ईरान ने आसपास के 7 देशों में मचाई तबाही, लेकिन ओमान को छोड़ दिया; आखिर कैसे बच गया ये पड़ोसी मुल्क

Hindi Newsदुनियाईरान ने आसपास के 7 देशों में मचाई तबाही, लेकिन ओमान को छोड़ दिया; आखिर कैसे बच गया ये पड़ोसी मुल्क

Iran not attack Oman News: ईरान ने आसपास के 7 देशों में मिसाइलें मारकर धुआं-धुआं कर दिया लेकिन ओमान को छोड़ दिया. आखिर वह उसके कोप से कैसे बच गया. क्या उसे छोड़ना ईरान की कोई मजबूरी रही या इसके पीछे अन्य वजहें रहीं.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Feb 28, 2026, 11:07 PM IST
Why Iran did not attack Oman: यूएस-इजरायल के हमलों के जवाब में ईरान ने अपने आसपास के देशों में मिसाइलों से तबाही मचा दी है. इन देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे बने हुए हैं. जिसकी वजह से ये शुरू से ईरान के टारगेट पर थे. जैसे ही इजरायल ने ईरान पर हमला बोला, ईरान ने अपनी खतरनाक मिसाइलों का मुंह इन देशों की ओर खोल दिया. जिससे वहां बर्बादी और डर का माहौल पसरा हुआ है. लेकिन एक पड़ोसी देश ऐसा रहा, जिसे ईरान ने छोड़ दिया. वह देश ओमान रहा. आखिर ओमान पर ईरान की इस दरियादिली की वजह क्या रही. क्या वह ओमान से डरता है या फिर दोनों में कोई समझौता है, जिसकी वजह से उसने हमला नहीं किया. अगर ये वजहें नहीं रहीं तो उसे छोड़ने के पीछे क्या वजहें रहीं. 

ऐसे शुरू हुआ दोस्ती का सिलसिला

डिफेंस एक्सपर्टों के मुताबिक, इन सारे सवालों का जवाब इतिहास में मिलता है. यह रिश्ता कूटनीति, रणनीतिक सहयोग और तटस्थता पर टिका है. वर्ष 1970 के दशक में ओमान में धोफार विद्रोह भड़क गया था. उस दौरान सुल्तान काबूस की मदद के लिए ईरान के शाह ने अपने हजारों सैनिक ओमान भेजे थे. जिससे उनकी सत्ता बच गई. इससे दोनों देशों के बीच सुरक्षा साझेदारी की नींव पड़ी.

वर्ष 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और शाह रजा पहलवी को हटाकर वहां खुमैनी का शासन आ गया. तब आसपड़ोस के लगभग तमाम खाड़ी देशों ने तेहरान से दूरी बना ली थी. लेकिन ओमान ने अलग लाइन पर चलते हुए ईरान से अपने कूटनीतिक संबंध बनाए रखे. इससे दोनों मुल्कों में आपसी विश्वास और सम्मान बढ़ गया.

ईरान के खिलाफ नहीं अपनाया कठोर रुख

ओमान ने कई बार ईरान और पश्चिम देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई. उसने दोनों पक्षों के बीच गुप्त वार्ताओं की मेजबानी की, जिससे 2015 का परमाणु समझौता संभव हो पाया. गहरे तनाव के दौर में भी ओमान ने ईरान के साथ बातचीत के दरवाजे खुले रखे. जिससे यह देश ईरान के लिए भरोसेमंद बन गया.

ओमान गल्फ सहयोग परिषद (GCC) का सदस्य है. जिसका रवैया आमतौर पर ईरान के विरोधी का रहा है. इस परिषद का सदस्य होने के बावजूद, ओमान ने ईरान के खिलाफ कभी कठोर रुख नहीं अपनाया. उसने हमेशा गैर-हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया. जिसके चलते उसके संबंध ईरान के साथ हमेशा मधुर बने रहे. 

दोनों के आर्थिक संबंधों ने दी मजबूती

दोनों मुल्कों की दोस्ती में भूगोल ने भी अहम योगदान दिया है. ओमान और ईरान, दोनों होर्मुज जलडमरूमध्य के आमने सामने बसे हैं. यह वैश्विक तेल व्यापार का सबसे अहम मार्ग है. दोनों मुल्क मिलकर इस मार्ग की निगरानी करते हैं. जिससे दुनियाभर के उद्योग धंधे चल पाते हैं. 

ईरान और ओमान के आर्थिक संबंध में मजबूत रहे हैं. व्यापार, पर्यटन और शिपिंग में दोनों की अच्छी साझेदारी है. अब ईरान-ओमान के बीच गैस पाइपलाइन भी प्रस्तावित है. इसके बाद ओमान ईरानी गैस निर्यात का हब बन सकता है, जिससे ईरान को प्रतिबंधों के बावजूद वैश्विक बाजार मिल जाएगा. 

नहीं बनने दिया यूएस का मिलिट्री बेस

सबसे बड़ी बात, बाकी खाड़ी देशों के उलट ओमान में यूएस का कोई मिलिट्री बेस नहीं है. जिसकी वजह से ईरान उसकी ओर से सहज व सुरक्षित महसूस करता है. जबकि सऊदी अरब, यूएई, कतर, जॉर्डन, इराक समेत आसपास के देशों को वह अपने संभावित दुश्मन मुल्क के रूप में देखता है. 

अपनी तटस्थवादी नीतियों के लिए चर्चित ओमान ने आसपास के क्षेत्रीय विवादों से खुद को बचाए रखता है. वह न तो इजरायल की आलोचना करता है और न ही ईरान की. उसकी कूटनीति आमतौर पर संतुलित रही है. जिसकी वजह से वह ईरान का निशाना बनने से बचाया. दशकों से चली आ रही उसकी तटस्थता की यही नीति आज उसे सुरक्षित रखने का अहम औजार बन गई है.

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

Israel Attack IranIsrael Iran tension

