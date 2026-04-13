इस्लामाबाद वार्ता क्यों फेल हुई? नेतन्याहू ने खोल दिया राज, अपने मंत्रियों को बताई टॉक डिरेल होने की असल वजह

Israel on US-Iran Peace Talks: इस्लामाबाद में यूएस और ईरान के बीच शांति वार्ता फेल क्यों हो गई? इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दो दिन बाद इसका राज खोल दिया है. उन्होंने अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ बातचीत में टॉक डिरेल होने की असल वजह बताई है.
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Netanyahu Statement on US-Iran Peace Talks: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में यूएस और ईरान के बीच हुई शांति वार्ता क्यों फेल हुई? इस पर धीरे-धीरे खुलासे हो रहे हैं. इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को कहा कि यह वार्ता न केवल टूटकर बिखरी, बल्कि पूरी तरह ध्वस्त भी हो गई. उन्होंने कहा कि ईरान ने यूएस की शर्तों पर सही रुख नहीं अपनाया, जिसकी वजह से अमेरिका ने इस प्रक्रिया से हटने का फैसला कर लिया. उन्होंने उस बड़ी वजह का राज भी खोला, जिसके चलते अमेरिका इस शांति वार्ता से पीछे हट गया.
नेतन्याहू ने अपने मंत्रिमंडल को बताया, 'अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस से मैंने फोन पर बात की. उन्होंने मुझे वार्ता और उसके नतीजों के बारे में विस्तार से बताया.' नेतन्याहू के मुताबिक, शांति वार्ता के दौरान ईरान ने युद्धविराम की सबसे बड़ी शर्त होर्मुज स्ट्रेट को खोलने से साफ कर दिया. उसकी ओर से समझौते का यह उल्लंघन यूएस बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिसे यूएस ने स्वीकार नहीं किया और बातचीत पटरी से उतर गई.
इजरायली पीएम ने अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को यह भी बताया कि बातचीत में यूएस ने ईरान को परमाणु कार्यक्रम से पीछे हटने और संवर्धित यूरेनियम देने की मांग की. जिस पर बात नहीं बन पाई. ईरान ने इन सभी मांगों को मानने से इनकार कर दिया. जिसकी वजह से यूएस के लिए बातचीत के लिए कुछ भी शेष नहीं रह गया था और उन्होंने इससे हटने का फैसला कर लिया.
नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इजरायल अपने हितों को किसी सूरत में नहीं छोड़ेगा और वह अपने लक्ष्य हासिल करने तक दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करता रहेगा. डिफेंस एक्सपर्टों के मुताबिक, इजरायली पीएम का बयान ईरान के उन आरोपों की ही पुष्टि कर रहा है, जिसमें उसने कहा था कि नेतन्याहू के एक फोन कॉल की वजह से पूरी बातचीत पटरी से उतर गई. ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि दोनों पक्ष समझौते पर साइन करने से कुछ इंच दूर थे. लेकिन टॉक के दौरान बीच में आए एक कॉल ने सब खत्म कर दिया.