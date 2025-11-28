ईरान के ये गार्ड्स 'आतंकवाद का स्टेट स्पॉन्सर' घोषित, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने क्यों उठाया ऐसा कदम?

Islamic Revolutionary Guard Corps: ऑस्ट्रेलियाई सरकार (Australian Government) ने ईरान का इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) को ऑफिशियली आतंकवाद का स्टेट स्पॉन्सर बताया है. ये क्रिमिनल कोड अमेंडमेंट (स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म) एक्ट 2025 के तहत नई काउंटर-टेररिज्म पावर्स का पहला इस्तेमाल है. ये फैसला ASIO के इस असेसमेंट के बाद आया है कि IRGC ने ऑस्ट्रेलिया के यहूदी समुदाय को टारगेट करते हुए 2 हमले किए

इन घटनाओं की वजह से फैसला?

अक्टूबर 2024 में सिडनी (Sydney) में लुईस कॉन्टिनेंटल किचन (Lewis' Continental Kitchen) पर बमबारी और दिसंबर 2024 में मेलबर्न (Melbourne) में एडास इजरायल सिनेगॉग (Adass Israel Synagogue) पर हमला. इन घटनाओं का मकसद यहूदी ऑस्ट्रेलियाई लोगों को डराना और सामाजिक मेलजोल को कमजोर करना था.

सजा का प्रावधान

नए कानूनी फ्रेमवर्क के तहत, होम अफेयर्स मिनिस्टर ने इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सलाह के आधार पर ये तय किया कि IRGC क्रिमिनल कोड के डिवीजन 110 के तहत लिस्टिंग के क्राइटेरिया को पूरा करता है. ये लिस्टिंग IRGC से जुड़ी कई तरह की एक्टिविटीज को क्रिमिनल बनाती है, जिसमें मेंबरशिप, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, फंडिंग, या किसी भी तरह का सपोर्ट देना शामिल है. अपराधियों को 25 साल तक की जेल हो सकती है.

आतंकवाद एक ग्लोबल खतरा

सरकार ने कहा कि ये कार्रवाई ऑस्ट्रेलिया की विदेश से मिलने वाले आतंकवाद को रोकने और रोकने की क्षमता को मजबूत करती है और जनता को साफ संकेत देती है कि IRGC के साथ कोई भी लेन-देन गैर-कानूनी है. अधिकारियों ने जोर दिया कि आतंकवाद एक ग्लोबल खतरा है जो देश की सीमाओं पर नहीं रुकता, और ऑस्ट्रेलिया हिंसक कट्टरपंथ से लड़ने के लिए करीबी इंटरनेशनल कोऑपरेशन जारी रखेगा.

मंत्रालय का बयान

मंत्री पेनी वोंग (Penny Wong), टोनी बर्क (Tony Burke) और मिशेल रोलैंड (Michelle Rowland) ने जोर दिया कि सरकार ऑस्ट्रेलियाई लोगों की सुरक्षा, यहूदी-विरोधी भावना का मुकाबला करने और मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पक्का करने के लिए कदम उठा रही है. जनता को नेशनल सिक्योरिटी हॉटलाइन पर संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने के लिए एनकरेज किया जाता है.