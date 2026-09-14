Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /हूती विद्रोही मुंह में क्यों लिए रहते हैं हरी पत्ती, हमेशा फूला दिखता है गाल? यमन को बर्बाद कर रही युवाओं की ये आदत

हूती विद्रोही मुंह में क्यों लिए रहते हैं हरी पत्ती, हमेशा फूला दिखता है गाल? यमन को बर्बाद कर रही युवाओं की ये आदत

यमन के वयस्कों की एक आदत के कारण पूरा देश बर्बादी की ओर बढ़ रहा है. 90 फीसदी से अधिक युवा इस खास नशे की चपेट में हैं. दोपहर के बाद देश के अधिकांश वयस्क एक प्रकार के हरे पत्ते को चबाने लगते हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 14, 2026, 07:49 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 07:49 AM IST
हूती विद्रोही मुंह में क्यों लिए रहते हैं हरी पत्ती, हमेशा फूला दिखता है गाल? यमन को बर्बाद कर रही युवाओं की ये आदत

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बप्पा के स्वागत में जान डाल देंगे 10 धांसू बॉलीवुड सॉन्ग्स, नहीं सुने तो अधूरा लगेगा
2
3
4
5