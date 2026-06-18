बाली में हिंदू मंदिर हैं. यहां रोज अनुष्ठान होते हैं. इंडोनेशिया के मुसलमान इसे संस्कृति का हिस्सा बताकर गर्व का विषय मानते हैं. जबकी कट्टरपंथी रंग में रंग चुके पाकिस्तान में सनातनके प्रतीक चिन्हों को नष्ट कर दिया गया. सूफी परंपरा से प्रभावित इंडोनेशिया के मुसलमान सहिष्णु और धार्मिक मेलजोल को आदर्श मानते हैं. यहां मुसलमान हिंदुओं के पर्व त्योहार में शामिल होते हैं. पाकिस्तान में कट्टरपंथ सद्भाव पर हावी है. यहां हिंदुओं को शत्रु के तौर पर देखा जाता है. इंडोनेशिया में मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब सामान्य है. लेकिन इसे जबरन लागू नहीं किया जाता. वहीं पाकिस्तान में रूढ़िवादी धार्मिक सोच के कारण महिलाओं को ज्यादा नियंत्रित रखा जाता है.