange #SaveWater@RahulSinhaTV pic.twitter.com/WgWEwQgnGU
— Zee News (@ZeeNews) September 16, 2026
एक तरफ जेन जी नहाने में पानी बर्बाद कर रही थी तो दूसरी तरफ सर्वे में शामिल 73 फीसदी जेन-जी ने कहा कि वो ग्लोबल वॉर्मिंग को लेकर चिंतित हैं. सोचिए जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता है, लेकिन सिर्फ बातों में, एक्शन में नहीं. आप इससे पर्यावरण को लेकर जेन जी की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं. वैसे, ये सिर्फ ब्रिटेन की कहानी नहीं है. हर जगह जेन जी की यही आदत है.
हमारे आसपास पानी का अथाह स्रोत दिखता है. शायद इसलिए हमें पानी का ज्यादा इस्तेमाल बर्बादी नहीं लगता. यहां हम आपको कुछ और तथ्य बताते हैं. पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है. जितना पानी उपलब्ध है उसका करीब 97 प्रतिशत हिस्सा महासागर में खारे पानी के रूप में हैं. यानी हमारे पीने के लिए सिर्फ 3 प्रतिशत पानी ही उपलब्ध है. सीधे इस्तेमाल करने योग्य साफ पानी कुल उपलब्ध पानी में से सिर्फ 0.25% से 0.3% के बीच ही है.
सोचिए जिस पानी को जेन जी 10 मिनट के शॉवर में बर्बाद कर रही है, वो कितना बहुमूल्य है. संयुक्त राष्ट्र का ही आंकड़ा बताता है कि दुनिया के 25 देश हर साल अत्यंत अत्यधिक जल संकट का सामना करते हैं.
दुनिया की एक चौथाई आबादी गंभीर जल संकट वाले देशों में रहती है. दुनिया की आधी आबादी साल में एक महीने पानी के संकट से जूझती है. अगर पानी की बर्बादी नहीं रोकी गई तो आज जो पानी सर्वसुलभ है कल वो दुलर्भ हो जाएगा. इसलिए जरूरी है कि सिर्फ शॉवर में ही नहीं, दूसरे काम में भी पानी की बर्बादी को रोका जाए.
आंकड़ों के मुताबिक, खेती में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी का करीब 40% हिस्सा बर्बाद हो जाता है. शहरी इलाकों में वाटर लीकेज और खराब प्रबंधन से कुल वाटर सप्लाई का 40 प्रतिशत हिस्सा बर्बाद होता है. औद्योगिक कूलिंग और निर्माण में भी पानी की बर्बादी होती है. इसलिए जरूरी है कि अपनी आदतों में सुधार किया जाए और पानी बचाया जाए. जल है तभी जीवन है. पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है.