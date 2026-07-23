/शेख हसीना, यूनुस और अब तारिक... तीन दौर देख चुके राष्ट्रपति शहाबुद्दीन पर अब इस्तीफे का संकट क्यों?

Bangladesh President: आने वाले समय में बांग्लादेश में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन इस्तीफा दे सकते हैं. हैरान करने वाली बात है कि उनका कार्यकाल अभी दो साल बाद पूरा होगा, इससे पहले ही वह इस्तीफा दे सकते हैं.
दरअसल, बांग्लादेश के राष्ट्रपति के इस्तीफे की अटकलें काफी पहले से लगाई जा रही थीं. इस बीच प्रधनामंत्री तारिक रहमान की सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के वरिष्ठ नेता ने दावा किया कि संभावना है कि वह (शहाबुद्दीन) जल्द ही इस्तीफा देंगे. हालांकि, इस बारे में अधिक जानकारी देने से इनकार किया.
बता दें कि पिछले दो दिनों में शहाबुद्दीन के इस्तीफे की अटकलें तेज हो गई हैं. कुछ बांग्लादेशी मीडिया की खबरों के अनुसार, सरकार राष्ट्रपति पद पर बदलाव पर विचार कर रही है. शहाबुद्दीन पिछली अवामी लीग सरकार के इकलौते संवैधानिक पदाधिकारी हैं, जो साल 2024 में हुए राष्ट्रव्यापी आंदोलन के समय से ही पद पर बने हुए हैं.
बांग्लादेश के एक अखबार की खबर के अनुसार, सरकारी सूत्रों ने दावा किया कि मौजूदा तारिक रहमान की सरकार शहाबुद्दीन के काम से नाखुश है. दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेशी राष्ट्रपति ने हाल में ही शेख हसीने से दोबार संपर्क साधने की कोशिश की थी.
बीएनपी के वरिष्ठ नेता ने बताया कि शहाबुद्दीन और हसीना के बीच हाल में ही हुई टेलीफोन वार्ता ही केवल संभावित इस्तीफे की वजह नहीं है, बल्कि यह मामला और भी अधिक जटिल है. विशेषकर हसीना के वापस बांग्लादेश लौटने के ऐलान ने देश में सियासी पारा हाई कर दिया है.
गौतरलब है कि इसी महीने की शुरुआत में शेख हसीने ने कहा था कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी. बांग्लादेश की सरकारी की ओर से उनके ढाका लौटने के फैसला का स्वागत किया गया और कहा कि उन्हें न्याय का सामना करना होगा.
बता दें कि 17 नवंबर 2025 को बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने हसीना और उनकी सरकार में गृहमंत्री रहे असदुज्जमान खान कमाल को बांग्लादेश प्रदर्शन को दबाने के अपराध में मौत की सजा सुनाई है.
शाहबुद्दीन ने अप्रैल 2023 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के पद के तौर पर कार्यभार ग्रहण किया था. इस बीच उनके इस्तीफे की खबरों के बाद सवाल खड़ा होने लगा है कि अब बांग्लादेश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा. बांग्लादेश के संविधान के अनुसार, यदि राष्ट्रपति कार्यकाल से पहले इस्तीफा देते हैं, तो संसद के अध्यक्ष नए राष्ट्रपति चुने जाने तक उस पद का कार्यभार देखेंगे. ऐसे में संसद के अध्यक्ष हाफिजुद्दीन अहमद शाहबुद्दीन के इस्तीफे के बाद इस पद का कार्यभार देखेंगे.