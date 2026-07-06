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DNA: इंडोनेशिया साथ रहेगा और टूटेगा चीन का चक्रव्यूह, सबसे बड़े मुस्लिम देश को ‘ब्रह्मोस’ देगा भारत!

तीन देशों के 6 दिवसीय दौरे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सबसे पहले इंडोनेशिया पहुंचे. ये यात्रा भारत और इंडोनेशिया के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर हो रही है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 06, 2026, 11:18 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 11:20 PM IST
DNA: इंडोनेशिया साथ रहेगा और टूटेगा चीन का चक्रव्यूह, सबसे बड़े मुस्लिम देश को ‘ब्रह्मोस’ देगा भारत!
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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