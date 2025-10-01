उफनते समंदर में 8.2 एकड़ की जमीन, दो मुल्कों का राज, ये 'चमकीली चीज' बन गई सरहद

Market Island: बाल्टिक सागर में स्थित मार्केट द्वीप दुनिया का सबसे छोटा विभाजित द्वीप है. ये द्वीप स्वीडन और फिनलैंड का हिस्सा है. मात्र 8.2 एकड़ क्षेत्रफल में फैले होने के बावजूद इस द्वीप का इतिहास बहुत ही रोचक है. आइए जानते है इस द्वीप के बारे में कुछ खास बातें...

मार्केट द्वीप स्वीडन और फिनलैंड के बीच एक छोटा सा स्थान है जहां दुनिया की सबसे अजीब सीमा व्यवस्था है. बता दें, मार्केट द्वीप स्वीडन और फिनलैंड के बीच बाल्टिक सागर में 8.2 एकड़ में फैला एक चट्टानी द्वीप है. दोनों देश एक सदी से भी ज्यादा समय से इसे एक साथ साझा करते आ रहे हैं. जानकारी के अनुसार, 19 वीं सदी में फिनलैंड रूसी साम्राज्य के नियंत्रण में था. उस समय मार्केट द्वीप नावों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा माना जाता था, इसलिए रूसियों ने 1885 में वहां एक लाइटहाउस बनवाया था. आम धारणा यह है कि इस द्वीप को एक निर्जन भूमि माना जाता था इसलिए किसी को इस बात की चिंता नहीं थी कि लाइटहाउस कहां बनाया जाए.

फिनलैंड की आजादी के ये स्पष्ट हो गया कि रूसी लाइटहाउस उस जगह पर रखा गया था जो स्वीडिश क्षेत्र था. तो, 1917 में आजाद हुए स्वीडन और फिनलैंड ने 1985 में उस छोटी सी गलती को सुधारने का फैसला किया. वे द्वीप को बराबर बांटना चाहते थे लेकिन वे अपनी साफ-सुथरी समुद्री सीमा को भी बिगाड़ना नहीं चाहते थे. उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रकाश स्तम्भ के चारों ओर और पीछे की ओर बिल्कुल समान विभाजन की योजना बनाई, ताकि दोनों देशों को द्वीप का आधा-आधा हिस्सा मिले और उनके मछली पकड़ने के क्षेत्र भी बने रहें. आज मार्केट द्वीप पर कोई आबादी नहीं है आप वहां जा सकते हैं. अगर आप जाते हैं, तो आपको कोई सीमा रेखाएं नहीं मिलेंगी, बस चट्टान में खोदे गए कुछ छेद दिखाई देंगे जो टेढ़े-मेढ़े रास्तों को दिखाएंगे. समुद्र की लहरों के कारण द्वीप का आकार बिगड़ जाता है, इसलिए हर 25 साल में फिनलैंड और स्वीडन पुनः सर्वेक्षण के लिए आते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सीमा समान रूप से और अच्छी तरह से विभाजित हो.

क्यों खास मार्केट द्वीप

मार्केट द्वीप को फ्रेडरिकशमन की संधि के तहत स्वीडन और फिनलैंड के बीच विभाजित किया गया था. शुरुआत में सीमा एक सीधी रेखा थी लेकिन 1885 में रूसियों द्वारा एक लाइटहाउस का निर्माण करने के बाद इसे बदल दिया गया. 1981 में स्वीडन और फिनलैंड ने सीमा का पुनः निर्धारण किया. सीमा रेखा हर 25 वर्ष में पुनर्मूल्यांकन की जाती है और इसका अंतिम बार अगस्त 2006 में पुनः सर्वेक्षण किया गया था. द्वीप पर 11 सीमा चिह्न हैं, जो द्वीप के चट्टानों में किए गए छेद हैं. मार्केट द्वीप तक केवल अच्छे मौसम में नाव द्वारा ही पहुंचा जा सकता है, और यहां फिनलैंड के बंदरगाह कैरिंगसुंड से पहुंचा जा सकता है. द्वीप का मुख्य आकर्षण लाइटहाउस है, जिसका रखरखाव फिनलैंड की लाइटहाउस सोसायटी द्वारा किया जाता है. मार्केट द्वीप एक अनोखा और रोचक स्थान है, जो स्वीडन और फिनलैंड दोनों का हिस्सा है.