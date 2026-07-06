/DNA: इंडोनेशिया साथ रहेगा और टूटेगा चीन का चक्रव्यूह, सबसे बड़े मुस्लिम देश को ‘ब्रह्मोस’ देगा भारत!

DNA Hindi: तीन देशों के 6 दिवसीय दौरे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सबसे पहले इंडोनेशिया पहुंचे. ये यात्रा भारत और इंडोनेशिया के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर हो रही है. सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया से भारत के संबंध कितने मजबूत हैं और इंडोनेशिया के लिए भारत के प्रधानमंत्री का दौरा कितना महत्वपूर्ण है, उसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि सीमा पर पहुंचते ही इंडोनेशिया के फाइटर जेट्स ने पीएम मोदी के विमान को एस्कॉर्ट किया और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करने खुद एयरपोर्ट पहुंचे.
इंडोनेशिया के बाद प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के निमंत्रण पर मेलबर्न जाएंगे और आखिर में न्यूजीलैंड पहुंचेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह न्यूज़ीलैंड यात्रा लगभग 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा है. आज आपको जानना चाहिए समंदर में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है. इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ भारत कौन कौन से बड़े समझौते करने जा रहा है. जिससे चीन की बेचैनी बढ़ सकती है. इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री मोदी एक मंदिर का दौरा भी करेंगे, जो भारत और इंडोनेशिया की सांस्कृतिक कूटनीति को मजबूत करेगा.
इंडोनेशिया, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने वाला ये दौरा. समंदर में चीन के दबदबे को कम करने के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित होगा. इसके संकेत भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस यात्रा पर निकलने से पहले एक बयान जारी करके दिया.
एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत एशिया और इंडो पैसिफिक के देशों के साथ व्यापार बढ़ाने, सुरक्षा मजबूत करने और चीन के बढ़ते रणनीतिक प्रभाव के बीच रिश्ते मजबूत करने पर काम कर रहा है. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है चीन को काउंटर करने वाला भारत का महासागर विजन. आज आपको इसके मतलब और जरूरत दोनों के बारे में जानना चाहिए. MAHASAGAR का पूरा अर्थ है, Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions यानी क्षेत्र के देशों की सुरक्षा और विकास के लिए मिलकर काम करना.
#DNAमित्रों | इंडोनेशिया साथ रहेगा, चीन का चक्रव्यूह टूटेगा... सबसे बड़े मुस्लिम देश को ‘ब्रह्मोस’ देगा भारत
बीजिंग को बेचैन करने वाला दौर आज से शुरू #DNA #DNAWithRahulSinha #PMModi #Indonesia #China @rahulsinhatv @narendramodi pic.twitter.com/sXlO4jusTo
— Zee News (@ZeeNews) July 6, 2026
चीन जहां कर्ज देकर कूटनीति के सहारे इस क्षेत्र में बंदरगाह हासिल करने की रणनीति अपना रहा है. वहीं भारत विकास में सहयोग और तकनीकी साझेदारी से विश्वसनीय विकल्प पेश कर रहा है. यही भारत के MAHASAGAR विजन के पीछे की बुनियादी कूटनीति है. इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा में यही रणनीति नजर भी आएगी
चीन ने अब तक अपने कर्ज जाल वाली रणनीति से पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को विकसित किया है, जो अरब सागर के प्रवेश द्वार पर स्थित है. ग्वादर वह बंदरगाह है, जहां चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC का जमीनी रास्ता खत्म होता है और समुद्री व्यापार शुरू होता है.
चीन ने श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह को 99 साल की लीज पर लिया है, जो भारत के दक्षिणी तट से करीब 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है.
म्यांमार का क्याकप्यू बंदरगाह चीन को सीधे बंगाल की खाड़ी तक पहुंच देता है, जिससे मलक्का स्ट्रेट पर उसकी निर्भरता कम होती है. चीन और म्यांमार ने 2026 में इस परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है
चीन ने बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह के विकास में निवेश किया है, जिससे बंगाल की खाड़ी में उसकी रणनीतिक मौजूदगी मजबूत हुई है.
चीन ने जिबूती में अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा स्थापित किया है, जहां से वह लाल सागर और हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक गतिविधियों का संचालन करता है.
इसके अलावा कंबोडिया के रीम नौसैनिक अड्डे का चीन की मदद से विस्तार किया गया है, जिससे मलक्का स्ट्रेट के आसपास उसकी रणनीतिक पहुंच और मजबूत हुई है.
चीन की रणनीति से भारत की चिंता बढ़ी है, क्योंकि दुनिया का करीब 80% समुद्री तेल व्यापार और वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा हिंद-प्रशांत के समुद्री मार्गों से होकर गुजरता है. अगर इन समुद्री मार्गों पर किसी एक देश का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है, तो व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा दोनों प्रभावित हो सकती है. इसलिए भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अन्य साझेदार देशों के साथ मिलकर स्वतंत्र, खुला और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत बनाए रखने पर जोर देता है.
प्रधानमंत्री मोदी अभी जिस देश इंडोनेशिया में मौजूद हैं. वो मलक्का स्ट्रेट के पास स्थित है, जहां से दुनिया के समुद्री व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है. चीन भी लगभग 80 प्रतिशत समुद्री व्यापार इसी मार्ग से करता है.
भारत और इंडोनेशिया यहां समुद्री सुरक्षा और संयुक्त गश्त के जरिए इस रणनीतिक मार्ग को सुरक्षित रखने में सहयोग कर रहे हैं. भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस मिसाइल की डील भी होने जा रही है .
इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय ने साफ साफ कहा है . उनका देश ब्रह्मोस मिसाइल उत्तरी नटुना सागर में तटीय सुरक्षा और देश की संप्रभुता बचाने के लिए खरीद रहा है. मतलब भारत की ब्रह्मोस नटुना सागर में चीन की घुसपैठ के प्रयासों को रोकने के लिए है.
ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर और प्रशांत महासागर दोनों में भारत का अहम रणनीतिक साझेदार है. दोनों क्वाड में सहयोगी हैं
दोनों देश नौसैनिक अभ्यास, समुद्री सुरक्षा और लॉजिस्टिक सहयोग के जरिए चीन के खिलाफ क्षेत्रीय संतुलन को मजबूत करेंगे
चीन को लेकर ऑस्ट्रेलिया की रणनीति और भारत का MAHASAGAR विजन एक जैसा है . इसीलिए दोनों देश चीन को काउंटर करने और क्षेत्र में मजबूत आर्थिक-सुरक्षा सहयोग बनाने के लिए समझौते करेंगे. मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा में दोनों देशों के बीच क्रिटिकल मिनिरल साझेदारी पर समझौते होंगे. चीन के करीब मौजूद जापान, भारत को रक्षा तकनीक, समुद्री सुरक्षा और नौसैनिक प्रशिक्षण में सहयोग देता है. दोनों देश क्वाड के जरिए हिंद-प्रशांत में नियम-आधारित व्यवस्था का समर्थन करते हैं.
भारत उन 17 देशों में से एक है जिनके साथ जापान ने उपकरण और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर समझौता किया है . इसमें मिसाइल और सबमरीन जैसी तकनीकें भी शामिल हैं . और ये बात चीन को बहुत बुरी लगी है.
सेशल्स हिंद महासागर में अफ्रीका का एक रणनीतिक द्वीपीय देश है.
भारत ने वहां तटीय रडार नेटवर्क विकसित करने में मदद की है,
जिससे समुद्री गतिविधियों पर नजर रखना आसान हुआ है. मित्रों सेशेल्स पश्चिमी हिंद महासागर में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान पर है. यदि चीन यहाँ पाँव जमाने में सफल हो जाता तो अफ्रीका और मिडिलईस्ट से भारत के समुद्री मार्गों पर निगरानी मुश्किल हो जाती.
इसके अलावा न्यूज़ीलैंड भी प्रशांत क्षेत्र में समुद्री निगरानी, लॉजिस्टिक सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा में भारत का उभरता हुआ साझेदार है. प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड डील पर साइन होने की उम्मीद है . जिससे ये संबंध और मजबूत होंगे. इन पांचों देशों से भारत के समझौते समंदर में चीन को काउंटर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं . इसे आप चीन के खिलाफ भारत का पंच भी कह सकते हैं.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे. समुद्र सुरक्षा और रणनीतिक समझौतों के अलावा दोनों देशों के बीच व्यापार, शिक्षा और पर्यटन से जुड़े बड़े समझौते होंगे. इसके अलावा भारत और इंडोनेशिया के बीच कल्चरल डिप्लोमेसी भी मजबूत होगी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इंडोनेशिया के सबसे बड़े मंदिर प्रम्बानन का दौरा भी करेंगे. प्रम्बानन मंदिर 9वीं-10वीं शताब्दी में मध्य जावा के योग्यकार्ता के पास बनाया गया था. यह इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित है.
भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते आज के नहीं, बल्कि करीब दो हजार साल पुराने हैं. पहली-दूसरी शताब्दी में भारतीय व्यापारी और विद्वान समुद्री मार्ग से इंडोनेशिया पहुंचे. उनके साथ हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और संस्कृत भाषा वहां पहुंची. इसका असर आज भी दिखाई देता है. इंडोनेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ हिंदू परंपरा से लिया गया है, इंडोनेशियाई भाषा में हजारों संस्कृत शब्द हैं और बाली में आज भी हिंदू संस्कृति जीवंत है.इसीलिए रामायण और महाभारत का मंचन आज भी वहां की सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है.