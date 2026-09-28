Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /एक दिन में 4 हाई स्पीड रेल लाइनें क्यों शुरू कर रहा चीन? समझिए कनेक्टिविटी से लेकर अर्थव्यवस्था तक का पूरा प्लान

एक दिन में 4 हाई स्पीड रेल लाइनें क्यों शुरू कर रहा चीन? समझिए कनेक्टिविटी से लेकर अर्थव्यवस्था तक का पूरा प्लान

चीन ने एक ही दिन चार नई हाई स्पीड रेलवे लाइनों का संचालन शुरू किया है. इनसे देश के अलग-अलग क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी. तीन लाइनों पर ट्रेनें 350 KM/H और हारपिन-यीछुन लाइन पर 250 KM/H की रफ्तार से चलेंगी.

Written ByTahir Kamran
Published: Sep 28, 2026, 09:47 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 09:47 PM IST
एक दिन में 4 हाई स्पीड रेल लाइनें क्यों शुरू कर रहा चीन? समझिए कनेक्टिविटी से लेकर अर्थव्यवस्था तक का पूरा प्लान

About the Author

Tahir Kamran

Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुंचे. इसके बाद उर्दू, हिंदी और पंजाबी - तीनों भाषाओं में काम करने का मौका मिला. 2018 में डिजिटल की तरफ कूच करते हुए पंजाब केसरी ग्रुप की उर्दू वेबसाइट की लॉन्चिंग टीम का नेतृत्व किया. इसके बाद 2020 में 'Zee Salaam' ज्वाइन किया, यहां भी वेबसाइट को लॉन्च करने के साथ-साथ तीन साल टीम का नेतृत्व भी किया. इसी दौरान ZEE Delhi NCR वेबसाइट भी लॉन्च हुई, जिसमें उनका अहम योगदान रहा. 2023 में India Daily Live की लॉन्चिंग टीम के साथ काम किया और शुरुआती दिनों में हिंदी के अलावा पंजाबी, तमिल, तेलुगु और गुजराती वेबसाइट टीमों को मैनेज किया. अक्टूबर 2024 में फिर से Zee Media में में वापसी करते हुए नेशनल टीम का हिस्सा बने. तकनीक में दिलचस्पी की वजह से उन्होंने React.js और वेब डिजाइनिंग सीखी. यही कारण है कि उनकी खबरों में HTML–CSS के छोटे-छोटे ग्राफिक्स दिख जाते हैं, जो मुश्किल बातों को भी आसान बना देते हैं. करियर की शुरुआत में कुछ दिनों तक फोटो स्टूडियो में भी काम किया, जहां कैमरा, Adobe Photoshop और ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी, जो आज भी उनके डिजिटल काम में मदद करता है. उर्दू शायरी से प्यार अलग ही है. ग़ज़लें, नज़्में, गीत भी लिखते हैं और कई अखबारों में उनकी शायरी छप भी चुकी हैं. राहत इंदौरी, मुनव्वर राणा, अनवर जलालपुरी खुशबीर सिंह शाद और नवाज देवबंदी, माजिद देवबंदी  जैसे शायरों के इंटरव्यू व बातचीत का अनुभव भी उनके पास है. आप tahir.kamran@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रणबीर कपूर के बर्थडे पर ‘रामायण’ मेकर्स ने शेयर की खास BTS की झलक
2
3
4
5