DNA Analysis: राममंदिर करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र है. भगवान राम भारत के सांस्कृतिक आदर्श हैं. अल्लमा इकबाल ने भगवान राम को इमाम-ए-हिंद कहा था. ये भारतीय संस्कृति में उनके विश्वास की अभिव्यक्ति थी. लेकिन कट्टरपंथियों के प्रभाव से संस्कृति पर धर्म हावी हो गया. इस बदलाव का असर सामाजिक सद्भाव पर पड़ा है. इसलिए सामाजिक एकता और सद्भाव के लिए राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ ने देश की मुस्लिम आबादी को महत्वपूर्ण सलाह दी है.
पुणे में एक कार्यक्रम में आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने सामाजिक एकता पर बड़ी बात कही. उन्होंने कहा कि हिंदू-मुस्लिम विवाद अब खत्म होना चाहिए क्योंकि सबका डीएनए एक जैसा है. अब मुस्लिम समुदाय के भीतर से भी सामाजिक सुधार की सकारात्मक पहल आ रही है. भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान की बजाय इंडोनेशिया के सांस्कृतिक आदर्शों की ओर देखना चाहिए.
ये बहुत महत्वपूर्ण सलाह है. ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी देश की अल्पसंख्यक आबादी को बता रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ नहीं इंडोनेशिया की तरफ देखिए. सुनील आंबेकर की इस सलाह को पूरी तरह समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया के सांस्कृतिक आदर्शों में कितना अंतर है. एक ही धर्म यानी इस्लाम को माननेवाले दो देशों के सांस्कृतिक कैसे अलग-अलग हैं.
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— Zee News (@ZeeNews) June 18, 2026
इंडोनेशिया के मुसलमान हिंदू और बौद्ध संस्कृति को अपनी विरासत का हिस्सा मानते हैं. वहां रामायण-महाभारत और बौद्ध ग्रंथों को राष्ट्रीय विरासत का हिस्सा समझा जाता है, नृत्य, थिएटर और कला में इन महाकाव्यों का प्रदर्शन होता है. वहीं पाकिस्तान में सनातन को कुफ्र माना जाता है. सनातन से जुड़नेवाली हर विरासत को अस्वीकार किया जाता है
बाली में हिंदू मंदिर हैं. यहां रोज अनुष्ठान होते हैं. इंडोनेशिया के मुसलमान इसे संस्कृति का हिस्सा बताकर गर्व का विषय मानते हैं. जबकी कट्टरपंथी रंग में रंग चुके पाकिस्तान में सनातनके प्रतीक चिन्हों को नष्ट कर दिया गया. सूफी परंपरा से प्रभावित इंडोनेशिया के मुसलमान सहिष्णु और धार्मिक मेलजोल को आदर्श मानते हैं. यहां मुसलमान हिंदुओं के पर्व त्योहार में शामिल होते हैं. पाकिस्तान में कट्टरपंथ सद्भाव पर हावी है. यहां हिंदुओं को शत्रु के तौर पर देखा जाता है. इंडोनेशिया में मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब सामान्य है. लेकिन इसे जबरन लागू नहीं किया जाता. वहीं पाकिस्तान में रूढ़िवादी धार्मिक सोच के कारण महिलाओं को ज्यादा नियंत्रित रखा जाता है.
इंडोनेशिया के निवासियों ने धर्म बदल लिया, लेकिन अपनी सांस्कृतिक विरासत से रिश्ता नहीं तोड़ा. मुस्लिम बहुल देश होने के बाद भी इंडोनेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है. हिंदू धर्म इंडोनेशिया के 6 आधिकारिक धर्मों में शामिल हैं. दूसरी तरफ पाकिस्तानियों ने सिर्फ धर्म नहीं बदला, सदियों की अपनी सांस्कृतिक विरासत को ही कुफ्र घोषित कर दिया. पाकिस्तानियों में खुद को ज्यादा कट्टर मुसलमान दिखाने की होड़ है. इसका असर पाकिस्तान के समाज में हिंसा, आतंकवाद, महिला उत्पीड़न के तौर पर दिखता है.
वहाबी इस्लाम के प्रभाव में पाकिस्तान अपने सांस्कृतिक जड़ों से कट गया. इसलिए पाकिस्तान का समाज हिंसा का शिकार है, और पाकिस्तान फेल्ड नेशन. वहीं अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहनेवाले इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था आज पाकिस्तान से करीब 4 गुना बड़ी है. इसलिए सुनील आंबेकर भारतीय मुसलमानों को इंडोनेशिया के सांस्कृतिक आदर्शों की तरफ देखने की सलाह दे रहे हैं.
कहा जा रहा है हम भारत के कानून को मानेंगे. भारतीय संस्कृति पर चुप्पी है. जो भारतीय संस्कृति को मानने की बात कह रहे हैं वो भी इसकी अपने मन मुताबिक व्याख्या करते हैं. उनके लिए भारतीय संस्कृति का मतलब दिल्ली के मुस्लिम शासन ही रहा है. हजारों साल पुरानी संस्कृति नहीं प्रसिद्ध विद्वान और देश के राष्ट्रपति रहे डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है कि धर्म एक व्यक्तिगत विश्वास है, जबकि संस्कृति राष्ट्र की सामूहिक चेतना है.
इंडोनेशिया के मुसलमानों ने अच्छे से समझा है कि संस्कृति और विरासत सामूहिक चेतना है. इसलिए बेशक उन्होंने हिंदू और बौद्ध धर्म छोड़ दिया लेकिन सांस्कृतिक विरासत को नहीं छोड़ा. यही बात सुनील आंबेकर भारतीय मुसलमानों को बता रहे हैं, आपने बेशक धर्म बदल लिया है लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी विरासत एक ही है. विरासत का सम्मान कैसे करना है इसे इंडोनेशिया के मुसलमानों से सिखना चाहिए.
सरल शब्दों में कहें तो सुनील आंबेकर की सलाह मुसलमानों को भारतीय मुख्यधारा से जोड़ने और समन्वय को अपना कर आगे बढ़ने की पहल है. उन्हें कट्टरपंथ से दूर रहने और ये समझाने की कोशिश है कि बेशक वो इस्लाम के अनुयायी हैं, लेकिन दुनिया में उनकी पहचान भारतीय के तौर पर ही है. इसलिए उन्हें भी इंडोनेशिया के मुसलमानों की तरह अपनी विरासत और संस्कृति से मजबूती से जुड़ना चाहिए. धर्म इसमें बाधा नहीं बनता है.