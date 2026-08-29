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ग्लोबल वॉर्मिंग पर चिंता जताने वाले जेन-जी पानी की बर्बादी में सबसे आगे क्यों? 10 मिनट शॉवर लेने की आदत पर उठ रहे सवाल

UK Research on Water Wastage: ग्लोबल वॉर्मिंग पर चिंता जताने वाले जेन-जी पानी की बर्बादी में सबसे आगे क्यों हैं? उनकी 10 मिनट शॉवर लेने की आदत पर सवाल क्यों उठ रहे हैं.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Sep 17, 2026, 12:35 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 12:35 AM IST
ग्लोबल वॉर्मिंग पर चिंता जताने वाले जेन-जी पानी की बर्बादी में सबसे आगे क्यों? 10 मिनट शॉवर लेने की आदत पर उठ रहे सवाल

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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