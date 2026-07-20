'इस्लामिक बिरादरी' पर भारी पड़े राष्ट्रीय हित! जानें क्यों ईरान के बुलावे पर इंडोनेशिया ने फेर लिया मुंह, खुलासे ने मचाया बवाल

Indonesia Presence at Ayatollah Khamenei Funeral: यूएस-इजरायल की ओर से 28 फरवरी को किए गए संयुक्त हमले में मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्ला खामेनेई का इसी महीने अंतिम संस्कार किया गया. इस मौके को भुनाने के लिए ईरान ने दुनिया के तमाम देशों के नेताओं को बुलावा भेजा था. लेकिन उसे सबसे बड़ा झटका दुनिया में सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया ने ही दिया. दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया ने शुरुआत में केवल अपने राजदूत को भेजने का फैसला किया. इस कदम को अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों और खुद इंडोनेशिया के पूर्व राजनयिकों की ओर से ईरान के लिए एक बड़ा झटका यानी ‘मुंह पर तमाचा’ माना जा रहा है. इस घटनाक्रम को इंडोनेशिया की पारंपरिक गुटनिरपेक्ष विदेश नीति और राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की बहुचर्चित अच्छे पड़ोसी वाली कूटनीति पर गंभीर सवालिया निशान माना जा रहा है.