सुन लो पाकिस्तान! बर्दाश्त नहीं करेंगे... शहबाज शरीफ ने क्या गलती कर दी? नेतन्याहू की खुली चेतावनी

लेबनान पर इजरायल ने हमले नहीं रोके हैं और इस कारण युद्धविराम खतरे में है. इधर, पाकिस्तान ने इजरायल को 'इंसानियत के लिए अभिशाप' कह दिया, तो नेतन्याहू ने खुली चेतावनी दे दी. पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पहले भी ईरान-अमेरिका युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता से खुश नहीं हैं. अब पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जो कहा, उसके बाद नेतन्याहू ने साफ कह दिया- हमें उपदेश देना बंद करो. ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे. आतंकियों पर कार्रवाई नहीं रुकने वाली है.

दरअसल, पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर लिखा था, 'जब इस्लामाबाद में शांति वार्ता चल रही है, तब लेबनान में नरसंहार किया जा रहा है. इजरायल बेकसूर नागरिकों की हत्या कर रहा है. पहले गाजा, फिर ईरान और अब लेबनान.' आगे उन्होंने यह भी कह दिया कि मैं दुआ करता हूं कि जिन लोगों ने यूरोपीय यहूदियों से छुटकारा पाने के लिए फिलिस्तीनी जमीन पर यह कैंसर-जैसा स्टेट बनाया है, वे नरक में जलें.

The Prime Minister's Office: Add Zee News as a Preferred Source Pakistan Defence Minister’s call for Israel’s annihilation is outrageous. This is not a statement that can be tolerated from any government, especially not from one that claims to be a neutral arbiter for peace. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 9, 2026

इस पर, नेतन्याहू ने कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का इजरायल को मिटाने का आह्वान बेहद आपत्तिजनक है. उनके ऑफिस की ओर से पोस्ट किया गया, 'यह ऐसा बयान नहीं है, जिसे कोई बर्दाश्त कर सके, खासकर उस देश से तो बिल्कुल भी नहीं, जो निष्पक्ष मध्यस्थ होने का दावा कर रहा है.'

ख्वाजा आसिफ ने शहबाज को फंसा दिया?

हां, हो सकता है कि ख्वाजा आसिफ को अपने पोस्ट के लिए माफी भी मांगनी पड़े. शहबाज शरीफ की कोशिश पर आसिफ ने ही पानी फेर दिया है. डांट पड़ने के साथ-साथ ख्वाजा की कुर्सी भी जा सकती है. उधर, इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार भी पाक रक्षा मंत्री के बयान पर बरसे हैं. उन्होंने आसिफ की टिप्पणी को यहूदी-विरोधी और झूठा बताया. उन्होंने यह भी कह दिया कि पाकिस्तान मध्यस्थता के अपने ही दावे को कमजोर कर रहा है.

Israel views very gravely these blatant antisemitic blood libels from a government claiming to “mediate peace”.

Calling the Jewish state “cancerous” is effectively calling for its annihilation.

Israel will defend itself against terrorists who vow its destruction. https://t.co/CCMveNi9Qu — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) April 9, 2026

सार ने ख्वाजा आसिफ को सुनाते हुए कहा कि इजरायल उन आतंकियों को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, जिन्होंने उसे खत्म करने की कसम खाई है.