/DNA: गैंगस्टर लॉरेंस के पीछे ट्रंप क्यों पड़े? बिश्नोई पर FBI की चार्जशीट का संपूर्ण विश्लेषण

आरोप पत्र में दावा किया गया है कि निज्जर की हत्या की साजिश में चार लोग शामिल थे. इनमें से दो ने गोली चलाई थी. अमेरिकी न्याय विभाग हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे बड़ा अपराध समझता है. कानून में ड्राफ्टिंग यानी चार्जशीट को कैसे तैयार किया गया है, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है. अमेरिकी एजेंसियों ने जिस तरह से निज्जर की हत्या को लॉरेंस का सबसे बड़ा अपराध बताया है, उससे भारत विरोधी साजिश की आशंका क्यों जताई जा रही है, ये आगे हम विस्तार से बताएंगे. लेकिन पहले आपको जानना चाहिए कि हरदीप सिंह निज्जऱ कौन था