/PoK चुनाव का चौंकाने वाला सच! मासूम बच्चियों से रेप-हत्या का आरोपी जीता, पूर्व मंत्री को ढूंढ रही ब्रिटिश पुलिस

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मी (PoK) में हाल ही में हुए चुनावों में उन नेताओं को भी कामयाबी मिली है, जो नाबालिग बच्चियों के साथ रेप के आरोपी हैं. पूर्व मंत्री रुखसार अहमद ने हाल ही में चुनावों में जीत हासिल की है. जबकि उनके खिलाफ 1990 के दशक में मैनचेस्टर में नाबालिग बच्चियों के साथ कथित रेप, यौन शोषण और मानव तस्करी (ग्रूमिंग गैंग) की जांच चल रही है. वो फिलहाल जमानत पर बाहर चल रहे हैं.
बताया जा रहा है कि 62 साल के अहमद को पिछले महीने मैनचेस्टर के एक पुलिस स्टेशन में जमानत की शर्तों के तहत पेश होना था, लेकिन वह नहीं आ पाए क्योंकि उनकी तबीयत इतनी खराब थी कि वह हवाई यात्रा नहीं कर सकते थे. हालांकि, उसी दौरान, उन्हें सोशल मीडिया पर उत्तरी पाकिस्तान के मीरपुर में कई चुनावी सभाओं में प्रचार करते हुए देखा गया.
रुखसार अहमद ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) की विधानसभा का चुनाव जीता. वे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पार्टी PML-N (पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज) के उम्मीदवार हैं. रुखसार अहमद 2006 से 2021 तक PoK की अलग-अलग सरकारों में मंत्री के पद पर रहे. हालांकि 2021 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पडा था.
रुखसार को 18 जुलाई 2024 को मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था. उन पर 1990 के दशक में मैनचेस्टर के रशोल्म (Rusholme) इलाके में नाबालिग लड़कियों के साथ कथित यौन शोषण और मानव तस्करी से जुड़े आरोपों की जांच चल रही है. अहमद कई वर्षों तक रशोल्म में रहे और गुज्जर पैलेस नाम के एक रेस्तरां के मालिक भी रहे. उनके करीबी बताते हैं कि वे आज भी समय-समय पर मैनचेस्टर आते हैं.
पुलिस ने उनसे कम से कम दो महिलाओं के आरोपों के संबंध में पूछताछ की. इन महिलाओं का दावा है कि बचपन में उनके साथ बलात्कार और मानव तस्करी में अहमद की भूमिका थी. गार्जियन ने अपनी में बताया कि अगले छह सप्ताह के अंदर अहमद को फिर से पुलिस के सामने जमानत की शर्तों के तहत पेश होना है. अगर वे उपस्थित नहीं होते हैं, तो ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकती है या उनके प्रत्यर्पण (Extradition) की प्रक्रिया शुरू कर सकती है.