Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /DNA: इंटरनेट के नाम पर मस्क की जासूसी? क्यों स्टारलिंक को भारत में नहीं मिल रही एंट्री

DNA: इंटरनेट के नाम पर मस्क की जासूसी? क्यों स्टारलिंक को भारत में नहीं मिल रही एंट्री

India Starlink Approval: भारत ने अरबपति एलन मस्क की इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक को देश में आने से रोक दिया है. इसके लिए मस्क ने अनुमति मांगी थी. आखिर ऐसी क्या वजह है कि भारत ने इसे यहां आने से मना कर दिया.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 10, 2026, 11:27 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:27 PM IST
DNA: इंटरनेट के नाम पर मस्क की जासूसी? क्यों स्टारलिंक को भारत में नहीं मिल रही एंट्री

About the Author

Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
इंटरनेट के नाम पर मस्क की जासूसी? क्यों स्टारलिंक को भारत में नहीं मिल रही एंट्री
DNA3 min ago
2
Israel-Türkiye News13 min ago
3
DNA15 min ago
4
Sona Mohapatra28 min ago
5
Mumbai Medicity34 min ago