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Hindi Newsदुनियासुन लो पाकिस्तान! बर्दाश्त नहीं करेंगे... शहबाज शरीफ ने क्या गलती कर दी? नेतन्याहू की खुली चेतावनी

सुन लो पाकिस्तान! बर्दाश्त नहीं करेंगे... शहबाज शरीफ ने क्या गलती कर दी? नेतन्याहू की खुली चेतावनी

ईरान युद्ध रोकने में मध्यस्थ की भूमिका से खुश होकर घूम रहे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को अब इजरायल ने सुनाया है. शहबाज के बड़बोले मिनिस्टर के एक ट्वीट ने उन्हें संकट में डाल दिया है. आतंकियों पर हमले जारी रखने की बात लिखते हुए इजरायल ने पाक सरकार को खुली चेतावनी दी है कि हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 10, 2026, 08:59 AM IST
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सुन लो पाकिस्तान! बर्दाश्त नहीं करेंगे... शहबाज शरीफ ने क्या गलती कर दी? नेतन्याहू की खुली चेतावनी

लेबनान पर इजरायल ने हमले नहीं रोके हैं और इस कारण युद्धविराम खतरे में है. इधर, पाकिस्तान ने इजरायल को 'इंसानियत के लिए अभिशाप' कह दिया, तो नेतन्याहू ने खुली चेतावनी दे दी. पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पहले भी ईरान-अमेरिका युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता से खुश नहीं हैं. अब पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जो कहा, उसके बाद नेतन्याहू ने साफ कह दिया- हमें उपदेश देना बंद करो. ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे. आतंकियों पर कार्रवाई नहीं रुकने वाली है. 

दरअसल, पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर लिखा था, 'जब इस्लामाबाद में शांति वार्ता चल रही है, तब लेबनान में नरसंहार किया जा रहा है. इजरायल बेकसूर नागरिकों की हत्या कर रहा है. पहले गाजा, फिर ईरान और अब लेबनान.' आगे उन्होंने यह भी कह दिया कि मैं दुआ करता हूं कि जिन लोगों ने यूरोपीय यहूदियों से छुटकारा पाने के लिए फिलिस्तीनी जमीन पर यह कैंसर-जैसा स्टेट बनाया है, वे नरक में जलें.

इस पर, नेतन्याहू ने कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का इजरायल को मिटाने का आह्वान बेहद आपत्तिजनक है. उनके ऑफिस की ओर से पोस्ट किया गया, 'यह ऐसा बयान नहीं है, जिसे कोई बर्दाश्त कर सके, खासकर उस देश से तो बिल्कुल भी नहीं, जो निष्पक्ष मध्यस्थ होने का दावा कर रहा है.'

ख्वाजा आसिफ ने शहबाज को फंसा दिया?

हां, हो सकता है कि ख्वाजा आसिफ को अपने पोस्ट के लिए माफी भी मांगनी पड़े. शहबाज शरीफ की कोशिश पर आसिफ ने ही पानी फेर दिया है. डांट पड़ने के साथ-साथ ख्वाजा की कुर्सी भी जा सकती है. उधर, इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार भी पाक रक्षा मंत्री के बयान पर बरसे हैं. उन्होंने आसिफ की टिप्पणी को यहूदी-विरोधी और झूठा बताया. उन्होंने यह भी कह दिया कि पाकिस्तान मध्यस्थता के अपने ही दावे को कमजोर कर रहा है. 

सार ने ख्वाजा आसिफ को सुनाते हुए कहा कि इजरायल उन आतंकियों को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, जिन्होंने उसे खत्म करने की कसम खाई है. 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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