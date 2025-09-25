इजरायल को डर! अमेरिका जा रहे PM नेतन्याहू के प्लेन को घेरा जा सकता था?

क्या इजरायल को भी किसी बात का डर है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अमेरिका जाने के लिए जब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर उनका विशेष विमान उड़ा तो उसने अलग रास्ता पकड़ लिया. यह वो आम रूट नहीं था जिससे तेल अवीव से अमेरिका जाया जाता रहा है. नेतन्याहू के प्लेन ने मध्य यूरोप में घुसने की जगह दक्षिणी यूरोप के किनारे-किनारे समंदर के रास्ते दूरी तय की. समंदर के ऊपर का मतलब ऐसा क्षेत्र जहां से आबादी या कहें किसी तरह के एक्शन की संभावना कम रहती है.

सोशल मीडिया पर वो रूट भी शेयर किया जा रहा है जिससे होकर नेतन्याहू अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में शामिल होने के लिए गए हैं. मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि यह रूट इसलिए चुना गया जिससे यूरोप के किसी देश में इमर्जेंसी लैंडिंग वाली कोई स्थिति पैदा न हो सके. इसकी वजह यह है कि नेतन्याहू के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत ने अरेस्ट वारंट जारी कर रखा है. इसका पालन करने के लिए नेतन्याहू के प्लेन को घेरा जा सकता था.

Israeli PM Benjamin Netanyahu’s flight to the US avoided French and Spanish airspace, rerouting over the Strait of Gibraltar.

pic.twitter.com/JRDDsdtn7D Add Zee News as a Preferred Source — TRT World (@trtworld) September 25, 2025

प्रधानमंत्री नेतन्याहू की अमेरिका के लिए उड़ान का रास्ता जानबूझकर घुमावदार रखा गया जिससे वह ऐसे देशों से बच सकें जो उन पर युद्ध अपराध के लिए गिरफ्तारी वारंट लागू कर सकते थे. नेतन्याहू बुधवार शाम को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देने और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए तेल अवीव से निकले.

फ्लाइट को ट्रैक करने वाली वेबसाइटों के अनुसार उनकी उड़ान आमतौर पर कई यूरोपीय देशों के ऊपर से गुजरती हुई जाती है लेकिन इस बार भूमध्य सागर के ऊपर और जिब्राल्टर जलडमरूमध्य के ऊपर से होकर गई. फ्लाइट राडार 24 के अनुसार यह फ्लाइट कुछ समय के लिए ग्रीस और इटली के ऊपर से भी गुजरी, लेकिन इसने फ्रांस और स्पेन के हवाई क्षेत्र से पूरी तरह दूरी बनाई. इसका असर यह हुआ कि उड़ान का समय बढ़ गया.

पढ़ें: इस देश में जनता ने 85 साल के नेता को सौंप दी कमान, बंपर वोटों से जिताया

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल के पीएमओ ने सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताया कि उन्होंने ऐसा असामान्य रास्ता क्यों चुना. पीएमओ ने दो हफ्ते पहले घोषणा की थी कि सीटिंग और सुरक्षा से संबंधित तकनीकी व्यवस्था के कारण कुछ पत्रकार और नेतन्याहू के साथ आने वाले लोग उनके साथ नहीं होंगे. यह अतिरिक्त ईंधन की खपत को कम करने का एक तरीका था.

उधर, फ्रांस के एक अधिकारी के हवाले से खबर मिली है कि फ्रांस ने अपने हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने के इजरायल के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था. बाद में इजरायल ने दूसरा रास्ता क्यों चुना, पता नहीं.

आशंका क्या थी?

इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने पिछले नवंबर में कथित युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. अगर नेतन्याहू ICC के सदस्य यूरोपीय देशों के ऊपर से उड़ान भरते तो उन्हें जबरदस्ती नीचे उतारकर गिरफ्तार किया जा सकता था. इजरायल और अमेरिका दोनों ही ICC के सदस्य नहीं हैं.

पढ़ें: ये आग से खेलने जैसा है...सिंगापुर की मस्जिद में मिला सूअर के मांस वाला पार्सल, क्यों बढ़ गई टेंशन?