DNA: दो नावों पर सवारी का खौफ! कैसे सऊदी-ईरान के चक्कर में फुटबॉल बना पाकिस्तान?

Pakistan-Iran Relations: जब-जब ईरान के किसी बड़े नेता या अधिकारी की हत्या होती है, तब-तब IRGC दोगुनी ताकत के साथ पलटवार करता है. वो इजरायल पर भी प्रहार करता है और मिडिल-ईस्ट में अमेरिका के जितने सहयोगी देश हैं, उन सब पर हमला करता है.

ईरान ने सऊदी अरब, कतर, कुवैत, इराक, यूएई, बहरीन, जॉर्डन, तुर्की, यहां तक कि साइप्रस पर भी मिसाइल से अटैक किया. लेकिन एक देश ऐसा है,जिस पर आज तक ईरान ने हमला नहीं किया. वो देश है पाकिस्तान, जहां अमेरिका की सैन्य जासूसी गतिविधियां चल रही हैं, जिसका सऊदी अरब के साथ सैन्य समझौता है.

ईरान को सऊदी की धमकी

जिसका नाम लेकर सऊदी अरब ने फिर से ईरान को धमकी दी है और कहा है कि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान उसे एटमी हथियार भी देगा. फिर भी ईरान पाकिस्तान को लेकर चुप है. इसलिए आज हम पाकिस्तान पर ईरान की इसी मेहरबानी को डिकोड करेंगे.

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ईरान वॉर में शामिल होने से बच रहा पाक

एक बहुत पुरानी कहावत है,एक साथ दो नावों की सवारी बहुत नुकसानदायक होती है. पाकिस्तान इस समय यही कर रहा है. सऊदी के साथ पाकिस्तान का रक्षा समझौता है. इसके बावजूद उसने सऊदी के लिए अपनी सेना ईरान के खिलाफ नहीं भेजी है. वो खाड़ी देशों का हाल देखकर ईरान वॉर में शामिल होने से बच रहा है. लेकिन सऊदी ने अब आसिम मुनीर को रक्षा समझौते की याद दिलाई है. सऊदी ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार का भी इस्तेमाल करेगा.

सऊदी अरब के एक राजनीतिक विश्लेषक ने ये दावा किया है कि सऊदी अरब ने अगर ईरान के साथ युद्ध में उतरने का फैसला लिया तो पाकिस्तान को भी वो अपने साथ लड़ाई में शामिल करेगा. इतना ही नहीं पाकिस्तान के न्यूक्लियर अंब्रेला का भी इस्तेमाल करेगा. इसे निश्चित तौर पर ईरान को चेतावनी की तरह लेना चाहिए.

पाक पर सऊदी का हजारों-करोड़ का कर्ज

अगर सऊदी अरब ये कह रहा है तो जान लीजिए कि ना चाहते हुए भी पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ उतरना पड़ेगा. इसकी दो वजहें हैं. पहली ये है कि दोनों के बीच रक्षा समझौता है और दूसरी बड़ी वजह सऊदी का दिया वो 80 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है, जिसे चुकाने की हैसियत पाकिस्तान में नहीं है.

ये बात ईरान भी जानता है,फिर भी वो पाकिस्तान को लेकर किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है. न कोई धमकी, न चेतावनी, न अल्टीमेटम..कुछ भी नहीं. और ये स्थिति तब है जबकि पाकिस्तान और ईरान के बीच चार दशकों से भी अधिक पुरानी तल्खी है.

पाक का कदम ईरान के लिए भी फायदेमंद

ईरान ये अच्छी तरह जान रहा है कि पाकिस्तान दो नावों की सवारी कर रहा है. फिर भी शहबाज शरीफ दिखावे की सहानुभूति जताते रहते हैं. इसके बाद भी अगर पाकिस्तान पर ईरानी हमले नहीं हो रहे हैं तो इसकी पहली बड़ी वजह ये है कि अगर ईरान ने सीधे हमला किया तो पाकिस्तान युद्ध में उतर जाएगा और फिर उसके लिए एक और वॉर फ्रंट खुल जाएगा. पाकिस्तान का तटस्थ रहना ईरान के लिए किसी भी मिसाइल हमले से ज्यादा फायदेमंद है.

...तो चीन का भी होगा नुकसान

दूसरा फैक्टर चीन का है. चीन ने पाकिस्तान में CPEC के जरिए 62 अरब डॉलर का निवेश किया है. ईरान अगर हमला करेगा तो नुकसान चीन के निवेश का भी होगा. ऐसे में ईरान इस वक्त, चीन को नाराज करना नहीं चाहेगा. चीन, ईरान के तेल निर्यात का 90 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा खरीदता है यानी युद्ध के दौरान उसका सबसे बड़ा आर्थिक सहारा चीन है.

और तीसरा कारण और महत्वपूर्ण है. रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल के बदले चीन से ईरान को ड्रोन, मिसाइल और सैन्य सामान की सप्लाई हो रही है. ये सप्लाई पाकिस्तान के जमीनी रास्ते ही आ रही है. अगर ईरान, पाकिस्तान पर हमला करेगा तो अपनी सप्लाई लाइन को ही काटेगा.

इस समय ईरान एक सोची-समझी रणनीति के तहत युद्ध लड़ रहा है. वो कहीं से कोई लापरवाही नहीं करना चाहता. इसलिए सब-कुछ जानते हुए भी ईरान पाकिस्तान पर फिलहाल मेहरबान दिख रहा है.

जैसे-तैसे बचा हुआ है पाकिस्तान

इतना तो साफ है कि ईरान बिल्कुल भी पाकिस्तान पर दया नहीं कर रहा है. जब वो अमेरिका-इजरायल के खिलाफ युद्ध में फंसा है तो सिर्फ अपनी रणनीति पर फोकस कर रहा है. ईरान की इसी रणनीति के तहत आसिम मुनीर की गर्दन फंसने से बची हुई है.

दूसरी तरफ मुनीर ने एक तरकीब भी ढूंढ ली. पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया. इसी टकराव के बहाने पाकिस्तान, सऊदी अरब पर दबाव बना रहा है. अफगानिस्तान वाले नए वॉर फ्रंट की आड़ में पाकिस्तान, सऊदी अरब को ये बता रहा है कि वो अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध में फंसा है, ऐसे में वो उसकी मदद कैसे करेगा.

मुनीर की चतुराई बढ़ाएगी टेंशन

लेकिन आचार्य चाणक्य सदियों पहले ये कह गए थे कि अत्यधिक चतुराई भी विनाश का कारण बनती है.आसिम मुनीर की ये अत्यधिक चतुराई भी पाकिस्तान के लिए विनाश का कारण बनती जा रही है. ईरान वॉर से बचने के लिए उसने अपने से कमजोर मुल्क को निशाना बनाया. काबुल में नरसंहार किया. अब अफगानिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के ग्रैंड मुफ्ती ने पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के ग्रैंड मुफ्ती शेख मौलवी अब्दुल रऊफ ने देशवासियों से कहा है कि पाकिस्तानी सेना से लड़ना धार्मिक रूप से आवश्यक है.

यानी एक-एक अफगानियों को पाकिस्तान को दुश्मन मानते हुए लड़ाई लड़ने का मजहबी आदेश जारी कर दिया गया है.