रूसी हमले का सता रहा डर, यूक्रेन की 79 साल की महिला भी सीख रहीं एके-47 चलाना

नई दिल्ली: यूक्रेन पर कभी भी रूसी हमला हो सकता है, इस बात से दुनिया चिंतित लग रही है. यूक्रेन भी इसी आशंका में जी रहा है कि यदि दुनिया की महाशक्ति रूस का उनके देश पर हमला हुआ तो नतीजे क्या हो सकते हैं. ऐसे में यूक्रेन अपने देश के लोगों को बंदूके चलाना सिखा रहा है.

VICE की खबर के अनुसार, ऐसी ही एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है जिसमें 79 साल की बुजुर्ग महिला एके-47 चलाने की ट्रेनिंग ले रही हैं.

ये तस्वीर यूक्रेन की एक बुजुर्ग महिला Valentyna Konstantynovska की है जिन्हें यूक्रेन की मारियुपोल जगह पर नेशनल गार्ड की अजोव बटालियन ट्रेनिंग दे रही है. प्रशिक्षण आयोजित करने वाले सैनिक अजोव बटालियन के सदस्य थे, जिनके संबंध नव-नाजियों से हैं.

Ukrainian great grandmother, Valentina Constantinovska, on an Ak-47, training to defend against a possible Russian attack. “Your mother would do it too,” she told me. pic.twitter.com/PnojqRir4K

— Richard Engel (@RichardEngel) February 13, 2022