देख रहे हैं ट्रंप! सिंगापुर के समंदर तक भारत का होने जा रहा दबदबा, चीन की दादागीरी का 'द एंड'
Advertisement
trendingNow12908845
Hindi Newsदुनिया

देख रहे हैं ट्रंप! सिंगापुर के समंदर तक भारत का होने जा रहा दबदबा, चीन की दादागीरी का 'द एंड'

India Malacca Strait News: भारत से रिश्ते खराब करके डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट होता देख रहे हैं. इधर भारत अपने हितों के मद्देनजर चीन पर अंकुश लगाने से भी पीछे नहीं हटा है. कुछ देर पहले ही सिंगापुर के साथ एक महत्वपूर्ण सहमति बनी है जिसका व्यापक असर होगा.  

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Sep 04, 2025, 06:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

देख रहे हैं ट्रंप! सिंगापुर के समंदर तक भारत का होने जा रहा दबदबा, चीन की दादागीरी का 'द एंड'

Malacca Straits Patrol: दुनिया में इस समय कई चीजें एक साथ हो रही हैं. ग्लोबल रिलेशन में नए संबंध बन और बिगड़ रहे हैं. कह लीजिए कि नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है. भारत और पाकिस्तान के बीच जबरन चौधरी बनने की इच्छा पूरी नहीं हुई तो ट्रंप ने 50 प्रतिशत का टैरिफ लगाया. अमेरिका को लगा था कि भारत पस्त हो जाएगा लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजिंग जाकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिल आए. वो गर्मजोशी देख अमेरिका अब परेशान है कि ये कैसे हो गया. ट्रंप के खास रहे तमाम एक्सपर्ट अब उन्हें ही कोस रहे हैं. खास बात यह है कि मोदी बीजिंग तो गए लेकिन चीन की सैन्य परेड में शामिल नहीं हुए जो एक दिन बाद ही होनी थी. अब 48 घंटे बाद चीन की दादागीरी पर शिकंजा कसने वाला एक और दांव चल दिया गया है. 

जी हां, हिंद महासागर में चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भारत ने अंडमान सागर के दक्षिण-पूर्वी छोर पर अपना दबदबा बढ़ाने की तैयारी कर ली है. सिंगापुर के प्रधानमंत्री भारत आए हुए हैं, उन्होंने भारत के सुझाव पर हामी भी दे दी है. दरअसल, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया के साथ मिलकर भारतीय नौसेना मलक्का जलडमरूमध्य में गश्त करना चाहती है. सिंगापुर ने अपना खुला समर्थन दे दिया है. जैसे ही यह खबर पता चली सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी कि चीन के खिलाफ हिंद प्रशांत क्षेत्र में यह भारत का मास्टरस्ट्रोक होगा. 

मलक्का जलडमरूमध्य क्यों अहम है?

Add Zee News as a Preferred Source

भारत और इंडोनेशिया रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मलक्का जलडमरूमध्य में मिलकर गश्त करने के बारे में काफी पहले से सोच रहे हैं. यह क्षेत्र प्रशांत और हिंद महासागर को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण नौवहन मार्ग और नौसैनिक रूट है. पहले यह खबर आई थी कि भारतीय सीडीएस के आगामी इंडोनेशिया दौरे के समय इस बेहद संकीर्ण रास्ते के बारे में सहमति बन सकती है. मलक्का रूट मलेशिया और सिंगापुर को सुमात्रा से अलग करता है और बेहद ही व्यस्त रूट है. 

fallback

मलक्का जलडमरूमध्य 900 किमी तक फैला है. कुछ जगहों पर यह करीब 70 किमी तक संकरा हो जाता है. यह दक्षिण चीन सागर और पूर्वी प्रशांत से हिंद महासागर में प्रवेश करने का एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है. भारत लंबे समय से सुरक्षा कारणों से यहां संयुक्त गश्त का समर्थन करता रहा है क्योंकि यहां समुद्री लुटेरों का इतिहास रहा है. चीनी नौसेना के जहाज भी हिंद महासागर में प्रवेश करने के लिए इसका बढ़-चढ़कर इस्तेमाल करते हैं. 

पढ़ें: चीन में जिस कुर्सी पर बैठे थे किम जोंग उन, उठते ही अधिकारी घिसने क्यों लगे?

फिलहाल जलडमरूमध्य का नियंत्रण तीन देशों इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के पास है. भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी छोर सुमात्रा से लगभग 150 किमी दूर है. ऐसे में इस जगह की महत्ता भारत के लिए कम नहीं है. 

विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि भारत इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया के साथ मलक्का जलडमरूमध्य में गश्त इसलिए चाहता है क्योंकि अंडमान द्वीप समूह के कारण हमारे साझा हित हैं. ऐसे में यकीन मानिए अब वो दिन दूर नहीं जब सिंगापुर के करीब भारतीय नौसेना तिरंगा झंडा लिए गश्त करती दिखेगी. 

पढ़ें: किम जोंग-उन, पुतिन और शी जिनपिंग की 'त्रिमूर्ति' ने पूरी दुनिया को डराया?

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

TAGS

india singapore relation

Trending news

EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
karnataka
EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
jammu kashmir news
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
MLA Harmeet Singh Pathanmajra
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा घर, मुंबई में बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर घमासान
Mumbai Halal Lifestyle
सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा घर, मुंबई में बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर घमासान
'11 साल की बयानबाजी से नहीं मिली आम आदमी को कोई मदद...', मोदी सरकार पर ओवैसी का वार
Asaduddin Owaisi
'11 साल की बयानबाजी से नहीं मिली आम आदमी को कोई मदद...', मोदी सरकार पर ओवैसी का वार
GST सुधार पर खड़गे ने कसा तंज, क्यों कहा- इतिहास में पहली बार लगा किसानों पर टैक्स?
Mallikarjun Kharge
GST सुधार पर खड़गे ने कसा तंज, क्यों कहा- इतिहास में पहली बार लगा किसानों पर टैक्स?
हिमाचल के कुल्लू में भूस्खलन से ऐसी तबाही, थम नहीं रही मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज
Himachal
हिमाचल के कुल्लू में भूस्खलन से ऐसी तबाही, थम नहीं रही मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज
मुंबई में बार-बार हो रहे प्रदर्शनों से कौन हो गया परेशान? CM फडणवीस को लिखा लेटर
Milind Deora
मुंबई में बार-बार हो रहे प्रदर्शनों से कौन हो गया परेशान? CM फडणवीस को लिखा लेटर
गलती सुधारने में लगे 8 साल... पी चिदंबरम ने जीएसटी सुधारों को सराहा
P Chidambaram
गलती सुधारने में लगे 8 साल... पी चिदंबरम ने जीएसटी सुधारों को सराहा
सिंगापुर भारत की क्या करेगा मदद? पहली बार आए प्रधानमंत्री वोंग ने बताई पूरी सच्चाई
lawrence wong
सिंगापुर भारत की क्या करेगा मदद? पहली बार आए प्रधानमंत्री वोंग ने बताई पूरी सच्चाई
;