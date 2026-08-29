/ग्लोबल वॉर्मिंग पर चिंता जताने वाले जेन-जी पानी की बर्बादी में सबसे आगे क्यों? 10 मिनट शॉवर लेने की आदत पर उठ रहे सवाल

सर्वे के मुताबिक, ब्रिटेन में जेन-जी यानी 18 से 29 साल की उम्र के 52 फीसदी लोग कम से कम 10 मिनट तक शॉवर लेते हैं. आमतौर पर एक शॉवर के दौरान हर मिनट करीब 10 से 15 लीटर पानी इस्तेमाल होता है

अगर कोई व्यक्ति 10 मिनट तक शॉवर लेता है तो वो करीब 100 से 150 लीटर पानी इस्तेमाल करता है. इसे पानी की बर्बादी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सर्वे में शामिल बेबी बूमर्स यानी 62 से 80 साल के लोगों में सिर्फ 16 फीसदी ही 10 मिनट से ज्यादा नहाते हैं.