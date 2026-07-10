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DNA: गैंगस्टर लॉरेंस के पीछे ट्रंप क्यों पड़े? बिश्नोई पर FBI की चार्जशीट का संपूर्ण विश्लेषण

अमेरिका में एक लॉबी कानून में अपने हितों की मिलावट कर रही है. ये लॉबी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को टारगेट करने के बहाने भारत विरोधी नैरेटिव को आगे बढ़ा रही है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 10, 2026, 10:52 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 10:59 PM IST
DNA: गैंगस्टर लॉरेंस के पीछे ट्रंप क्यों पड़े? बिश्नोई पर FBI की चार्जशीट का संपूर्ण विश्लेषण

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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