/हूती विद्रोही मुंह में क्यों लिए रहते हैं हरी पत्ती, हमेशा फूला दिखता है गाल? यमन को बर्बाद कर रही युवाओं की ये आदत

यमन के हूतियों ने इस समय सबसे अधिक सऊदी अरब पर कहर बरपाया हुआ है. पिछले एक महीने में करीब 5 बार हूतियों लड़ाकों ने सऊदी में अलग-अलग जगहों पर हमले किए. यमन के अलग-अलग शहरों में हूती हाथ में खतरनाक हथियार लेकर घूमते हुए नजर आते हैं, लेकिन एक और खास बात है, जिसपर आपने शायद न ध्यान दिया हो.
दरअसल, यमन में हथियारों के साथ घूमने वाले अधिकांश हुती लड़ाकों का गाल एक ओर से फूला रहता है. राजधानी से लेकर जंग के मैदान तक नजर आने वाले ये हूती आखिर मुंह में हमेशा क्या लिए रहते हैं. आपको जानना चाहिए यह कोई शारीरिक बनावट नहीं है, बल्कि यह एक नशे की आदत है. हैरान करने वाली बात है कि यमन के 90 फीसदी से अधिक वयस्क इस नशे की लत में हैं.
कुछ रिपोर्ट्स में दावा गया है कि दोपहर के बाद देश के अधिकांश वयस्क एक प्रकार के हरे पत्ते को चबाने लगते हैं. हैरान करने वाली बात है कि यह हरा पत्ता न केवल लोगों के दिमाग को सुन्न कर रहा है, बल्कि देश की बड़ी वयस्क आबादी को नए संकट की ओर धकेल रहा है. पहले से ही यमन जल संकट से गुजर रहा है.
बताया जाता है कि शाम के पांच बजे के बाद यमन की राजधानी सना में घूमने वाले अधिकांश पुरुष वयस्क नशे में होते हैं. इनमें से कुछ अभी नशा करने के लिए जाने वाले होते हैं. ये नशा किसी फैक्ट्री में बना ड्रग्स नहीं, बल्कि 'खत' के पत्ते होते हैं, जिसका इस्तेमाल लोग नशे के लिए करते हैं.
जानकारी के अनुसार, 'खत' एक झाड़ी है, जिसकी नई पत्तियों में एक खास कंपाउंड मिला होता है, जिसका असर एम्फेटामाइन जैसे होता है. केवल यमन में नहीं, बल्कि ये खत अरब प्रायद्वीप और हार्न ऑफ अफ्रीका के कई देशों में लोकप्रिय है. यमन में यह एक बड़े राष्ट्रीय नशे का रूप ले चुका है.
एक अनुमान के अनुसार, यमन में रहने वाले 90 फीसदी से अधिक पुरुष और 4 में से एक महिला इस खत के पत्ते को चबाती हैं. शाम होते ही वे इस पत्ते का एक गोला बनाती हैं और मुंह में दबा लेती हैं. इस कारण ही उनका मुंह फूला नजर आता है. खत की पत्तियों का ये गोला धीरे-धीरे लार में घुलकर खून में मिल जाता है.
यमन की प्राचीन राजधानी में अगर कोई भी जाता है, तो वह ये नजारा देखे बिना नहीं रह पाता. करीब 90 फीसदी से अधिक वयस्क आबादी मुंह में खत के पत्ते दबाए घूमती है, जिस कारण उनके गाल फूले नजर आते हैं. नशा करने वाले लोग अपने पीछे पत्तियों और टहनियों के टुकड़े छोड़ते जाते हैं. कुछ शौकीनों के लिए ये शाम को मिलने का बहाना बन चुका है. यह ठीक वैसा ही है, जैसे पश्चिमी देशों में कॉफी या शराब होती है.
टाइम्स मैगजीन की एक रिपोर्ट में कहा गया कि है कि इस्लाम में इस पत्ती को चबाने पर कोई रोक नहीं है. कुछ एक्सपर्ट्स ने माना कि खत मुसलमानों के लिए शराब के जैसा है. 'खत' बाजारों में से एक 'एग्रीकल्चर सूक' के मुख्य व्यापारी याह्या अम्मा के हवाले से बताया गया कि खत के पत्ते को आप कहीं भी चबा सकते हैं और फिर नमाज पढ़ने जा सकते हैं. माना जाता है कि इस पत्ते में ऊर्जा बढ़ाने और तनाव और भूख कम करने की क्षमता होती है.