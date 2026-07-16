वक्त का घूमा पहिया! जिस भारत को सबसे ज्यादा पेट्रोल बेचता था रूस, अब ईंधन के लिए उसी 'दोस्त' के आगे क्यों फैला रहा हाथ?

India Assistance Regarding Russian Fuel Crisis: इसे कहते हैं वक्त का पहिया घूम जाना. जो रूस कभी भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता हुआ करता था, अब वही देश भारत से पेट्रोल देने का आग्रह कर रहा है. यूक्रेन के हमलों की वजह से तेल रिफाइनरियों को हुए बड़े नुकसान के बाद से रूस इन दिनों गंभीर तेल संकट से गुजर रहा है. ऐसे में देश की अर्थव्यस्था को चलाने के लिए रूस अब अपने भरोसेमंद दोस्त भारत से ज्यादा पेट्रोल देने का आग्रह कर रहा है. अपने मित्र को संकट में देख भारत ने भी उसकी मदद के लिए हाथ खोल दिए हैं और उसे मुसीबत से बाहर निकालने में जुट गया है.
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेन के ड्रोन हमलों की वजह से रूस की तेल रिफाइनरियां काफी हद तक प्रभावित हो चुकी हैं. इसके चलते रूस चाहकर भी अपने कच्चे तेल को रिफाइन करके यूज नहीं कर पा रहा है. संकट से पार पाने के लिए रूसी कंपनियों रोज़नेफ्ट (Rosneft), गैज़प्रॉम नेफ्ट (Gazprom Neft) और लुकोईल (Lukoil) ने भारत की निजी और सरकारी रिफाइनरियों के साथ चर्चा की है. उन्होंने भारतीय रिफाइनरियों से आग्रह किया है कि वे उन्हें ज्यादा मात्रा में पेट्रोल सप्लाई करने का आग्रह किया है. जिससे रूस की अर्थव्यवस्था ट्रैक पर आ सके.
अर्थशास्त्रियों के मुताबिक, यह दोनों देशों के बीच ऊर्जा संबंध में एक असामान्य बदलाव है. यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूस का सबसे ज्यादा कच्चे तेल भारत खरीद रहा था. अब वही रूस अपने मुल्क में ईंधन की कमी दूर करने के लिए भारत से मदद मांग रहा है.
रिपोर्ट के अनुसार, फिलहाल रूसी कंपनियों रोज़नेफ्ट, गैज़प्रॉम नेफ्ट और लुकोईल की भारतीय रिफाइनरियों के साथ बातचीत चल रही है. अगर उनमें समझौते हो जाते हैं तो ईंधन की सप्लाई सीधे नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापारियों के जरिए की जाएगी. ऐसा करने से भारत पश्चिमी देशों के सीधे प्रतिबंध के दायरे में आने से बच जाएगा.
आपात मदद के रूप में भारतीय पेट्रोल से भरा एक कार्गो जहाज रूस के लिए रवाना कर दिया गया है. अगर दोनों देशों की कंपनियों में कोई समझौता हो जाता है तो आगे बाकी शिपमेंट्स भी भेजे जाएंगे. सूत्रों के मुताबिक, रूस फिलहाल भारत से पेट्रोल मांग रहा है. हालांकि, अगर उसकी रिफाइनरी जल्दी ठीक नहीं होती हैं तो उसे डीजल के लिए भी भारत से मदद लेनी पड़ सकती है.
सरकारी रिफाइनरियों में कार्यरत सूत्रों का कहना है कि उन्हें तेल आपूर्ति के लिए रूसी कंपनियों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं, लेकिन फिलहाल उनके पास निर्यात के लिए अतिरिक्त पेट्रोल उपलब्ध नहीं है. इस मुद्दे पर भारत की प्रमुख रिफाइनिंग कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने रणनीतिक चुप्पी साध रखी है. रूस के ऊर्जा मंत्रालय और उसकी तीनों तेल कंपनियों ने भी इस मसले पर खुलकर कोई टिप्पणी नहीं की है.
बताते चलें कि भारत सरकार का इस मामले में स्पष्ट स्टैंड रहा है कि वह रूस को सीधे तेल आपूर्ति नहीं कर रही है. पिछले दिनों केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह बात दोहराई थी. उन्होंने कहा था कि भारतीय कंपनियां रूस को सीधे कोई सप्लाई नहीं कर रही हैं. हालांकि, रूसी खरीदार अंतरराष्ट्रीय व्यापारियों के जरिए भारतीय मूल का ईंधन प्राप्त कर सकते हैं.
जियो-पॉलिटिकल एक्सपर्टों के मुताबिक, यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने रूस को काफी नुकसान पहुंचाया है. उसने रूस की रिफाइनरियों को इस कदर पंगु कर दिया है कि उसकी 80 फीसदी रिफाइनिंग क्षमता कम से कम 2 महीने से पहले सामान्य रूप से संचालित नहीं होने वाली. यह भी तब है, जब यूक्रेन उस पर और ज्यादा हमले न करे.
रूस के लिए संकट के इस दौर में भारत बार-बार उसका सच्चा दोस्त बनकर उभर रहा है. पहले उसने रूस का सस्ता तेल खरीदकर उसकी अर्थव्यवस्था का बड़ा सहारा दिया. जिसने रूस के पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से निपटने में खासी मदद की. इसके बाद अब वह उसे पेट्रोल सप्लाई कर संकट से बाहर निकलने में मदद कर रहा है.