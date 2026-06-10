/DNA: इंटरनेट के नाम पर मस्क की जासूसी? क्यों स्टारलिंक को भारत में नहीं मिल रही एंट्री

Elon Musk Starlink: एलन मस्क की इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक ने भारत में अपना इंटरनेट चलाने के लिए अनुमति मांगी थी. अब भारत सरकार ने स्टारलिंक के इंटरनेट को फिलहाल अनुमति देने से इंकार कर दिया है. माना जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से जुड़ी नीति की वजह से मस्क को परमीशन नहीं मिली है.
मस्क के लिए दिक्कत की बात ये है कि स्टार लिंक की पेरेंट कंपनी स्पेस एक्स जल्द अपना IPO लॉन्च करने वाली है. एक अनुमान के मुताबिक इस IPO की वैल्यू तकरीबन 1 लाख 67 हजार अरब रुपए की होगी. भारत सरकार के इंकार से एलन मस्क के IPO पर प्रभाव पड़ना तय माना जा रहा है.
एलन मस्क का स्टारलिंक इंटरनेट दुनिया की बेहतरीन इंटरनेट सेवाओं में गिना जाता है. इतना ही नहीं दुनिया के 164 देश स्टारलिंक की इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल करते हैं. इसी वजह से सवाल उठता है कि आखिर सैटेलाइट आधारित तेज इंटरनेट सेवा को भारत ने अनुमति क्यों नहीं दी. इस सवाल का जवाब है मस्क के इंटरनेट का काला इतिहास. मस्क की कंपनी कहने को तो इंटरनेट सेवा देती है, लेकिन असल में ये दूसरे देशों में अमेरिकी एजेंडा और दखल को हवा देती है. स्टारलिंक की इस कारगुजारियों का सबसे बड़ा सबूत है ईरान वॉर. युद्ध से पहले दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में ईरान के अंदर सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए थे. प्रदर्शनों की वजह से ईरान की सरकार ने इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी. इसके बावजूद प्रदर्शनों के वीडियो दुनिया के सामने आए थे. इसके पीछे एलन मस्क के स्टारलिंक का ही हाथ था. ईरान के पड़ोसी देशों से तस्करी के जरिए इंटरनेट टर्मिनल ईरान के अंदर लाए गए थे. चूंकि स्टारलिंक एक सैटेलाइट आधारित इंटरनेट है तो टर्मिनल मिल जाने के बाद इसे रोक पाना तकरीबन नामुमकिन है. स्टारलिंक के इंटरनेट के जरिए ही अमेरिका ने प्रदर्शनों के वीडियो बाहर निकाले और दुनिया में ईरान विरोधी प्रोपेगेंडा को अंजाम दिया.
मस्क के इंटरनेट के नाजायज दखल से ईरान इतना परेशान हो गया था कि ईरान की सरकार को रूस की मदद लेनी पड़ी थी. रूसी सैटेलाइट्स की मदद से ईरान स्टारलिंक के इंटरनेट को रोक पाया था. स्टारलिंक की दखलअंदाजी का नतीजा ये हुआ कि ईरान की IRGC ने एलन मस्क की कंपनी और कर्मचारियों को शत्रु करार दे दिया था. ईरान में तो स्टारलिंक का दखल सिर्फ प्रदर्शनों तक सीमित रहा. यूक्रेन के युद्ध में तो स्टारलिंक का इंटरनेट वाकई एक हथियार बन गया है. रूसी सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक यूक्रेन के ड्रोन को स्टारलिंक की GPS सर्विस मिलती है. ये ड्रोन काफी नीचे उड़ते हैं जिसकी वजह से रूसी राडार इन्हें लोकेट नहीं कर पाते, जैसे ही ये टारगेट के नजदीक पहुंचते हैं तो स्टारलिंक के GPS से इन्हें टारगेट की लोकेशन मिलती है. फिर यूक्रेनी ड्रोन रूस के सैन्य ठिकानों और संसाधनों को तबाह कर देते हैं. युद्ध में एलन मस्क की कंपनी की इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल भी एक वजह है, जिसके चलते भारत सरकार ने स्टारलिंक को भारत में सेवा देने की अनुमति नहीं दी है.
इंटरनेट का बहाना और अमेरिका विरोधियों पर निशाना. यही है एलन मस्क के स्टारलिंक नाम के सैटेलाइट का असली सच. मस्क की इसी फितरत को देखकर खुद उनके पिता एरोल मस्क ने एक अहम टिप्पणी की थी. एक मीडिया इंटरव्यू में एरोल मस्क ने कहा था कि एलन के अंदर रिस्क लेने की क्षमता बहुत ज्यादा है. उसे एक के बाद एक मंजिलों को हासिल करने की आदत है. कभी कभी उसकी ये आदत नशे में बदल जाती है और वो तबाही को पैदा कर देती है. एक पिता से बेहतर अपने बेटे को भला कौन समझेगा. मस्क के पिता खुद कह रहे हैं कि वो हद पार कर जाते हैं.
इस वक्त एलन मस्क के पास 10,400 एक्टिव सैटेलाइट हैं. मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के पास अभी 3 हजार अतिरिक्त सैटेलाइट लॉन्च करने का लाइसेंस है यानी एलन मस्क के ग्रुप के पास जल्द 13 से 14 हजार एक्टिव सैटेलाइट होंगी. ये सभी सैटेलाइट धरती से तकरीबन 550 किलोमीटर ऊपर स्थित कक्षाओं में मौजूद हैं. इन कक्षाओं को विज्ञान की भाषा में Low Earth Orbit कहा जाता है. निचली कक्षाओं में मौजूदगी और हजारों की तादाद. ये वो दो फैक्टर हैं जिनकी वजह से एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट और ड्रोन को जीपीएस, दोनों तेजी से मुहैया करा पाती हैं. अगर इन सभी सैटेलाइट्स की लागत जोड़ी जाए तो एलन मस्क अब तक अपने सैटेलाइट नेटवर्क पर तकरीबन 49 हजार करोड़ रुपए लगा चुके हैं. इंटरनेट और जीपीएस की सेवा से मस्क की कंपनी हर साल औसतन 1 लाख 90 हजार करोड़ रुपए कमाती है यानी इंटरनेट के जरिए ना सिर्फ मस्क को मोटा पैसा मिल रहा है, बल्कि अमेरिकी सिस्टम के लिए काम करने से उन्हें पावर भी हासिल हो रही है.
एक तरह से एलन मस्क ने अंतरिक्ष में इंफॉर्मेशन का कमांड सेंटर बना दिया है. एक ऐसा कमांड सेंटर जो किसी देश में सेवा देने के बहाने उस देश के डाटा और इंफॉर्मेशन तंत्र पर कब्जा भी कर सकता है. एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक खुद कबूल कर चुकी है कि वो यूजर का डाटा इस्तेमाल करती है. इस डाटा में उपभोक्ता का नाम, पेमेंट करने का तरीका, कंप्यूटर का IP एड्रेस और उपभोक्ता की लोकेशन शामिल होती है. इतना ही नहीं स्टारलिंक ये डाटा भी जुटाता है कि उपभोक्ता इंटरनेट पर किस किस्म की सामग्री को देख या पढ़ रहा है यानी स्टारलिंक का इंटरनेट ये पता कर सकता है कि उपभोक्ता का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण क्या है. इस तरह का डाटा जुटाना हथियारों को जीपीएस देने से भी ज्यादा खतरनाक है. अगर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का डाटा स्टारलिंक के हाथों में पहुंच जाए, तो वो आसानी से जनता राजनीतिक या आर्थिक दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकता है. ब्राजील में स्टारलिंक के ऊपर सोशल मीडिया के जरिए कथित राइट विंग को उकसाकर दंगा करवाने के आरोप भी लग चुके हैं. करोड़ों भारतीयों का डाटा सुरक्षित रखना भी एक वजह है जिसके चलते एलन मस्क की कंपनी को भारत में एंट्री की इजाजत फिलहाल नहीं दी गई है.