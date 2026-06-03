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Hindi Newsदुनियामौत के कई महीने के बाद आखिर खामेनेई के लिए राजकीय शोक अब क्‍यों मनाया जा रहा है?

मौत के कई महीने के बाद आखिर खामेनेई के लिए राजकीय शोक अब क्‍यों मनाया जा रहा है?

आखिर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के कई महीने बाद ईरान में राजकीय शोक और भव्य अंतिम श्रद्धांजलि कार्यक्रम क्यों आयोजित किए जा रहे हैं? जानिए इसके पीछे की वजह, सरकार की तैयारी और पूरे मामले की अहम जानकारी.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Jun 03, 2026, 07:34 AM IST
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महीनों बाद होने जा रहा है अयातुल्ला खामेनेई का अंतिम संस्कार (AI- Image)
महीनों बाद होने जा रहा है अयातुल्ला खामेनेई का अंतिम संस्कार (AI- Image)

ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन के कई महीने बाद अब देश उनकी अंतिम विदाई की तैयारियों में जुट गया है. सरकार ने उनके सम्मान में तीन दिन तक चलने वाले भव्य सार्वजनिक अंतिम संस्कार का ऐलान किया है, जिसके चलते पूरे देश में एक बार फिर चर्चा और हलचल तेज हो गई है. सरकारी मीडिया के अनुसार, अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम तेहरान, क़ोम और मशहद सहित कई प्रमुख शहरों में आयोजित किए जाएंगे. अधिकारियों का कहना है कि इन आयोजनों में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो सकते हैं. 

अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान पर सामूहिक हमला बोल दिया था. इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत हो गई थी. हमला सुनियोजित तरीके से था और हमला करने वालों को इस बात की जानकारी थी कि इस समय अली खामेनेई अपने आवासीय कार्यालय पर ही होंगे. उस समय ईरानी अधिकारियों ने सुरक्षा का हवाला देते हुए और संभावित भारी भीड़ की सुरक्षा के मद्देनजर अंतिम संस्कार को तत्काल आयोजित करने से परहेज किया था. परिणामस्वरूप, यह कार्यक्रम लंबे समय तक टलता रहा।

इतने दिनों बाद क्यों किया जा रहा है अंतिम संस्कार?

आमतौर पर इस्लामी परंपरा में किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार मृत्यु के कुछ दिनों के भीतर कर दिया जाता है, लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत के मामले में परिस्थितियां कुछ अलग रहीं. इसी वजह से प्रशासन ने महीनों बाद सार्वजनिक श्रद्धांजलि समारोह आयोजित करने का फैसला लिया. ईरानी समाचार एजेंसी आईआरएनए के अनुसार, राजकीय सम्मान के साथ होने वाले ये कार्यक्रम जून के मध्य में आयोजित किए जा सकते हैं. हालांकि सरकार की ओर से अभी तक अंतिम तिथियों की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है.

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कई शहरों में निकाली जाएगी शोक यात्रा

तेहरान के डिप्टी मेयर मोहम्मद अमीन तवाकोली-जादेह के मुताबिक, विभिन्न शहरों में शोक यात्राएं निकाली जाएंगी और लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. सबसे बड़ा आयोजन राजधानी तेहरान में प्रस्तावित है. प्रशासन यहां कम से कम 24 घंटे तक चलने वाले श्रद्धांजलि कार्यक्रम की तैयारी कर रहा है. सरकारी अनुमान के मुताबिक, केवल तेहरान में ही करोड़ों लोगों की मौजूदगी दर्ज हो सकती है. इसी वजह से सुरक्षा, यातायात और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं.

3 दशकों से अधिक समय तक रहे ईरान के सर्वोच्च नेता

86 वर्षीय अली खामेनेई तीन दशकों से अधिक समय तक ईरान के सर्वोच्च नेता रहे और देश की राजनीतिक तथा धार्मिक व्यवस्था के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में गिने जाते थे. उनके निधन के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थीं. जहां कई लोग शोक में डूबे दिखाई दिए, वहीं कुछ स्थानों पर अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं.

निधन के बाद बेटे को बनाया गया सर्वोच्च नेता

उनके निधन के बाद उनके बेटे अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई को उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया. हालांकि सत्ता संभालने के बाद से उनकी सार्वजनिक गतिविधियां बेहद सीमित रही हैं, जिससे उनके बारे में अटकलों और चर्चाओं का दौर जारी है. अब देश और दुनिया की निगाहें उस तीन दिवसीय अंतिम संस्कार समारोह पर टिकी हैं, जिसे ईरान हाल के वर्षों का सबसे बड़ा सार्वजनिक आयोजन बता रहा है.

ये भी पढ़ेंः जिंदा हैं मोजतबा खामेनेई? ईरान के सुप्रीम लीडर के हालात पर क्या बोले मार्को रुबियो?

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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