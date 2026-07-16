वक्त का घूमा पहिया! जिस भारत को सबसे ज्यादा पेट्रोल बेचता था रूस, अब ईंधन के लिए उसी 'दोस्त' के आगे क्यों फैला रहा हाथ?

India Assistance Regarding Russian Fuel Crisis: इसे कहते हैं वक्त का पहिया घूम जाना. जो रूस कभी भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता हुआ करता था, अब वही देश भारत से पेट्रोल देने का आग्रह कर रहा है. यूक्रेन के हमलों की वजह से तेल रिफाइनरियों को हुए बड़े नुकसान के बाद से रूस इन दिनों गंभीर तेल संकट से गुजर रहा है. ऐसे में देश की अर्थव्यस्था को चलाने के लिए रूस अब अपने भरोसेमंद दोस्त भारत से ज्यादा पेट्रोल देने का आग्रह कर रहा है. अपने मित्र को संकट में देख भारत ने भी उसकी मदद के लिए हाथ खोल दिए हैं और उसे मुसीबत से बाहर निकालने में जुट गया है.