परमाणु बम का डर, डराया मगर झुका नहीं...आखिर क्यों इजरायल-यूएस ने क्यों बरपा दिया ईरान पर कहर?

इजरायल और अमेरिका ने शनिवार (28 फरवरी) की सुबह अचानक ईरान पर बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी है. इस हमले से ईरान की राजधानी तेहरान में हड़कंप मच गया. हमले की खबर फैलते ही राजधानी में अफरातफरी का माहौल बन गया और कई इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Feb 28, 2026, 07:25 PM IST
US-Israel Attack on Iran Photo - AI
US-Israel Attack on Iran Photo - AI

इजरायल और अमेरिका ने शनिवार (28 फरवरी) की सुबह अचानक ईरान पर बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी है. इस हमले से ईरान की राजधानी तेहरान में हड़कंप मच गया. हमले की खबर फैलते ही राजधानी में अफरातफरी का माहौल बन गया और कई इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं. इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने इस कार्रवाई को 'प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक' यानी संभावित खतरे को रोकने के लिए पहले से किया गया हमला बताया. उन्होंने कहा कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया है. इस हमले को लेकर ईरान की ओर से भी आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है. इस घटनाक्रम ने मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा दिया है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजरें अब इस पर टिकी हुई हैं कि आगे हालात किस दिशा में जाते हैं. 

इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने साफ शब्दों में कहा कि यह हमला किसी अचानक फैसले का नतीजा नहीं था, बल्कि संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए उठाया गया एक 'जरूरी कदम' था. उनके मुताबिक, इजरायल को खुफिया जानकारी के आधार पर आशंका थी कि ईरान परमाणु हथियार बनाने में लगा हुआ था. अगर ईरान इसमें सफल हो जाता तो भविष्य में बड़ा खतरा पैदा हो सकता था, जिसे रोकने के लिए पहले ही कार्रवाई करना जरूरी समझा गया. वहीं अमेरिका ने भी इन हवाई हमलों को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की. अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य ईरान के सुरक्षा तंत्र को कमजोर करना और उसकी सैन्य क्षमताओं को सीमित करना था. उनका दावा है कि यह कार्रवाई क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए की गई.

पहले भी तेहरान से की थी डील की अपील

अमेरिका की ओर से यह भी कहा गया कि कार्रवाई सिर्फ सीमित ठिकानों तक नहीं है, बल्कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व पर भी दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है. बयान में यह संकेत दिया गया कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई समेत पूरा शासन ढांचा इस रणनीति के दायरे में है. इन बयानों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर अब आगे की संभावित प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है. अपने पहले टर्म से पहले ही, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन के कट्टर दुश्मन ईरान के खिलाफ धमकियों की एक लंबी लिस्ट जारी की है, साथ ही उससे बातचीत करने की भी अपील की है. उन्होंने जनवरी के आखिर में चेतावनी दी थी कि समय खत्म हो रहा है और तेहरान से डील करने की अपील की थी.

ट्रंप ने दी थी 'बहुत दर्दनाक' नतीजों की धमकी

दोनों देशों के बीच इनडायरेक्ट बातचीत फिर से शुरू होने के बाद, उन्होंने 12 फरवरी को ईरान को 'बहुत दर्दनाक' नतीजों की धमकी दी, और उन्हें समझौते पर पहुंचने के लिए '10, 15 दिन, या ज़्यादा से ज़्यादा' का समय दिया. इजरायल के लीडर बेंजामिन नेतन्याहू ने दशकों से ईरान की न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाओं, मिसाइल हथियारों के जखीरे और मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट को एक अस्तित्व के लिए खतरा बताया है. उन्होंने बार-बार ईरान की जनता से अपने कट्टरपंथी नेताओं को हटाने की बात कही की और 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले दोनों देशों के बीच जो रिश्ते थे, उन्हें फिर से बनाने की अपील की है.

यह भी पढ़ेंः इजरायल-US की ईरान पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक, मिनाब में 51 गर्ल स्टूडेंट की मौत से हड़कंप

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

iranIsraelUS Attack Iran

