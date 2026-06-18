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DNA: अचानक क्यों हो रही इंडोनेशिया Vs पाकिस्तान की बात? मुसलमानों के लिए RSS की खास सलाह; Full Detail

पुणे में एक कार्यक्रम में आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने सामाजिक एकता पर बड़ी बात कही. उन्होंने कहा कि हिंदू-मुस्लिम विवाद अब खत्म होना चाहिए क्योंकि सबका डीएनए एक जैसा है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 18, 2026, 11:11 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 11:11 PM IST
DNA: अचानक क्यों हो रही इंडोनेशिया Vs पाकिस्तान की बात? मुसलमानों के लिए RSS की खास सलाह; Full Detail

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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