DNA: मरने के 6 दिन बाद भी अबतक नहीं दफनाया गया खामेनेई का शरीर, सुप्रीम लीडर को सुपुर्द-ए-खाक करने से क्यों डर रहा ईरान?

DNA: मरने के 6 दिन बाद भी अबतक नहीं दफनाया गया खामेनेई का शरीर, सुप्रीम लीडर को सुपुर्द-ए-खाक करने से क्यों डर रहा ईरान?

Khamenei Funeral:  ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को मरे हुए 6 दिन हो चुके हैं, हालांकि इसके बावजूद उन्हें अबतक दफनाया नहीं गया है. न ही उनका जनाजा निकला और न ही अंतिम यात्रा निकाली गई. आखिरी अपने सुप्रीम लीडर को ईरान ने अबतक क्यों सुपुर्द ए खाक नहीं किया है? 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 05, 2026, 10:56 PM IST
Iran-Israel War: ईरान ने ट्रंप की कब्र खोदने वाला फतवा तो जारी कर दिया है, लेकिन एक सवाल ये है कि अभी तक खामेनेई को दफनाया क्यों नहीं गया है. खामेनेई को मरे हुए 6 दिन हो गए, लेकिन अभी तक उनका जनाजा नहीं निकला. अंतिम यात्रा नहीं निकली, उनके आखिरी दर्शन के लिए कोई सभा आयोजित नहीं की गई. आखिर उनकी अंतिम यात्रा की तारीख को बार बार आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है. बता दें कि इस सवाल के पीछे ईरान की टॉप लीडरशिप का एक डर छिपा है. 

सुप्रीम लीडर को दफनाने में क्यों हो रही देरी? 

सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को ईरान के मशहद शहर में दफनाया जाना है. खामेनेई को दफ्नाने से पहले तीन दिनों तक धार्मिक रस्में होनी हैं, जिसकी शुरुआत बीती रात 10 बजे होनी थी, लेकिन कल ही ईरान से अपडेट आया कि इन रस्मों को टाल दिया गया है. आधिकारिक बयान जारी कर के कहा गया कि तेहरान में अपेक्षित रूप से भारी भीड़ और मौजूदा हालात की वजह से इसे टाल दिया गया है, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि असल वजह भारी भीड़ नहीं है. बल्कि एक डर है. जाहिर है कि अगर खामेनेई के अंतिम दर्शन के लिए शोक सभा का आयोजन किया जाएगा तो वहां ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप मौजूद होगी. जब उन्हें दफनाया जाएगा तो ईरान के सभी सीनियर नेता और कमांडर उस वक्त उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए मौजूद होंगे. ये सिर्फ एक अंतिम यात्रा या कोई आम आयोजन नहीं होगा. ये इजरायल-अमेरिका के लिए ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप को एक झटके में साफ करने का मौका होगा. इस डर की वजह हिज्बुल्लाह कनेक्शन भी है. 

क्या है डर की वजह? 

हिजबुल्लाह के पूर्व लीडर नसरल्लाह की मौत सितंबर 2024 में इजरायली हवाई हमले में हुई थी. 5 महीने बाद फरवरी 2025 में उसे सुपुर्द ए खाक किया गया. बेरूत के एक स्टेडियम में नसरल्लाह को अंतिम विदाई देने के लिए हिज्बुल्लाह के सीनियर कमांडर्स उस दौरान इकट्ठा हुए थे, लेकिन जैसे ही नसरल्लाह और उसके डिप्टी हाशेम सफीद्दीन के ताबूत निकाले गए, 4 इजरायली फाइटर जेट्स ने स्टेडियम के ऊपर से कम ऊंचाई पर उड़ान भरी. नीचे जब 'डेथ टू इजरायल' के नारे गूंजे, उसी वक्त इजरायल के चार फाइटर जेट उनके ऊपर से उड़े. ईरान को यही डर है कि कहीं खामेनेई की अंतिम यात्रा में भी इसी तरह अमेरिका और इजरायल के फाइटर जेट न पहुंच जाएं. बता दें कि खामेनेई को दफ्नाने की जगह खामेनेई पहले से ही तय कर के गए हैं. देरी बस डर की वजह से है. 

खामेनेई को कहां दफनाया जाएगा?  

खामेनेई को उनकी आखिरी वसीयत के मुताबिक मशहद शहर में दफनाया जाएगा. मशहद यानी शहीद की जगह. खामेनेई को शिया मुसलमानों के आठवें इमाम, अली इब्न मूसा अल-रिदा की दरगाह के पास दफनाया जाना है. उनका जन्म 19 अप्रैल 1939 को मशहद में ही हुआ था. यानी दफनाने की जगह तय है, लेकिन ईरान की टॉप लीडरशिप को डर है कि कहीं अमेरिका और ईरान ने यहां अपना टारगेट न लॉक कर लिया हो. सोचिए अपने ही मुल्क में अपनी ही जमीन पर खलीफा को दफनाने में भी ईरान को डर लग रहा है. इस कदर खौफ है वहां. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

