/DNA: गैंगस्टर लॉरेंस के पीछे ट्रंप क्यों पड़े? बिश्नोई पर FBI की चार्जशीट का संपूर्ण विश्लेषण

DNA Analysis: अब तक अमेरिका में बैठी एक खास लॉबी मानवाधिकार और सामाजिक न्याय जैसे लुभावने शब्दों के जरिए भारत की छवि और साख पर बट्टा लगाने की साजिश करती थी, लेकिन अब कानून के आवरण में भारत को कठघरे में खड़ा करने की बहुत महीन साजिश हो रही है.
अमेरिका में एक लॉबी कानून में अपने हितों की मिलावट कर रही है. ये लॉबी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को टारगेट करने के बहाने भारत विरोधी नैरेटिव को आगे बढ़ा रही है. इसलिए अब हम गैंगस्टर को आगे कर भारत विरोधी प्रोपेगैंडा करनेवाली इस सोच की वैचारिक मरम्मत करेंगे.
अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने 7 जुलाई को ऑपरेशन हार्ड बॉल के तहत बड़ी कार्रवाई की थी. इसकी जानकारी हमने DNA में आपको दी थी. ऑपरेशन हार्ड बॉल के निशाने पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का आपराधिक साम्राज्य था.
अमेरिकी न्याय विभाग ने अब कैलिफोर्निया की यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 44 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. इस चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अपराध कथा की पूरी फेरहिस्त है. आज हम डिटेल में इस चार्जशीट की चर्चा करेंगे. गैंगस्टर लॉरेंस को सख्त सजा मिलनी चाहिए. लेकिन किया लॉरेंस के नाम पर भारत विरोधी प्रोपेगैंडा करना उचति है.
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— Zee News (@ZeeNews) July 10, 2026
ये सवाल आज हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि लॉरेंस को सजा दिलाने के लिए जो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई उसमें भारत विरोधी साजिश की आशंका दिख रही है. इस चार्जशीट को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या FBI की लॉरेंस के खिलाफ कार्रवाई और चार्जशीट एक खास भारत विरोधी लॉबी को खुश करने की कवायद है. इसे विस्तार से समझना बहुत जरूरी है.
अमेरिकी न्याय विभाग ने अपनी चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई के सिंडिकेट को 'बिश्नोई ऑर्गनाइज्ड क्राइम ग्रुप' कहा है. चार्जशीट में बताया गया है कि लॉरेंस का गैंग इंटरनेश्नल क्राइम सिंडिकेट में बदल गया है. इसका संचालन भारत से होता है, और इस क्राइम नेटवर्क के सदस्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, यूरोप के दूसरे देशों और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में फैले हुए है. चार्जशीट में विस्तार से लॉरेंस की क्राइम कुंडली बताई गई है. लेकिन लॉरेंस के खिलाफ जो सबसे संगीन आरोप लगाया गया है, वो अमेरिकी एजेंसियों की मंशा पर सवाल खड़े करता है.
आरोप पत्र में दावा किया गया है कि निज्जर की हत्या की साजिश में चार लोग शामिल थे. इनमें से दो ने गोली चलाई थी. अमेरिकी न्याय विभाग हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे बड़ा अपराध समझता है. कानून में ड्राफ्टिंग यानी चार्जशीट को कैसे तैयार किया गया है, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है. अमेरिकी एजेंसियों ने जिस तरह से निज्जर की हत्या को लॉरेंस का सबसे बड़ा अपराध बताया है, उससे भारत विरोधी साजिश की आशंका क्यों जताई जा रही है, ये आगे हम विस्तार से बताएंगे. लेकिन पहले आपको जानना चाहिए कि हरदीप सिंह निज्जऱ कौन था
हरदीप सिंह निज्जर कनाडा में रहनेवाला खालिस्तानी आतंकी था.
वो कनाडा में खालिस्तान टाइगर फोर्स और सिख फॉर जस्टिस जैसे आतंकवादी संगठनों का चेहरा था.
भारत सरकार ने उसे आतंकी घोषित किया था.
भारत में उस पर हथियारों की तस्करी, आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाने और कई हमलों की साजिश के केस दर्ज थे
उस पर युवाओं को बरगलाने और हिंसक गतिविधियों की फंडिंग का आरोप था.
निज्जर पर 2016 में कनाडा की एजेंसियों ने भी गंभीर आरोप लगाए थे. उसे नो फ्लाई लिस्ट में डाला गया था यानी वो हवाई यात्रा नहीं कर सकता था. 2018 में उसे कनाडा की एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था. उस निज्जर की हत्या को लेकर अमेरिकी एजेंसियों ने अपनी चार्जशीट में क्या लिखा है, उसे एक बार फिर हम आपको न्यूज़वॉल पर दिखाते हैं.
जो निज्जर भारत का घोषित आतंकी था. जिसे कनाडा में भी गिरफ्तार किया गया था. उसे अमेरिकी एजेंसियों ने अपनी चार्जशीट में धार्मिक और राजनीतिक नेता बताया है. निज्जर पंजाब में हत्या के कई केस में आरोपी था. लेकिन अमेरिकी एजेंसियां उसे ऐसे दिखा रही हैं जैसे वो कोई निर्दोष नागरिक था. समझिए ये बहुत महीन साजिश है. ये साजिश है गैंगस्टर के अपराध और एक आतंकी की हत्या के बहाने भारत पर सवाल उठाने की, भारत की छवि पर बट्टा लगाने की
अमेरिकी एजेंसियां न्याय के नाम पर शुद्ध पक्षपात कर रही हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर है. इसलिए वो भारत की जेल में बंद है. लॉरेंस को कानून के मुताबिक सख्त सजा मिलनी चाहिए. लेकिन क्या लॉरेंस को सजा दिलाने के लिए किसी भारत विरोधी अलगाववादी का महिमामंडन उचित है. अमेरिकी एजेंसी निज्जर की हत्या को लॉरेंस के खिलाफ प्रमुख केस बनाकर क्या संकेत देना चाहती है. इसे बहुत सावधानी से समझना होगा. इसे समझने के लिए इतिहास के पन्नों को भी पलटना होगा.
1980 के दशक में शीतयुद्ध के दौरान पाकिस्तान एजेंसी ISI ने पंजाब में अलगाववाद को हवा दी थी. तब आरोप लगा था कि ISI की इस भारत विरोधी साजिश को अमेरिकी सत्ता तंत्र के एक वर्ग का समर्थन था. 1990 के दशक में कई अमेरिकी सांसदों ने मानवाधिकार के नाम पर पंजाब के अलगाववादियों का समर्थन किया.
भारत ने जिस गुरपतवंत सिंह पन्नू को आतंकी घोषित किया है वो आज भी अमेरिका में बैठककर भारत विरोधी गतिविधियों को प्रमोट करता है. अमेरिकी सीनेट के संघीय लॉबिंग डिस्क्लोज़र के मुताबिक 4 साल बाद पन्नू के आतंकी संगठन SFJ ने अमेरिका में फिर से लॉबिंग शुरू कर दी है. ठीक उसी समय निज्जर को महिमामंडित किया जा रहा है. यहां ये भी ध्यान में रखिएगा कि निज्जर भी पन्नू के आतंकी संगठन SFJ से जुड़ा था.
इसलिए ये सवाल है कि क्या अमेरिकी कोर्ट में गैंगस्टर लॉरेंस के खिलाफ दायर चार्जशीट के पीछे भारत विरोधी लॉबी है. क्या अमेरिका में कोई ऐसी लॉबी सक्रिय है जो अपराधी लॉरेंस के बहाने भारत को निशाना बना रही है, जो घुमा-फिरा कर ये आरोप लगाना चाहती है कि निज्जर की हत्या भारत के इशारे पर की गई. ये सवाल इसलिए हैं क्योंकि अचानक अमेरिकी एजेंसियां लॉरेंस के खिलाफ एक्टिव होती हैं. ताबड़तोड़ छापेमारी होती है..चार्जशीट दाखिल होती है. उस चार्जशीट में भारत के घोषित आतंकी की हत्या का कुछ इस तरह जिक्र होता है जिससे भारत को निशाना बनाया जा सके
अमेरिकी एजेंसियां यही कर रही हैं. हम फिर कहेंगे कि लॉरेंस अपराधी है. उसे कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए. लेकिन समझना ये भी चाहिए कि लॉरेंस और पंजाब के अलगाववादियों की दुश्मनी उनकी आपराधिक महत्वकांक्षा का हिस्सा है. भारत ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई की है. लेकिन लॉरेंस के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर अमेरिकी एजेंसियां जो कुछ कर रही हैं, उससे साफ है कि इसकी स्क्रिप्ट शायद भारत विरोधी लॉबी ने लिखी है.
अमेरिकी चार्जशीट में लॉरेंस के खिलाफ सलमान खान को धमकी देने, सिद्धू मूसेवाला की हत्या, गिप्पी ग्रेवाल समेत कई दूसरे लोगों से वसूली और ड्रग तस्करी का आरोप लगाया गया है. ये वो आरोप हैं जिन्हें लेकर भारतीय एजेंसियां पहले से ही लॉरेंस के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं. सोचिए ऐसे में अचानक FBI का ओवरएक्टिव होना और निज्जर हत्याकांड को फिर से चर्चा के केंद्र में लाना. क्या इससे शक पैदा नहीं होता है.
एक तरफ अमेरिकी एजेंसियां आतंकी की हत्या को हाईलाइट कर परोक्ष तौर पर भारत पर सवाल खड़ा करना चाहती हैं. दूसरी तरफ भारत की जेल में बंद संदिग्ध अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वॉन डाइक VIP सुविधाओं की मांग कर रहा है. खुद को भाड़े का सैनिक बतानेवाले मैथ्यू वॉन डाइक ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
भारतीय जेलों में जेल मैनुअल, बजट, पोषण मानकों और सुरक्षा-व्यवस्था के आधार पर मैन्यू तय होता है. व्यक्तिगत पसंद के आधार पर किसी कैदी को 5 स्टार सुविधा नहीं दी जाती है. तिहाड़ की स्टैंडर्ड जेल-डाइट में सामान्य रूप से रोटी, चावल, दाल, सब्जी जैसा भारतीय भोजन ही दिया जाता है. लेकिन अमेरिकी श्रेष्ठता बोध का शिकार मैथ्यू वॉन डाइक जेल में भी फाइव स्टार जैसा खाना चाहता है. हालांकि ये मामला अभी पटियाला हाउस कोर्ट में पेंडिग है. कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से मैथ्यू की याचिका पर जवाब मांगा है, याचिका पर अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी.