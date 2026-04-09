लाख टके का सवाल- आखिर लेबनान पर बमबारी क्यों नहीं रोक रहे नेतन्याहू? अमेरिका भी है सपोर्ट में

इजरायल से सटे लेबनान के चलते अमेरिका और ईरान का सीजफायर संभवत: टूट चुका है. कुछ घंटे बाद ही ईरान ने होर्मुज रूट फिर से बंद कर दिया. दरअसल, सीजफायर से ईरान युद्ध तो थम गया, लेकिन इजरायल ने लेबनान पर बम बरसाना नहीं रोका. 24 घंटे में ही 100 से ज्यादा मिसाइलों ने लेबनान में काफी खून बहाया है. ईरान ने चेतावनी दी है कि सीजफायर के तहत लेबनान (हिजबुल्ला) पर हमले रोकने होंगे. अमेरिका दावा कर रहा है कि दो हफ्ते के युद्धविराम समझौते में लेबनान शामिल ही नहीं था. नेताओं की दादागिरी में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ पोपट बन गए हैं. उन्होंने पहले 'ड्राफ्ट' वाला पोस्ट लिखकर अपना मजाक बनाया. बाद में सुधारा, तो उसमें लेबनान पर भी हमला रोकने की बात लिखी. अब अमेरिका और इजरायल मान ही नहीं रहे हैं.

9 अप्रैल की सुबह खबर आई कि ईरान ने फिर से होर्मुज रूट बंद कर दिया है. वह हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल टैंकरों से एक डॉलर प्रति बैरल चुंगी वसूलने का मन बना चुका है. पेमेंट बिटक्वाइन में करना होगा. सवाल है कि नेतन्याहू अपने सबसे अच्छे दोस्त के किए सीजफायर को खतरे में क्यों डाल रहे हैं? अब लेबनान का क्या होगा?

शहबाज शरीफ के 'धोखे' से 250 लोग मर गए

हां, अमेरिका और ईरान के सीजफायर की घोषणा कर शहबाज शरीफ अपनी तारीफ करवा रहे थे. असल में, चीन के कहने पर ईरान राजी हुआ था, लेकिन हर तरफ पाक पीएम की चर्चा थी. उनके ट्वीट को सच मानकर बैठे लेबनान के लोगों की लाशें बिछ गईं. मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान के पीएम ने बाकायदे 8 अप्रैल के ट्वीट में कहा था कि ईरान और अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर लेबनान और बाकी सभी जगहों पर तत्काल सीजफायर के लिए सहमत हो गए हैं. शरीफ ने कहा था कि यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा, लेकिन हुआ इसका उलटा.

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घोषणा के कुछ घंटे बाद ही इजरायल ने लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया. 10 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा ठिकानों को उड़ा दिया गया. करीब 250 लोगों के मारे जाने की खबर है. इजरायल के रुख से साफ है कि भले ही नेतन्याहू अमेरिका के सीजफायर का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वह पूरी तरह सहमत नहीं हैं.

As long as Hezbollah continues to threaten our civilians, we will continue to operate against them. pic.twitter.com/TD5VOGLcNO — Israel Defense Forces (@IDF) April 8, 2026

कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि नेतन्याहू को लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी नेतृत्व के बीच नई कूटनीतिक व्यवस्था ने उन्हें हाशिए पर धकेल दिया है. इजरायल को लग रहा है कि जिन तीन उद्देश्यों के लिए ईरान युद्ध शुरू किया गया था, वह अभी अधूरा है. इसमें शामिल था- 1. ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना 2. बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास रोकना और 3. ईरान में सत्ता परिवर्तन. लेबनान में युद्ध जारी रखना एक ऐसा तरीका है, जिससे नेतन्याहू उस दबाव को बनाए रख सकें, जिसकी कूटनीतिक समझौते में उन्हें अभी कमी दिख रही है.

BREAKING: The Iranian regime has OFFICIALLY announced the closure of the Strait of Hormuz, citing MASSIVE Israeli attacks inside Lebanon, per AP

Welp, that didn’t last long

Some of the largest Israeli strikes in Lebanon in recent history have taken place in the last 24… pic.twitter.com/r8zDp8tFRR — Nick Sortor (@nicksortor) April 8, 2026

लेबनान पर बमबारी की असली वजह

नेतन्याहू उत्तरी इजरायल की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. लेबनान में सक्रिय हिजबुल्ला को ईरान से सपोर्ट मिलता है. ऐसे में, नेतन्याहू सरकार का मानना है कि जब तक हिजबुल्ला के रॉकेट हमलों का खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता और विस्थापित इजरायली अपने घरों को लौट नहीं जाते, तब तक हमले जारी रहेंगे.

नेतन्याहू के पीछे न हटने की एक और वजह है. 1982 और 2006 में भी लेबनान को लेकर जल्दबाजी में फैसले लिए गए थे, जिसका नुकसान हुआ था. अब नेतन्याहू पुरानी गलती को दोहराना नहीं चाहते.

नेतन्याहू का स्पष्ट मत है कि हम अपने देश के सुरक्षा हितों की अनदेखी नहीं करेंगे. यह संघर्ष असल में केवल हिजबुल्ला को कमजोर करने तक सीमित नहीं है. यह वॉशिंगटन और तेहरान दोनों के लिए मैसेज है कि इजरायल ऐसे किसी सीजफायर में बंधकर नहीं रहेगा, जो उसे दीर्घकालिक सुरक्षा गारंटी नहीं देता या ईरान के परमाणु खतरे का समाधान नहीं करता. इजरायली मिसाइलों के मुंह खुले रहेंगे.