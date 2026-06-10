/DNA: इंटरनेट के नाम पर मस्क की जासूसी? क्यों स्टारलिंक को भारत में नहीं मिल रही एंट्री

एक तरह से एलन मस्क ने अंतरिक्ष में इंफॉर्मेशन का कमांड सेंटर बना दिया है. एक ऐसा कमांड सेंटर जो किसी देश में सेवा देने के बहाने उस देश के डाटा और इंफॉर्मेशन तंत्र पर कब्जा भी कर सकता है. एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक खुद कबूल कर चुकी है कि वो यूजर का डाटा इस्तेमाल करती है. इस डाटा में उपभोक्ता का नाम, पेमेंट करने का तरीका, कंप्यूटर का IP एड्रेस और उपभोक्ता की लोकेशन शामिल होती है. इतना ही नहीं स्टारलिंक ये डाटा भी जुटाता है कि उपभोक्ता इंटरनेट पर किस किस्म की सामग्री को देख या पढ़ रहा है यानी स्टारलिंक का इंटरनेट ये पता कर सकता है कि उपभोक्ता का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण क्या है. इस तरह का डाटा जुटाना हथियारों को जीपीएस देने से भी ज्यादा खतरनाक है. अगर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का डाटा स्टारलिंक के हाथों में पहुंच जाए, तो वो आसानी से जनता राजनीतिक या आर्थिक दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकता है. ब्राजील में स्टारलिंक के ऊपर सोशल मीडिया के जरिए कथित राइट विंग को उकसाकर दंगा करवाने के आरोप भी लग चुके हैं. करोड़ों भारतीयों का डाटा सुरक्षित रखना भी एक वजह है जिसके चलते एलन मस्क की कंपनी को भारत में एंट्री की इजाजत फिलहाल नहीं दी गई है.