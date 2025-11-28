Advertisement
trendingNow13021022
Hindi Newsदुनिया

ईरान के ये गार्ड्स 'आतंकवाद का स्टेट स्पॉन्सर' घोषित, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने क्यों उठाया ऐसा कदम?

ईरान का इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को ऑस्ट्रेलियन सरकार ने आधिकारिक तौर पर आतंकवाद का स्टेट स्पॉन्सर घोषित कर दिया है. पिछले कुछ वक्त से ऐसी घटनाएं हुईं हैं, जिसके कारण ये फैसला लिया गया. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 28, 2025, 12:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ईरान के ये गार्ड्स 'आतंकवाद का स्टेट स्पॉन्सर' घोषित, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने क्यों उठाया ऐसा कदम?

Islamic Revolutionary Guard Corps: ऑस्ट्रेलियाई सरकार (Australian Government) ने ईरान का इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) को ऑफिशियली आतंकवाद का स्टेट स्पॉन्सर बताया है. ये क्रिमिनल कोड अमेंडमेंट (स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म) एक्ट 2025 के तहत नई काउंटर-टेररिज्म पावर्स का पहला इस्तेमाल है. ये फैसला ASIO के इस असेसमेंट के बाद आया है कि IRGC ने ऑस्ट्रेलिया के यहूदी समुदाय को टारगेट करते हुए 2 हमले किए

इन घटनाओं की वजह से फैसला?
अक्टूबर 2024 में सिडनी (Sydney) में लुईस कॉन्टिनेंटल किचन (Lewis' Continental Kitchen) पर बमबारी और दिसंबर 2024 में मेलबर्न (Melbourne) में एडास इजरायल सिनेगॉग (Adass Israel Synagogue) पर हमला. इन घटनाओं का मकसद यहूदी ऑस्ट्रेलियाई लोगों को डराना और सामाजिक मेलजोल को कमजोर करना था.

सजा का प्रावधान
नए कानूनी फ्रेमवर्क के तहत, होम अफेयर्स मिनिस्टर ने इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सलाह के आधार पर ये तय किया कि IRGC क्रिमिनल कोड के डिवीजन 110 के तहत लिस्टिंग के क्राइटेरिया को पूरा करता है. ये लिस्टिंग IRGC से जुड़ी कई तरह की एक्टिविटीज को क्रिमिनल बनाती है, जिसमें मेंबरशिप, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, फंडिंग, या किसी भी तरह का सपोर्ट देना शामिल है. अपराधियों को 25 साल तक की जेल हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

आतंकवाद एक ग्लोबल खतरा
सरकार ने कहा कि ये कार्रवाई ऑस्ट्रेलिया की विदेश से मिलने वाले आतंकवाद को रोकने और रोकने की क्षमता को मजबूत करती है और जनता को साफ संकेत देती है कि IRGC के साथ कोई भी लेन-देन गैर-कानूनी है. अधिकारियों ने जोर दिया कि आतंकवाद एक ग्लोबल खतरा है जो देश की सीमाओं पर नहीं रुकता, और ऑस्ट्रेलिया हिंसक कट्टरपंथ से लड़ने के लिए करीबी इंटरनेशनल कोऑपरेशन जारी रखेगा.

मंत्रालय का बयान
मंत्री पेनी वोंग (Penny Wong), टोनी बर्क (Tony Burke) और मिशेल रोलैंड (Michelle Rowland) ने जोर दिया कि सरकार ऑस्ट्रेलियाई लोगों की सुरक्षा, यहूदी-विरोधी भावना का मुकाबला करने और मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पक्का करने के लिए कदम उठा रही है. जनता को नेशनल सिक्योरिटी हॉटलाइन पर संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने के लिए एनकरेज किया जाता है.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Australiairan

Trending news

मुजम्मिल के साथ गुपचुप निकाह कर चुकी थी डॉक्टर शाहीन, इसके पीछे थी उसकी ये प्लानिंग
delhi bomb blast news
मुजम्मिल के साथ गुपचुप निकाह कर चुकी थी डॉक्टर शाहीन, इसके पीछे थी उसकी ये प्लानिंग
Kunal Kamra एक बार फिर विवादों में, अभद्र टी-शर्ट पहन RSS को चिढ़ाया, BJP भड़की
Kunal Kamra
Kunal Kamra एक बार फिर विवादों में, अभद्र टी-शर्ट पहन RSS को चिढ़ाया, BJP भड़की
आतंकी मामले में जेल में बंद राशिद को मिली कस्टडी पैरोल, संसद सत्र में होंगे शामिल
Abdul Rashid Sheikh
आतंकी मामले में जेल में बंद राशिद को मिली कस्टडी पैरोल, संसद सत्र में होंगे शामिल
जाबांज ज्योतिबा: इतिहास के पन्नों में छिपा नाम, जिनकी बातें आज भी प्रेरणास्रोत
Jyotirao Phule
जाबांज ज्योतिबा: इतिहास के पन्नों में छिपा नाम, जिनकी बातें आज भी प्रेरणास्रोत
तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा चक्रवाती तूफान, मचा सकता है तबाही; IMD ने किया अलर्ट
Cyclone Ditwah
तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा चक्रवाती तूफान, मचा सकता है तबाही; IMD ने किया अलर्ट
अमेरिका के 26/11 अटैक का DNA टेस्ट, मुंबई आतंकी हमले की दिलाई याद
DNA
अमेरिका के 26/11 अटैक का DNA टेस्ट, मुंबई आतंकी हमले की दिलाई याद
दिल्ली जैसा मुंबई का हाल! स्मॉग में घिरी मायानगरी, मुंबइकरों को निकालना पड़ा मास्क
Mumbai News in hindi
दिल्ली जैसा मुंबई का हाल! स्मॉग में घिरी मायानगरी, मुंबइकरों को निकालना पड़ा मास्क
समय रैना के भद्दे मजाक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा-दिव्यांगो के लिए जुटाएं फंड
Supreme Court
समय रैना के भद्दे मजाक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा-दिव्यांगो के लिए जुटाएं फंड
वैष्णो देवी इंस्टिट्यूट में BJP के कोटा प्रस्ताव पर CM उमर पलटवार, कह दी ये बात
Vaishno Devi Institute of Medical Excellence
वैष्णो देवी इंस्टिट्यूट में BJP के कोटा प्रस्ताव पर CM उमर पलटवार, कह दी ये बात
कर्नाटक में 'वचन' और 'काम' में उलझी CM की कुर्सी, डीके-सिद्धा ने चलाए बातों के तीर
Karnataka Politics News in Hindi
कर्नाटक में 'वचन' और 'काम' में उलझी CM की कुर्सी, डीके-सिद्धा ने चलाए बातों के तीर