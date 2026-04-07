DNA: सीजफायर हुआ तो कैसे और पावरफुल हो जाएगा ईरान? क्यों इजरायल-यूएस को मिल रही चेतावनी

US-Iran War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक नई धमकी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो एक सभ्यता को मिटा देंगे. वो, पूरे ईरान का नाम-ओ-निशान मिटा देंगे. इससे पहले ट्रंप ने ईरान को 8 अप्रैल को सुबह साढ़े 5 बजे तक सरेंडर या युद्धविराम करने की डेडलाइन दी थी.

ट्रंप की वॉर्निंग का मतलब था कि डेडलाइन खत्म होते ही ईरान पर अमेरिका बड़ा हमला करता लेकिन डेडलाइन खत्म होने से पहले ही ईरान पर बारूदी हमले शुरू हो गए.

चार जगह किए बड़े हमले

अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर मंगलवार को कई हमले किए लेकिन चार हमले काफी बड़े थे. पहला बड़ा हमला ईरान के कौम शहर पर किया गया. अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक कौम शहर में ईरान के वर्तमान अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई का इलाज चल रहा है. इस हमले से ये संदेश दिया गया कि ईरान की राजनीतिक लीडरशिप को अमेरिका खत्म करना चाहता है.

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कौम के साथ ही साथ ईरान के तेल केंद्र यानी खार्ग द्वीप पर भी हमला हुआ. खार्ग द्वीप में स्थिति ईरान के सैन्य ठिकानों पर 50 से ज़्यादा हमले किए गए. यानी अमेरिका ने ईरान की आर्थिक शक्ति पर बड़ा प्रहार किया है. तीसरा बड़ा हमला तेहरान में ईरान की इलीट फोर्स IRGC के कमांड सेंटर पर किया गया और चौथे बड़े हमले का शिकार बना ईरान का रेलवे. ईरान के कराज, कशन, मियानेह और तबरीज समेत 10 बड़ी रेल लाइन को तबाह कर दिया गया है.

'हमले सिर्फ झांकी है'

इन हमलों ने ये बता दिया है कि ईरान को दहलाने वाले ये हमले सिर्फ झांकी है. ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने के बाद होने वाले बड़े हमले अभी बाकी हैं. आखिर डेडलाइन खत्म होने से पहले ट्रंप और नेतन्याहू ने हमलों का ऑर्डर क्यों दिया. इस सवाल और इससे जुड़े हालात को भी हम डीकोड करेंगे लेकिन पहले जानिए कि ये हमले छिप-छिपाकर नहीं किए गए बल्कि पहले बताया गया और फिर ईरान को दहलाया गया.

ये पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप एक अहंकारी स्वभाव वाले व्यक्ति हैं. ईरान से मिला टका सा जवाब ट्रंप की ईगो पर चोट करने के लिए काफी था. नतीजा हुआ कि ट्रंप ने एक बड़े हमले का ऑर्डर दे दिया, जिसे इजरायल से पूरा साथ मिला. ट्रंप के अहंकार से अलग इन हमलों के पीछे एक सैन्य रणनीति भी है. इस अमेरिकी सैन्य नीति को समझने के लिए आपको अमेरिकी फौज की किल चेन पॉलिसी को बेहद गौर से समझना चाहिए.

क्या है किल चेन का मूल सिद्धांत?

इस किल चेन का मूल सिद्धांत है दुश्मन के ऊपर टारगेटेड हमले करना. टारगेटेड अटैक्स का मतलब होता है दुश्मन के सैन्य से लेकर नागरिक ठिकानों पर हमला करना. इस किस्म की सैन्य नीति का एक ही मकसद होता है. बड़े हमले से पहले दुश्मन की प्रतिरोध करने की क्षमता कम कर देना. ऐसा करने से बड़े हमले के दौरान दुश्मन को कुचलना या उसे सरेंडर के लिए मजबूर करना आसान हो जाता है.

अमेरिका ने हमलों में इजरायली और अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के 10 रेल लाइन और पुलों को पूरी तरह तबाह कर दिया है. इसका मतलब ये है कि अब ईरान की फौज को अपनी मिसाइलों की आवाजाही के लिए सड़कों का इस्तेमाल करना पड़ेगा और सड़कों पर ईरानी मिसाइल आसान टारगेट बन जाएंगी.

'4 घंटे का टाइमर बम बाकी है'

ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले हुए हमलों की झांकी आपने समझ ली. लेकिन ट्रंप का 4 घंटे का टाइमर बम अभी बाकी है. भारतीय समय के अनुसार ये डेडलाइन बुधवार सुबह 5.30 बजे खत्म हो रही है. डेडलाइन खत्म होने के बाद ट्रंप क्या करने वाले हैं. ये समझने के लिए आपको ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट को जानना चाहिए.

ट्रंप ने लिखा है, आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी । ये सभ्यता दोबारा खड़ी नहीं हो पाएगी.मैं ऐसा नहीं करना चाहता था लेकिन अब यही विकल्प बचा है. अब ईरान में शासन पूरी तरह बदल जाएगा. आज रात से हम इस दुनिया के इतिहास के सबसे पेचीदा सिस्टम को खत्म करना शुरु कर देंगे. 47 साल का अत्याचारी शासन जमींदोज हो जाएगा.

यहां आपको जानना चाहिए कि जिस सभ्यता को खत्म करने की बात ट्रंप कर रहे हैं, वो दरअसल ईरान का इस्लामिक शासन है. अयातुल्ला खामेनेई की मौत और मोजतबा खामेनेई के घायल होने के बाद इस्लामिक शासन की जड़ कमजोर हो चुकी है और अब ट्रंप इस शासन के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का प्लान बना रहे हैं. इस्लामिक शासन की पूरी सभ्यता को ट्रंप किस तरह खत्म कर सकते हैं, इसका जवाब भी हम आपको देंगे लेकिन पहले हम आपको इतिहास के कुछ अध्याय दिखाना चाहते हैं. ये अध्याय बताते हैं कि सभ्यताओं को खत्म करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है.

यूं ही खत्म नहीं होती सभ्यताएं

संघर्ष करने वाली सभ्यताओं की एक मिसाल है यहूदी समुदाय. मध्यकालीन इतिहास में यहूदियों ने मुस्लिम सुल्तानों के हमलों को सहा और आधुनिक इतिहास में हिटलर ने यहूदियों को खत्म करना चाहा. जुल्म के हर दौर के बाद यहूदी खड़े हुए और आज उनका देश इजरायल दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक हैं.

पहले विश्वयुद्ध के दौरान ऑटोमन साम्राज्य ने आर्मीनियाई ईसाइयों का वजूद खत्म करने की कोशिश की थी. ऑटोमन साम्राज्य खत्म हो गया लेकिन आर्मीनियाई ईसाई आज भी स्वतंत्रता और सम्मान के साथ इस धरती पर रह रहे हैं.

दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान को एटम बम से खत्म करने की कोशिश की थी लेकिन ना सिर्फ जापान का वजूद बचा रहा बल्कि जापान ने आर्थिक तरक्की भी की.

हालांकि अमेरिकी हमलों के बाद जापान में राजशाही का कद छोटा हो गया और आज जापान में राजा सिर्फ नाम मात्र की अथॉरिटी है.

जापान की राजशाही की तरह ट्रंप ईरान से इस्लामिक शासन को खत्म करना चाहते हैं, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग ट्रंप ने किया है, वो बताते हैं कि डेडलाइन खत्म होने के बाद ईरान पर हमला जरूर होगा. इस हमले के लिए अमेरिकी नौसेना ने ईरान के इर्द गिर्द बड़ा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है. अब अमेरिकी नौसेना की इसी तैयारी और तैनाती के बारे में जान लीजिए.

अमेरिकी नौसेना का USS ABRAHAM LINCOLN स्ट्राइक ग्रुप फिलहाल अरब सागर में मौजूद है. ये इलाका ईरान के नौसैनिक क्षेत्र यानी फारस की खाड़ी के काफी नजदीक है.

अमेरिकी नेवी का दूसरा जंगी बेड़ा यानी USS GERALD R FORD पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात है. यहां से फारस की खाड़ी की दूरी सिर्फ एक हजार किलोमीटर है. यानी ये एक दिन से भी कम समय में ईरान की नौसैनिक सीमाओं तक पहुंच सकता है.

अमेरिकी नेवी का तीसरा स्ट्राइक ग्रुप यानी USS GEORGE BUSH भी अरब सागर में पहुंच चुका है.

इतनी बड़ी नौसैनिक तैयारी और तैनाती के जरिए वाकई ट्रंप कम समय में ईरान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसा क्यों माना जा रहा है. ये समझने के लिए आपको अमेरिकी नौसेना के इन तीन बेड़ों की कंबाइंड फोर्स यानी कुल सैन्य ताकत को गौर से समझना चाहिए.

इन तीन जंगी बेड़ों को अगर मिला दिया जाए तो ईरान के इर्द गिर्द अमेरिका के कुल 22 हजार नौसैनिक तैनात हैं. इतना ही नहीं तीनों बेड़ों पर कुल 225 विमान भी तैनात हैं, जिनमें से 150 हमला करने की काबिलियत रखते हैं. बाकी विमान निगरानी और सैनिकों की तैनाती यानी उन्हें युद्धक्षेत्र में उतारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. इन तीनों जंगी बेड़ों के पास फिलहाल लगभग 2 हजार मिसाइल मौजूद हैं.

अमेरिका ने अब तक ईरान पर तकरीबन 1 हजार मिसाइल दागी हैं. जरा सोचिए एक हजार मिसाइलों ने ईरान की राजनीतिक कमान से लेकर सैन्य ताकत को इतना नुकसान किया है तो 2 हजार मिसाइल कितना बारूद बरसाएंगी.

ट्रंप ने ईरान के इस्लामिक शासन को बर्बाद करने का ऐलान कर दिया है.अमेरिकी ताकत और ईरान के प्रतिरोध के बीच टक्कर के अंतिम अध्याय का संभावित नतीजा समझने के लिए आपको स्वतंत्र थिंक टैंक इंस्टिट्यूट ऑफ वॉर का आकलन गौर से समझना चाहिए.

ईरान की मिसाइल पावर अभी भी बरकरार

इस आकलन में कहा गया है कि ईरान के मिसाइल लॉन्च करने वाले उपकरण भले ही कम हो गए हों लेकिन ईरान के मिसाइल और ड्रोन भंडार का तकरीबन 45 से 50 प्रतिशत हिस्सा अब भी सुरक्षित है.

हथियारों का ये भंडार ईरान के प्रतिरोध को बढ़ा सकता है.

हालांकि आकलन ये भी बताता है कि अंतिम बड़े प्रहार से ईरान की सैन्य ताकत काफी हम हो जाएगी. ।

अमेरिका चाहे तो इस बड़ी स्ट्राइक के दौरान होर्मुज के मोर्चे पर हमला कर सकता है. होर्मुज से ईरानी कंट्रोल खत्म होना ही वो स्थिति होगी जब ईरान की राजनीतिक और सैन्य कमान के हौसले टूट जाएंगे.

जिस होर्मुज का आकलन थिंक टैंक की रिपोर्ट में किया गया है, वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ट्रंप के अगले प्लान का भी हिस्सा है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ट्रंप के इरादों को समझने के लिए आपको अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे डी वैंस का बयान समझना चाहिए.

दिख गया अमेरिका का डूम्सडे प्लेन

होर्मुज के साथ ही साथ ट्रंप के टाइमर बम यानी अंतिम प्रहार से जुड़ी एक और तस्वीर आज सामने आई है. ये तस्वीर है अमेरिका के बोइंग नाइटवॉच विमान यानी डूम्स डे प्लेन की. कहा जाता है कि जब कोई विकट परिस्थिति आती है, तभी अमेरिकी राष्ट्रपति का ये विमान हवा में नजर आता है. इस बार ये विमान अमेरिका के नेब्रास्का में नजर आया है। ये विमान हवा में उड़ता एक कमान केंद्र कहा जाता है.

इस विमान से उड़ान के दौरान भी अमेरिकी राष्ट्रपति सैन्य हमलों का हुक्म दे सकते हैं.इस प्लेन की उड़ान ईरान पर अंतिम प्रहार की टेस्टिंग भी हो सकती है. जिस तरह मंगलवार को ईरान पर बमबारी हुई है, उसने ईरानी सरकार को बता दिया है कि डेडलाइन के बाद दोगुनी तबाही होगी. इसी वजह से ईरान ने भी दुनिया को अपने इरादे बता दिए हैं. अमेरिका के प्रति ईरानी प्रतिरोध को समझने के लिए आपको ईरान की IRGC से आया बयान जानना चाहिए.

ईरान बोला- सब्र का बांध टूट गया

IRGC ने कहा है कि हमारे सब्र का बांध टूट चुका है. अपने पड़ोसी देशों से रिश्तों की वजह से हमने अपनी कार्रवाई को दायरे में बांधकर रखा था लेकिन अब ये दायरा बढ़कर रहेगा. हम अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर हमलों की संख्या बढ़ाएंगे. हमारे हमलों की ताकत और तादाद दोनों दोगुनी हो जाएंगी. हमारे प्रहार से अमेरिका और उसके मित्र देशों को सालों तक तेल के लिए तरसना पड़ेगा.

हिंदी की एक कहावत है. मरता क्या ना करता. यानी इंसान को जब मौत नजर आती है तो वो कुछ भी करता है. यही हाल ईरान का भी है. ईरान से आया IRGC का बयान बताता है कि अगर ईरान पर बड़ा हमला होगा तो मिडिल ईस्ट में तेल का संकट भी बढ़ेगा. इसका पहला संकेत सऊदी अरब से आया है जहां ईरान ने एक तेल केंद्र पर हमला किया है. इसका क्या महत्व है, ये हम आगे बताएंगे.

कतर-सऊदी में ड्रोन अटैक

सऊदी अरब के साथ ही साथ कतर में भी ईरान ने ड्रोन से बड़ा हमला किया है. कतर ने हवाई रक्षा प्रणालियों के जरिए ईरानी हमलों से अपनी सुरक्षा की है. अब तक ईरान अरब देशों में स्थित कुछ सेलेक्टेड टारगेट्स पर हमला कर रहा था, लेकिन अब ईरान को अपने वजूद पर खतरा नजर आ रहा है.

बता दें कि पिछले 39 दिनों के युद्ध की वजह से दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई तकरीबन 20 प्रतिशत कम हो गई है. अगर ट्रंप ने अंतिम प्रहार किया और जवाब में ईरान ने मिडिल ईस्ट में तबाही मचाई तो दुनिया का तेल संकट भयावह बन सकता है. ईरान किस तरह और किस हद तक पलटवार कर सकता है ये समझने के लिए आपको प्रसिद्ध थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट ध्यान से समझना चाहिए.

युद्धविराम के बावजूद भी करना होगा सैन्य अभियान

मित्रो अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट में पहली बड़ी बात ये लिखी गई है कि अगर ईरान की सरकार युद्धविराम के लिए राजी हो गई तब भी अमेरिका और इजरायल को ईरान में सैन्य अभियान जारी रखना पड़ेगा. रिपोर्ट का आकलन कहता है कि ईरान एक बड़े क्षेत्रफल वाला देश है. इसी वजह से युद्धविराम के बाद भी IRGC के पास अरब देशों पर हमले का मौका रहेगा. इस कारण मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के मित्र देशों को कम स्तर पर ही सही लेकिन लंबे वक्त तक ईरान से हमलों का सामना करना पड़ेगा.

जो खतरे ईरान के पलटवार से जोड़े जा रहे हैं, उनसे जुड़ी एक तस्वीर अब से दो घंटे पहले सामने आई है.ईरान की सरकारी मीडिया ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें इजरायल की तरफ एक MRBM यानी मध्यम दूरी वाली बैलेस्टिक मिसाइल दागी जा रही है.हालांकि सुरक्षा कारणों से ईरान ने इस मिसाइल का नाम नहीं बताया है लेकिन इसका आकार बताता है कि ये ईरान की खैबर-शेकन मिसाइल है. इस युद्ध में दूसरी बार ईरान ने इस खतरनाक मिसाइल का इस्तेमाल किया है.

1500 किमी है मिसाइल रेंज

इस मिसाइल की रेंज यानी मारक क्षमता तकरीबन 1500 किलोमीटर है. इस मिसाइल के अंदर 600 किलोग्राम तक का विस्फोटक लोड किया जा सकता है. इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक ही इस मिसाइल को घातक बनाता है. इस मिसाइल की दूसरी बड़ी खासियत ये है अगर इस मिसाइल के सिस्टम को एयर डिफेंस की भनक लग जाए तो मिसाइल का विस्फोटक ढांचे से अलग हो जाता है. अलग होने का बाद भी ये विस्फोटक धमाका करने की क्षमता रखता है.

भारी विस्फोटक और हाइपरसोनिक गति हासिल करने वाली मिसाइलों का युद्ध में इस्तेमाल. ये तथ्य बताता है कि ईरान अब किसी भी हद तक टकराव के लिए तैयार है. इतना ही नहीं ईरान जनफादा यानी सैन्य अभियान के लिए नागरिकों को भर्ती कर रहा है. आज ये नागरिक ईरान के परमाणु और बिजली संयंत्रों के आगे ह्यूमन शील्ड बनकर खड़े हो गए हैं. यानी ये हमलों में अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं.इस पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का एक कथन याद आ जाता है.

अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था कि अगर हमारी नियति में बर्बाद होना ही लिखा है तो वो कहानी भी हमारे हाथों ही लिखी जानी चाहिए. स्वतंत्र देशों के नागरिक समय के साथ जीते हैं और जब समय प्रतिकूल हो जाता है तो खुद अपनी मृत्यु चुनते हैं.

इजरायल पर भी दागीं यूएस ने मिसाइलें

ईरानी हमलों के निशाने पर सिर्फ अरब देश ही नहीं है. आज के हमलों के जवाब में ईरान ने इजरायल पर भी मिसाइलें दागी हैं लेकिन इजरायल अपने मिशन पर डटा हुआ है. इजरायल का एक ही मकसद है-अमेरिका की मदद से ईरान का खतरा पूरी तरह मिटाना. आप कह सकते हैं, इजरायल भी सभ्यता मिटाने के मिशन पर है.आज के हमलों के दौरान इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दो सोशल मीडिया पोस्ट लिखी हैं. अब हम आपको नेतन्याहू की ये पोस्ट दिखाने जा रहे हैं ताकि आप इजरायल के इरादों को बेहतर तरीके से समझ पाएं.

अपनी पोस्ट में नेतन्याहू ने लिखा है कि मैं इजरायल के उन बहादुर सैनिकों को सलाम करता हूं जो हमारे दुश्मनों को कुचल रहे हैं. हम अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ते रहेंगे और अपने मिलिट्री टारगेट पूरे करके रहेंगे.

ईरान पर बड़े हमले का ट्रेलर यानी आज की कार्रवाई की शुरुआत भी इजरायल ने ही की थी. इजरायली एयरफोर्स ने सबसे पहले तेहरान स्थित IRGC के कमांड सेंटर पर हमला किया था. फिर इजरायली एयरफोर्स ने ही ईरान के रेलवे को निशाना बनाया.

दोबारा सैन्य क्षमता पा सकता है ईरान

वहीं AXIOS की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप को युद्धविराम ना कबूलने के लिए कहा था. नेतन्याहू ने दलील दी थी अगर ईरान को वक्त दिया गया तो वो अपनी सैन्य क्षमता को दोबारा खड़ा कर लेगा. इससे महीने भर की मिलिट्री कार्रवाई का नतीजा शून्य हो जाएगा. रिपोर्ट में नेतन्याहू को ट्रंप के जवाब का भी जिक्र किया गया है. AXIOS के अनुसार ट्रंप ने कहा था...अगर ईरान हमारी शर्तों को मान लेगा तो युद्धविराम पर बातचीत की जा सकती है.