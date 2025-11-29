'रहस्यमयी पानी, ऑक्सीजन की कमी और...',काला सागर क्यों है दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री इलाका? रास्ता बंद होने पर कहां से आएगा तेल?

Black Sea: काला सागर का नाम सुनते ही लोगों के जेहन में आने लगता है कि यहां का पानी काला होगा, या फिर यहां ऐसी कोई गतिविधियां हुई होंगी जिसकी वजह से इसका नाम काला सागर रख दिया गया, इसी बीच खबर है कि ब्लैक सी में तेल टैंकर में धमाके हुए और इसकी वजह से आग लग गई, इसके बाद दो तेल टैंकरों से क्रू को हटा लिया, काला सागर की बात करें तो ये दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री इलाका है, हालांकि इस सागर से तेल के टैंकरों की आवाजाही होती है, यहां का पानी काफी रहस्यमयी है. सोचिए अगर ब्लैक सागर बंद हो जाए तो तेल कहां से आएगा? आइए जानते हैं.

दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री इलाका

अगर हम काला सागर की बात करें तो इसकी चर्चा दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री इलाके के रूप में की जाती है. इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है अप्रत्याशित मौसम, तेज हवाएं और खतरनाक लहरें, साथ ही साथ काला सागर में गहराई में ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति भी इसे खतरनाक बनाती है.

खतरनाक मौसम

काला सागर का खतरनाक मौसम इसे बेहद खतरनाक बनाता है. कालासागर यूरोपीय और एशियाई महाद्वीपों के बीच स्थित है. यहां पर काफी तेज हवाएं चलती है, जिसकी वजह से नौपरिवहन करना मुश्किल हो जाता है. इसके अलावा यहां की लहरें काफी ज्यादा भयानक और खतरनाक है, जो जहाजों के लिए घातक साबित हो जाती है.

ऑक्सीजन की कमी

काला सागर के गहरे पानी में ऑक्सीजन की भारी कमी पाई जाती है. ये कमी पानी में एक मृत क्षेत्र बनाती है. इस मृत क्षेत्र में 90 मीटर के नीचे कोई भी समुद्री जीवन नहीं है. इसके अलावा पानी की गहराई में ऑक्सीजन की कमी से सड़े हुए पदार्थ और हाइड्रोजन सल्फाइड जमा हो जाते हैं, जो इसके पानी के रंग को और ज्यादा खतरनाक बनाते हैं. हाल के सालों में यहां पर तेल रिसाव की भी कई घटनाएं हुई जिसकी वजह से यह और ज्यादा खतरनाक हो गया है. इसने समुद्री जीवन को भी काफी नुकसान पहुंचाया है.

रास्ता बंद होने पर क्या होगा?

काला सागर के जरिए रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, रोमानिया, बुल्गारिया जैसे देश तेल का परिवहन करते हैं, ये देश इस समुद्री मार्ग से अपने तेल का निर्यात करते हैं. ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो ये देश क्या करेंगे? अगर ये बंद हो जाएगा तो रूस जैसे देशों को तेल पहुंचाने के लिए अन्य समुद्री मार्गों की राह देखना होगा, इन्हें भूमध्य सागर की सहायता लेनी होगी, हालांकि इसका प्रयोग करने से आपूर्ति में देरी लगेगी और इसकी लागत भी बढ़ जाएगी. साथ ही साथ तेल की खपत कम करनी पड़ेगी और तेल की कीमतों में तेजी से से उछल आएगा, इतना ही नहीं वैश्विक संतुलन भी बिगड़ सकता है. कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो देशभर के देशों में आपूर्ति पहले जैसे नहीं रहेगी.