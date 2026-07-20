'इस्लामिक बिरादरी' पर भारी पड़े राष्ट्रीय हित! जानें क्यों ईरान के बुलावे पर इंडोनेशिया ने फेर लिया मुंह, खुलासे ने मचाया बवाल

Indonesia Presence at Ayatollah Khamenei Funeral: यूएस-इजरायल की ओर से 28 फरवरी को किए गए संयुक्त हमले में मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्ला खामेनेई का इसी महीने अंतिम संस्कार किया गया. इस मौके को भुनाने के लिए ईरान ने दुनिया के तमाम देशों के नेताओं को बुलावा भेजा था. लेकिन उसे सबसे बड़ा झटका दुनिया में सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया ने ही दिया. दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया ने शुरुआत में केवल अपने राजदूत को भेजने का फैसला किया. इस कदम को अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों और खुद इंडोनेशिया के पूर्व राजनयिकों की ओर से ईरान के लिए एक बड़ा झटका यानी ‘मुंह पर तमाचा’ माना जा रहा है. इस घटनाक्रम को इंडोनेशिया की पारंपरिक गुटनिरपेक्ष विदेश नीति और राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की बहुचर्चित अच्छे पड़ोसी वाली कूटनीति पर गंभीर सवालिया निशान माना जा रहा है.
इस पूरे विवाद को हवा तब मिली, जब अमेरिका में इंडोनेशिया के पूर्व राजदूत डिनो पट्टी जलाल ने सोशल मीडिया पर एक बेहद तीखा पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा, 'मुझे जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार इंडोनेशियाई सरकार ने ईरान की ओर से लगातार आए निमंत्रणों का कोई जवाब नहीं दिया गया.'
उन्होंने जकार्ता के इस कदम को ईरान के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला बताया और कहा, 'ईरान का भी अपना एक स्वाभिमान है. उन्होंने हमारी उपस्थिति के लिए भीख नहीं मांगी.' पूर्व राजदूत ने इंडोनेशिया के इस ठंडे रवैये के लिए उस पर अमेरिका के दबाव की ओर इशारा किया.
उन्होंने इंडोनेशिया सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा कि क्या इसका मतलब यह है कि इंडोनेशिया की ऐतिहासिक 'स्वतंत्र और सक्रिय' विदेश नीति अब ढहने लगी है. क्या यह माना जाए कि इंडोनेशिया अमेरिका से डर रहा है या उसके आगे हिचकिचा रहा है?
बताते चलें कि इंडोनेशिया और भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक रहे हैं. यह नीति किसी वैश्विक महाशक्ति के पाले में खड़े होने के बजाय अपने स्वतंत्र संबंध बनाए रखने की बात कहती है. इंडोनेशिया ने लंबे वक्त से इस नीति का पालन किया है. हालांकि, भारत की तरह अब वह भी इस नीति के बजाय यथार्थवाद की ओर बढ़ता नजर आ रहा है.
यही वजह है कि वहां पर जब प्रबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाला तो उन्होंने सभी देशों के साथ समान और दोस्ताना संबंध बनाने का दावा किया. लेकिन अब ईरान जैसी क्षेत्रीय महाशक्ति के साथ दूरी बनाकर वे साफतौर पर इस बात को दर्शा रहे हैं कि उनके लिए देश के हित पहले हैं और वे फिलहाल पश्चिमी देशों के साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं.
इंडोनेशिया इस बात को जानता है कि ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से तल्खी जारी है. ऐसे में विश्लेषकों का मानना है कि इंडोनेशिया शायद अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता, जिसके साथ उसके गहरे आर्थिक और रणनीतिक संबंध हैं. यही वजह है कि उसने खामेनेई के अंतिम संस्कार में अपनी राजयनिक उपस्थिति घटा दी.
हालांकि, बाद में उसने स्पष्टीकरण देने की कोशिश की. लेकिन इससे यह साबित हो गया कि इस्लामिक बिरादरवाद के खुमार से बाहर निकलकर इंडोनेशिया अब अपने राष्ट्रीय हितों को ऊपर रखना चाहता है. वह जानता है कि उसका असल हित कहां है और उसे देश को आगे कैसे लेकर जाना है.