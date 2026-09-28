/एक दिन में 4 हाई स्पीड रेल लाइनें क्यों शुरू कर रहा चीन? समझिए कनेक्टिविटी से लेकर अर्थव्यवस्था तक का पूरा प्लान

चीन ने अपने हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क के विस्तार की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है. देश में एक ही दिन चार नई हाई स्पीड रेलवे लाइनों का संचालन शुरू किया गया. ये चारों रेलवे लाइनें चीन के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ती हैं और इनके शुरू होने से देश के हाई स्पीड रेल नेटवर्क की पहुंच और अधिक बढ़ गई है. नई रेलवे लाइनों के शुरू होने से उत्तर चीन, उत्तर-पश्चिमी चीन, मध्य चीन और उत्तर-पूर्वी चीन के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी. इससे इन क्षेत्रों के बीच यात्रियों की आवाजाही आसान होने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
चीन में जिन चार हाई स्पीड रेलवे सेक्शन का संचालन शुरू हुआ है, उनमें पेइचिंग-हांगकांग हाई स्पीड रेलवे लाइन का श्योंगआन-शांगछो सेक्टर, शीआन-छोंगछिंग हाई स्पीड रेलवे लाइन का शीआन-आनखांग सेक्टर, यीछांग-शिंगशान हाई स्पीड रेलवे लाइन और हारपिन-यीछुन हाई स्पीड रेलवे लाइन शामिल हैं. इन चारों परियोजनाओं की अपनी अलग रणनीतिक और आर्थिक अहमियत है. कुछ लाइनें प्रमुख शहरों को जोड़ती हैं, तो कुछ पर्यटन क्षेत्रों और अपेक्षाकृत दूरदराज के इलाकों को चीन के हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जोड़ती हैं.
नई शुरू हुई लाइनों में पेइचिंग-हांगकांग हाई स्पीड रेलवे लाइन का श्योंगआन-शांगछो सेक्टर सबसे लंबा है. इसकी कुल लंबाई 552 किलोमीटर है. यह रेलवे सेक्टर श्योंगआन नए क्षेत्र के विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. श्योंगआन न्यू एरिया चीन की प्रमुख विकास परियोजनाओं में शामिल है. नई हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र और आसपास के इलाकों के बीच आवागमन आसान होगा. इसके साथ ही यह लाइन क्षेत्रीय समन्वित विकास को बढ़ावा देने में भी मदद करेगी. तेज रेल कनेक्टिविटी से लोगों की आवाजाही, व्यापारिक गतिविधियों और आर्थिक संपर्क में तेजी आने की संभावना है.
दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना शीआन-छोंगछिंग हाई स्पीड रेलवे लाइन का शीआन-आनखांग सेक्टर है. इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है. यह रेल लाइन चीन के शैनशी प्रांत के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़ती है. इससे इन पर्यटन क्षेत्रों तक पहुंच आसान होगी और पर्यटकों के लिए यात्रा का समय भी कम हो सकता है. रेल कनेक्टिविटी बेहतर होने से स्थानीय पर्यटन कारोबार को फायदा मिलने की उम्मीद है. होटल, रेस्तरां, स्थानीय परिवहन और अन्य पर्यटन आधारित व्यवसायों को भी इससे बढ़ावा मिल सकता है.
तीसरी रेलवे लाइन यीछांग-शिंगशान हाई स्पीड रेलवे लाइन है. इसकी लंबाई 101 किलोमीटर है. यह लाइन मध्य चीन और दक्षिण-पश्चिमी चीन के बीच संपर्क को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. चीन के विशाल भौगोलिक क्षेत्र में अलग-अलग आर्थिक क्षेत्रों को तेज रेल नेटवर्क से जोड़ना उसकी परिवहन नीति का अहम हिस्सा रहा है. नई लाइन शुरू होने के बाद इस क्षेत्र में यात्रियों के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों और क्षेत्रीय संपर्क को भी गति मिलने की उम्मीद है.
इन चार परियोजनाओं में हारपिन-यीछुन हाई स्पीड रेलवे लाइन सबसे खास है. इसकी लंबाई 318 किलोमीटर है. इस लाइन के शुरू होने के साथ यह चीन की सबसे उत्तरी हाई स्पीड रेलवे लाइन बन गई है. यह चीन के उत्तर-पूर्वी हिस्से में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी और हारपिन को यीछुन से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. इस रेल लाइन पर ट्रेनों की अधिकतम परिचालन गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है. उत्तर-पूर्वी चीन के ठंडे मौसम वाले क्षेत्र में इस तरह की हाई स्पीड रेल सेवा शुरू होना इंजीनियरिंग और परिवहन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है.
इन चारों हाई स्पीड रेलवे लाइनों में ट्रेनों की परिचालन गति समान नहीं है. हारपिन-यीछुन हाई स्पीड रेलवे लाइन पर ट्रेनें अधिकतम 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी. वहीं बाकी तीन हाई स्पीड रेलवे लाइनों पर ट्रेनों की अधिकतम परिचालन गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा है. 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चीन के हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क की तेज परिचालन क्षमता को दिखाती है. इतनी तेज गति वाली रेल सेवा लंबी दूरी के शहरों के बीच यात्रा के समय को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.
चार नई रेलवे लाइनों का एक साथ संचालन शुरू होना चीन के हाई स्पीड रेल नेटवर्क के लगातार विस्तार को दिखाता है. इन परियोजनाओं के जरिए देश के अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों के बीच रेल संपर्क को और मजबूत किया गया है. नई लाइनों से न केवल यात्रियों को तेज और सुविधाजनक परिवहन विकल्प मिलेगा, बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों, पर्यटन और शहरों के बीच संपर्क को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. चीन पिछले कई वर्षों से हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क का तेजी से विस्तार कर रहा है. देश के बड़े शहरों के साथ-साथ छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों को भी हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है.