नेपाल में सोशल मीडिया तो फ्रांस में क्या ब्लॉक किया? पेरिस की जनता क्या चाहती है, क्यों फैली हिंसा

France Protest: नेपाल में युवाओं (Gen-Z) ने फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए. इन प्रदर्शनों के दौरान कई जगह हिंसा, आगजनी और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं हुईं. वहीं, बाद अब फ्रांस में जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है. फ्रांस में भी दक्षिणपंथी और वामपंथी विचारधारा की वजह से बिखरी राजनीति के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया. प्रधानमंत्री फ्रांस्वा बायरू की सरकार गिरने के एक दिन बाद पेरिस और अन्य शहरों में प्रदर्शनकारियों ने सड़कें बाध‍ित कर दीं और आगजनी की. जवाब में पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागे. और 200 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के मध्यमार्गी शासन में अब सेबेस्टियन लेकोर्नू पीएम हैं, जिन्हें किसी तरह या तो उग्र दक्षिणपंथी या उग्र वामपंथियों का समर्थन हासिल करके बजट पारित कराना है. यह नेपाल की स्थिति से बिल्कुल अलग नहीं है. हालांकि, तात्कालिक कारण अलग-अलग हैं. प्रदर्शनकारियों ने इसका नाम 'ब्‍लॉक इवरीथिंग' मूवमेंट दिया है.

फ्रांस में हिंसा क्यों फैल गई है?

फ्रांस में संसद में सबसे ज्यादा सीटें राइट विंग (दक्षिणपंथी दल) के पास हैं, लेकिन सड़कों पर आंदोलन की अगुवाई एक जमीनी संगठन ब्लोकों टू (Bloquons Tout) कर रहा है. दरअसल, हाल ही में प्रधानमंत्री फ्रांस्वा बायरू को संसद में दोनों तरफ से दक्षिणपंथ और वामपंथ के सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर पद से हटा दिया. अब राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के इस्तीफे की मांग हो रही है.

इन प्रदर्शनों की वजह से स्कूल, ट्रेन, एयरलाइन और फैक्टरियां काफी प्रभावित हो रही हैं. वहीं, मजदूर संघों ने 18 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है. उनका कहना है कि सरकार के प्रस्तावित बजट कटौती से सामाजिक कल्याण योजनाओं पर असर पड़ेगा. इस नाराजगी की जड़ अस्थिर राजनीति है. किसी भी पार्टी के पास साफ बहुमत नहीं है और देश गहराते ध्रुवीकरण के चलते एक स्थिर गठबंधन भी नहीं बन पा रहा. जबकि मैक्रों ने 2024 में जल्दी चुनाव कराए थे, ताकि उन्हें केंद्रवादी (मध्यमार्गी) शासन का मजबूत जनादेश मिल सके. लेकिन उन्हें सत्ता में बने रहने के लिए अन्य दलों के सांसदों का समर्थन लेना पड़ा. वाबजूद इसके राजनीतिक अस्थिरता खत्म नहीं हो पाई.

फ्रांस में अब संसद तीन हिस्सों में बंट गई है. दक्षिणपंथी नेशनल रैली सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अकेले सरकार नहीं बना सकती. जबकि वामपंथी दल सक्रिय होकर प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं, केंद्र में मैक्रों की पार्टी है, जो कमजोर हो गई है और हर बार किसी मुद्दे पर दूसरी पार्टियों का समर्थन चाहिए. मैक्रों 2017 से किसी तरह सरकार चला रहे हैं. उन्होंने अपने लंबे वक्त से सहयोगी सेबास्टियन लेकोर्नू को प्रधानमंत्री बनाया है. लेकोर्नू न सिर्फ पिछले एक साल में तीसरे पीएम हैं, बल्कि दो साल में पांचवें और मैक्रों के राष्ट्रपति बनने के बाद अब तक सातवें पीएम हैं. 39 साल के लेकोर्नू आठ साल से कैबिनेट में बने हुए हैं. लेकिन सभी पार्टियां फिर से चुनाव चाहती हैं.

'लोकतंत्र के लिए शर्म की बात'

पेरिस की रिसर्च एनालिस्ट गेसीन वेबर ने कहा, 'हम फिर वही समस्या झेल रहे हैं जैसे पिछले साल थी. विपक्षी दल समझौता करने को तैयार नहीं हैं.' वामपंथी समाजवादी पार्टी ने कहा कि उसके कोई भी सांसद अब मैक्रों की नीतियों का समर्थन नहीं करेंगे. उसके नेता फिलिप ब्रून ने टीवी पर कहा, 'यह संसद का अपमान है. यह मतदाताओं के साथ धोखा है.'

'मैक्रों के लिए ये आखिरी मौका'

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, विश्लेषकों का कहना है कि अभी के लिए दूसरी तरफ से कुछ रियायत मिल सकती है. जबकि नेशनल रैली पार्टी की नेता मरीन ले पेन मंगलवार को लिखा कि यह मैक्रों के लिए 'आखिरी मौका' है. मरीन 2012, 2017 और 2022 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ चुकी हैं और दक्षिणपंथी राजनीति से जुड़ी हैं. नए प्रधानमंत्री लेकोर्नू पहले केंद्र-दक्षिणपंथी रिपब्लिकन पार्टी में थे और मैक्रों के सैन्य ताकतों को खुलकर समर्थन करते हैं. वे सैन्य खर्च बढ़ाने और रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करने के हिमायती हैं. लेकोर्नू का ले पेन समेत अन्य दक्षिणपंथी नेताओं से भी अच्छे रिश्ते हैं.

वहीं, नेशनल रैली के जॉर्डन बार्डेला ने कहा, 'हम नए प्रधानमंत्री का उनके काम और बजट की नीतियों के आधार पर आंकेंगे, बिना किसी भ्रम के. अगर ये हमारी 'रेड लाइन्स' को पार करेंगे तो विरोध करेंगे.' लेकिन दूसरी तरफ, फ्रांस की हार्ड-लेफ्ट पार्टी फ्रांस अनबोउड (LFI) ने पहले ही अविश्वास प्रस्ताव की घोषणा कर दी है.

सैलरी में कटौती का आरोप और प्रदर्शन

जबकि, नए प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनकी सरकार 'राजनीतिक और स्थिरता' के लिए काम करेगी. इसके बावजूद देशभर में विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं. सरकार ने कहा है कि कर्ज कम करने के लिए वह 44 अरब यूरो (करीब 52 अरब डॉलर) खर्च घटाएगी. लेकिन विरोधी पार्टियों ने इसपर कहा कि इसका मतलब है कि सैलरी और पेंशन में कटौती होगी जबकि अमीर लोगों को फायदा मिलेगा. टूलूज शहर की 25 साल की स्टूडेंट क्लो ने कहा, 'यह सब गलत है. कामकाजी वर्ग सबसे ज्यादा परेशान होगा. इसका बेहतर तरीका हो सकता है.' स्थिति इसलिए और मुश्किल है क्योंकि इन प्रदर्शन का कोई नेतृत्व नहीं है. यह कुछ हद तक 2018 में मैक्रों के पहले कार्यकाल के दौरान हुए 'येलो वेस्ट' आंदोलन जैसा है और हाल ही में नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में हुई सरकार-विरोधी गतिविधियों जैसा भी. ये भी पढ़ें:- नेपाल के बाद अब फ्रांस में 'विद्रोह' भड़का, जगह-जगह पथराव और आगजनी; सड़कों पर उतरी सेना