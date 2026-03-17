अमेरिका-इजरायल-ईरान टकराव से तुर्किए क्यों घबराया हुआ है? टिकटिकी लगाए हालात पर रखनी पड़ रही नजर

एक जहां ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल जंग लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तुर्किए की टेंशन भी बढ़ती जा रही है. साथ ही तुर्किए यह भी दुआ कर रहा है कि ईरान के हालात ज्यादा खराब ना हों और वहां की हुकूमत ना गिर जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर उसके लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है. तुर्किए के अधिकारी ईरान की स्थिति को लेकर फिक्रमंद हैं, क्योंकि उन्हें उनका पिछले अनुभव का खौफ सता रहा है. उन्हें डर है कि अगर ईरान की सरकार गिर गई तो इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए इजरायल का अगला निशाना तुर्किए भी बन सकता है.

इस बारे में तुर्किए की राष्ट्रवादी मूवमेंट पार्टी के नेता और राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन के करीबी सहयोगी देवलेट बागचिली ने एक इफ्तार प्रोग्राम में कहा कि ईरान का इतिहास बहुत बड़ा और जटिल है. अगर वहां सरकार कमजोर या खत्म होती है तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे बॉर्डर सिक्योरिटी पर दबाव बढ़ सकता है, लोगों का बड़े पैमाने पर पलायन हो सकता है. सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है, तस्करी के नेटवर्क फैल सकते हैं और हथियारबंद समूह सक्रिय हो सकते हैं.

सीरिया का अनुभव क्यों बार-बार याद दिलाया जा रहा है 1 2011 में सीरिया में गृहयुद्ध शुरू हुआ तो तुर्किए को भारी कीमत चुकानी पड़ी. 2 लगभग 35–40 लाख सीरियाई शरणार्थी तुर्किए पहुंचे. 3 सीमा पर कई आतंकी हमले हुए. 4 तुर्किए को उत्तरी सीरिया में सैन्य ऑपरेशन करने पड़े. 5 इसी अनुभव की वजह से तुर्किए के नेता कह रहे हैं कि ईरान में वही स्थिति दोहराई न जाए.

तुर्किए को सीरिया की तरह लापरवाही नहीं करनी चाहिए

बागचिली ने कहा कि यह सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है. उन्होंने कहा कि सीरिया के अनुभव ने तुर्किए को भारी कीमत पर सबक सिखाया है, इसलिए ईरान के हालात पर बहुत सावधानी के साथ नजर रखनी होगी. जब किसी इलाके में सरकार का कंट्रोल खत्म होता है तो वहां कानून और समझदारी नहीं, बल्कि हथियारों का शासन शुरू हो जाता है. उन्होंने चेतावनी दी कि तुर्किए को सीरिया की तरह लापरवाही नहीं करनी चाहिए और ईरान के बॉर्डर सुरक्षा को मजबूत करना जरूरी है. साथ ही संभावित शरणार्थियों के दबाव, तस्करी, हथियारबंद समूहों की गतिविधियों, आतंकियों की घुसपैठ और आर्थिक प्रभावों से निपटने के लिए तैयारी करनी होगी.

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ईरान के पड़ोसी देश और सीमा लंबाई तुर्किए, ईरान के पश्चिम (West) में स्थित है और दोनों देशों के बीच लगभग 534 किमी लंबी सीमा है। देश दिशा सीमा लंबाई इराक पश्चिम 1,599 किमी तुर्कमेनिस्तान उत्तर-पूर्व 1,148 किमी अफगानिस्तान पूर्व 921 किमी पाकिस्तान दक्षिण-पूर्व 909 किमी तुर्किए पश्चिम 534 किमी अज़रबैजान उत्तर-पश्चिम 428 किमी आर्मेनिया उत्तर-पश्चिम 44 किमी © ZEE NEWS

तुर्किए की अन्य चिंताएं क्या हैं?

इसके अलावा तुर्किए को कई और मुद्दों को लेकर भी चिंता है, जैसे ऊर्जा की बढ़ती कीमतें, इससे अर्थव्यवस्था पर असर, इराक में बढ़ती अस्थिरता और तुर्किए की सीमा के पास गिराए गए मिसाइल. हालांकि ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) ने तुर्किए की तरफ कोई मिसाइल दागने से इनकार किया है.

कुर्द कॉरिडोर भी है तुर्किए के लिए डर 1 तुर्किए की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर ईरान कमजोर हुआ तो ईरान के कुर्द इलाकों में सक्रिय संगठन मजबूत हो सकते हैं. 2 तुर्किए पहले से PKK और उससे जुड़े संगठनों के खिलाफ लड़ रहा है. 3 अगर ईरान के कुर्द इलाके भी अस्थिर हो गए तो तुर्किए को चार देशों में फैले कुर्द नेटवर्क का सामना करना पड़ सकता है (तुर्किए, इराक, सीरिया, ईरान). 4 इसलिए तुर्किएइस संकट को सिर्फ विदेश नीति नहीं बल्कि घरेलू सुरक्षा का मुद्दा मान रहा है.

अमेरिका के खिलाफ हुए प्रदर्शन

तुर्किएमें इस युद्ध के खिलाफ कई प्रदर्शन भी हो चुके हैं. हाल ही में तुर्किए यूथ यूनियन के सदस्यों ने अंकारा में अमेरिकी दूतावास के सामने प्रदर्शन किया और अमेरिका व इजरायल के ईरान पर हमलों का विरोध किया. इसके अलावा तुर्किए के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने कहा कि यह जंग जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए और सभी पक्षों को बातचीत की मेज पर लौटना चाहिए. उन्होंने कहा कि स्थायी समाधान केवल बातचीत से ही निकल सकता है. जवाब में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने तुर्किए भाषा में एक संदेश जारी कर तुर्किए की जनता और सरकार का समर्थन मिलने पर धन्यवाद दिया.