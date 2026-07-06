/DNA: इंडोनेशिया साथ रहेगा और टूटेगा चीन का चक्रव्यूह, सबसे बड़े मुस्लिम देश को ‘ब्रह्मोस’ देगा भारत!

इंडोनेशिया के बाद प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के निमंत्रण पर मेलबर्न जाएंगे और आखिर में न्यूजीलैंड पहुंचेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह न्यूज़ीलैंड यात्रा लगभग 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा है. आज आपको जानना चाहिए समंदर में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है. इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ भारत कौन कौन से बड़े समझौते करने जा रहा है. जिससे चीन की बेचैनी बढ़ सकती है. इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री मोदी एक मंदिर का दौरा भी करेंगे, जो भारत और इंडोनेशिया की सांस्कृतिक कूटनीति को मजबूत करेगा.