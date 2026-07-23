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शेख हसीना, यूनुस और अब तारिक... तीन दौर देख चुके राष्ट्रपति शहाबुद्दीन पर अब इस्तीफे का संकट क्यों?

बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं. सत्तारुढ़ बीएनपी के एक वरिष्ठ नेता ने इस बात की जानकारी दी है. माना जा रहा है कि वर्तमान की तारिक रहमान सरकार उनके काम से संतुष्ट नहीं है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 23, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 04:53 PM IST
शेख हसीना, यूनुस और अब तारिक... तीन दौर देख चुके राष्ट्रपति शहाबुद्दीन पर अब इस्तीफे का संकट क्यों?
Image Credit: AI

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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