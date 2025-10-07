'रेत, ब्लूम या फिर कुछ और...', समंदर में क्यों दिखती है 'खूनी पट्टी', कहीं ये वजह तो नहीं?

Red Stripe Reason: समंदर के किनारे बहुत सारे लोग रूमानियत का मजा लेने जाते हैं. दूर से देखने पर समंदर का पानी नीला नजर आता है, हालांकि जब आप पास जाते हैं तो आसमानी लगने लगता है. कभी आपने समंदर को रंग बदलते हुए देखा है? यानी की आसमानी पानी के अलावा पीला पानी हो जाए? या फिर किसी वजह से बीच में कोई पट्टी बन जाए या फिर पानी का रंग लाल हो जाए, समंदर में आपने कभी देखा है कि लाल पट्टी बन गई हो? और अगर ये पट्टी बन भी गई है तो इसके पीछे की क्या वजह है? आइए जानते हैं विस्तार के साथ.

बहुत सारे लोग रहते हैं अनजान?

बहुत सारे लोग इस बात से अनजान होते हैं कि समंदर का पानी लाल क्यों हो जाता है या फिर लाल पट्टी क्यों बन जाती है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लाल रंग के शैवाल की अधिकता के बाद लाल रंग की मिट्टी पानी में घुल जाती है या फिर बह जाती है तो इसका असर समुद्री सतह पर पड़ता है और फिर लाल रंग अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है. लाल रंग के शैवाल को ब्लूम भी कहते हैं, ये समंदर के पानी में जमा हो जाते हैं जब आप ऊपर से देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि ये लाल रंग की पट्टी है.

क्यों दिखती है लाल पट्टी?

इसके अलावा कुछ तटों पर लोगों को गुलाबी या लाल रंग की रेत दिखाई देती है. ये सूक्ष्म जीवों की वजह से होती है. ये आलम ईरान में देखने को मिलता है. ईरान के होर्मोज द्वीप की बात करें तो यहां पर भारी बारिश के बाद मिट्टी बहने लगती है और इसके प्रभाव की वजह से समुद्र का किनारा लाल हो जाता है. सोशल मीडिया पर इसका कई बार वीडियो भी वायरल हो चुका है. ऐसे में ये कहा जा सकता है कि समंदर में लाल पट्टी कई वजहों से हो सकती है. हालांकि लोग इससे काफी ज्यादा अनजान रहते हैं.

