पश्चिमी एशिया को 'मिडिल ईस्ट' क्यों कहा जाता है, ये किसका मध्य और किसका पूर्व है? जानिए पूरी कहानी

पश्चिमी एशिया को ‘मिडिल ईस्ट’ क्यों कहा जाता है, ये किसका मध्य और किसका पूर्व है? जानिए पूरी कहानी

Who Named The Middle East: मिडिल ईस्ट में ‘मध्य’ और ‘पूर्व’ आखिर किसके संदर्भ में कहा जाता है? पहली नजर में यह शब्द सामान्य और तटस्थ लगता है, लेकिन इसकी जड़ें औपनिवेशिक दौर की सोच में छिपी हुई हैं. दरअसल यह नाम उस समय प्रचलन में आया जब दुनिया पर ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभाव था और वैश्विक भूगोल को यूरोपीय नजरिए से देखा जाता था.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Mar 13, 2026, 07:34 AM IST
ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद एक शब्द 'मिडिल ईस्ट' सोशल मीडिया से लेकर हर जगह ट्रेंडिंग में है. हालांकि ये कोई नया शब्द नहीं है पहले भी हम इस 'मिडिल ईस्ट' से वाकिफ थे. हमने ये शब्द न्यूज पेपर, मैगजीनों से लेकर न्यूज चैनलों में भी इसी नाम से सुना है. 'मिडिल ईस्ट' एक खास इलाके का नाम है. मिडिल ईस्ट में ‘मध्य’ और ‘पूर्व’ आखिर किसके संदर्भ में कहा जाता है? पहली नजर में यह शब्द सामान्य और तटस्थ लगता है, लेकिन इसकी जड़ें औपनिवेशिक दौर की सोच में छिपी हुई हैं. दरअसल यह नाम उस समय प्रचलन में आया जब दुनिया पर ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभाव था और वैश्विक भूगोल को यूरोपीय नजरिए से देखा जाता था.

उस दौर में यूरोप को केंद्र मानकर एशिया के अलग-अलग हिस्सों को नाम दिए गए. यूरोप के सबसे नजदीकी हिस्से को ‘नियर ईस्ट’ कहा गया, उसके बाद आने वाले क्षेत्र को ‘मिडिल ईस्ट’ और उससे भी दूर के इलाकों को ‘फार ईस्ट’ यानी सुदूर पूर्व कहा जाने लगा. यानी ‘मिडिल’ और ‘ईस्ट’ जैसे शब्द किसी स्थानीय पहचान से नहीं, बल्कि यूरोप से दूरी के आधार पर तय किए गए थे. समय के साथ यह शब्द इतना प्रचलित हो गया कि आज भी पश्चिमी एशिया और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए ‘मिडिल ईस्ट’ का इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि कई विद्वान और देश अब ‘वेस्ट एशिया’ जैसे शब्दों को ज्यादा उपयुक्त मानते हैं, क्योंकि वे इस क्षेत्र को यूरोप की बजाय अपने वास्तविक भूगोल के आधार पर परिभाषित करते हैं.

1902 में अल्फ्रेड थेयर महान ने दिया था 'मिडिल ईस्ट' नाम

'मिडिल ईस्ट' शब्द का इस्तेमाल ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान शुरू हुआ था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल 1902 में एक अमेरिकी नौसैनिक रणनीतिकार, अल्फ्रेड थेयर महान ने किया था. उन्होंने भारत और फारस की खाड़ी के बीच की जमीनों को 'मध्य पूर्व' (Middle East) बताया. असल में हुआ यह कि यूरोप ने नक्शे को अपने केंद्र में रखा और पहचान को लंदन से दूरी के हिसाब से मापा. इस यूरो-केंद्रित नजरिए में 'मध्य पूर्व' रणनीतिक रूप से 'निकट पूर्व' (बाल्कन) और 'सुदूर पूर्व' (चीन और जापान) के बीच स्थित था.

पंडित नेहरू पहले शख्स जिन्होंने  'पश्चिमी एशिया' नाम का सुझाव दिया

1902 में जिस दिन अल्फ्रेड थेयर महान ने 'मध्य पूर्व' शब्द को लोकप्रिय बनाया, उसके ठीक बाद ही यह दुनिया भर की सुर्खियों में आ गया. उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह भारत और स्वेज़ नहर के बीच की उन ज़मीनों का वर्णन करना चाहते थे, जिन पर ब्रिटिश नौसेना को अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए नियंत्रण रखना जरूरी था. आज के समय में, कई विद्वान और जाने-माने राजनेता 'मध्य पूर्व' शब्द को लेकर बहस करते हैं. भारत आधिकारिक तौर पर 'पश्चिम एशिया' शब्द का इस्तेमाल क्यों करता है? मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट (MEI) के अनुसार, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस क्षेत्र को 'पश्चिम एशिया' नाम देने का सुझाव दिया था.  

'पश्चिमी एशिया' भौगोलिक आधार पर दिया गया नाम

यह इस बात का संकेत है कि यह शब्द भौगोलिक आधार पर है, और नक्शे के केंद्र के रूप में लंदन पर निर्भर नहीं है. 'पश्चिम एशिया' शब्द का इस्तेमाल करके, भारत इस क्षेत्र को एशियाई महाद्वीप के भीतर उसकी सही जगह पर रखता है. यह नीति एशियाई एकजुटता को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र को ब्रिटिश रणनीति के नजरिए से देखने के बजाय, औपनिवेशिक काल के बाद के नज़रिए से देखने के लिए बनाई गई थी.

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 'मध्य पूर्व' शब्द में क्या बदलाव आया?

ब्रिटानिका और MEI के अनुसार, 1939 में इस शब्द की परिभाषा का दायरा काफी बढ़ गया. ब्रिटिश के लोगों ने काहिरा में 'मध्य पूर्व' नाम से एक कमान स्थापित की, जो उत्तरी अफ्रीका से लेकर इराक तक फैले एक विशाल क्षेत्र के लिए जिम्मेदार थी. चूंकि यह सैन्य कमान बहुत सफल रही और इसकी रिपोर्ट्स दुनिया भर में पब्लिश हुईं, इसलिए आम लोगों ने भी पूरे क्षेत्र का वर्णन करने के लिए 'मध्य पूर्व' शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था. आखिरकार, अमेरिकी और ब्रिटिश अंग्रेजी में इस शब्द ने पुराने 'निकट पूर्व' शब्द की जगह पूरी तरह से ले ली.

'मध्य पूर्व' से 'MENA' की ओर बदलाव क्या है?

जिस तरह भारत ने 'पश्चिम एशिया' शब्द को प्राथमिकता दी, उसी तरह दुनिया भर के लोगों ने 'MENA' (मेना) शॉर्ट नेम को अपनाना शुरू कर दिया. 'MENA' का मतलब है 'मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका' (Middle East and North Africa)। ब्रिटानिका और विश्व बैंक के अनुसार, यह बदलाव इस बात को स्वीकार करता है कि इस क्षेत्र के सांस्कृतिक और आर्थिक जुड़ाव सिनाई प्रायद्वीप से होते हुए अफ्रीका तक फैले हुए हैं. 'MENA' शब्द का इस्तेमाल करके, संगठन औपनिवेशिक काल के 'मध्य' (Middle) वाले लेबल से आगे निकलने की कोशिश करते हैं. अल्फ्रेड थेयर महान के दिए गए वाक्यांश की तरह, 'MENA' की भी इस बात के लिए आलोचना की जाती है कि यह एक 'पश्चिमी-केंद्रित' समूह है, जो स्थानीय मूल पहचानों के बजाय व्यापार और सुरक्षा को ज्यादा प्राथमिकता देता है. आखिरकार, 'Middle East' (मध्य पूर्व) वाक्यांश एक औपनिवेशिक नक्शा है जो अभी भी बदलाव के दौर से गुजर रहा है. हालांकि यह नाम अभी भी एक वैश्विक मानक बना हुआ है, लेकिन 'West Asia' (पश्चिम एशिया) और 'MENA' का उदय भौगोलिक संप्रभुता की ओर एक बदलाव का संकेत देता है.

यह भी पढ़ेंः मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान पर परमाणु बम चला सकता है इजरायल? US एक्सपर्ट ने चौंकाया

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है.

Middle EastBritishindia

