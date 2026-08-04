/दुनिया के वे देश, जिन्होंने एकाएक बदल डाली अपनी राजधानी, अब इंडोनेशिया-जापान भी चले उनकी राह, आखिर क्या है वजह?

Why is Japan Going to Change its Capital? अगर कुदरती आफत का अनुमान सटीक हो, तो उस आपदा से बचाव के लिए वक्त काफी मिल जाता है. इंसानी इतिहास में ऐसा कई मर्तबा देखा जा चुका है. इस बार ऐसी तैयारी जापान कर रहा है. जापान में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, ये तथ्य है. लेकिन इस बार राजधानी टोक्यो में बड़े भूकंप का अनुमान है. इसे देखते हुए जापान ने अपनी राजधानी कहीं और बनाने का प्लान बना लिया है.
टोक्यो 158 साल से जापान की राजधानी है. यानी तब से, जब जापान में राजधानी के लिए अंग्रेजी का कैपिटल शब्द नहीं, जापानी भाषा का शब्द शुतो इस्तेमाल होता था. ये शब्द जापान के सम्राट की शान में पूरी 19वीं सदी तक इस्तेमाल होता रहा. आज टोक्यो जापान ही नहीं, दुनिया के चर्चित पावर सेंटर्स में से एक है. लेकिन अब ये इतिहास का हिस्सा होने वाला है.
आज की स्पेशल रिपोर्ट में इस बात को समझेंगे कि आखिर टोक्यो पर भूकंप का कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है? जो शहर दूसरे विश्वयुद्ध में बड़े संयोग से परमाणु हमले से बचा था, वहां से राजधानी हटाने का फैसला सिर्फ भूकंप के डर की वजह से किया गया, या इसके पीछे और भी कई फैक्टर है? ये भी जानेंगे, कि आखिर दुनिया में और कितने देश हैं, जिन्होंने प्राकृतिक आपदाओं की वजह से अपनी राजधानी बदली हो...?
किसी भी देश के लिए अपनी राजधानी बदलना आसान नहीं होता. अगर आर्थिक तौर पर ही देखें, तो इससे देश की अर्थव्वस्था पर लाखों करोड़ का बोझ पड़ता है. जापान के केस में ये भी एक पहलू है. इसकी वजह से जापान के विपक्षी दल मौजूदा सरकार के फैसले का विरोध भी कर रहे हैं. लेकिन टोक्यो में महाप्रलय को लेकर रिपोर्ट ही ऐसी आई है, कि सरकार के पास राजधानी बदलने के सिवा कोई चारा नहीं बचा.
टोक्यो पर कैसी आफत आने वाली है, इसका ब्योरा समझने से पहले इस शहर से जुड़े कुछ तथ्य जान लीजिए. जापान भौगोलिक नजरिये से दुनिया का भले ही छोटा देश हो, लेकिन इसकी राजधानी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी है.
आबादी के लिहाज से टोक्यो, ना सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा कैपिटल है, बल्कि फैलाव में भी इसका कोई जवाब नहीं. जैसे हमारे देश में नई दिल्ली है और इससे जुड़े 4 उपक्षेत्रों को मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना है, उसी तरह जापान की राजधानी टोक्यो में कुछ द्वीप और ग्रेटर टोक्यो क्षेत्र है.
अगर पूरे क्षेत्र को मिलाकर टोक्यो को देखें, तो ये साढ़े तेरह हजार वर्ग किलोमीटर में फैली राजधानी है. इसमें से अकेले मुख्य कैपिटल रीजन, जिसे टोक्यो मेट्रोपॉलिटन कहा जाता है, वो 22 सौ वर्ग किलोमीटर में फैला है. यह दुनिया की सबसे बड़ी राजधानी है, जहां पर पूरे जापान की 30% आबादी बसी है! टोक्यो में करीब 4 करोड़ लोग रहते हैं. इतनी आबादी दुनिया के किसी देश की राजधानी या दूसरे शहर में नहीं बसती.
इससे पता चलता है, कि टोक्यो का बुनियादी ढांचा कितना विकसित है. ट्रांसपोर्टेशन से लेकर मार्केट, मॉल्स और सरकारी कामकाज के इलाके- हर जगह सुविधाएं हाईटेक हैं. पिछले डेढ़ सौ साल में टोक्यो ने अपने इतिहास को बदलकर नया भविष्य बनाया है. लेकिन वही टोक्यो इतिहास से जुड़े एक खतरे का कोई उपाय नहीं ढूंढ पाया.
वो खतरा है भूकंप का, जो पूरे जापान में औसतन हर दिन दो बार आता है. आशंका है कि वो खतरा टोक्यो और इसकी 4 करोड़ की आबादी पर अगले कुछ बरसो में कहर बनकर टूटने वाला है.
पिछली डेढ सदी से जापान की शान रहे टोक्यो पर मंडराते खतरे को देखते हुए जापान की संसद ने एक ऐतिहासिक कानून पास किया है. इस कानून के साथ जापान की दूसरी राजधानी बनाने का रास्ता साफ हो गया है. ये जापान में पहली बार नहीं हो रहा है. बल्कि राजशाही के दौरान सबसे ज्यादा समय तक राजधानी बने रहने का रिकॉर्ड जापान के क्योटो शहर के नाम है. क्योटो 9वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक जापान के राजतंत्र का केन्द्र था. उसके बाद जापान के सम्राट ने टोक्यो को राजधानी के लिए चुना. लेकिन अब टोक्यो को लेकर एक्सपर्ट्स की वार्निंग आई है, उससे जापान का इतिहास एक बार फिर से बदलने वाला है.
वैसे तो टोक्यो की लोकेशन जापान के जिस होंशु द्वीप पर है, वहां बड़े भूकंप कम ही आते हैं. टोक्यो शहर के आसपास साल भर में ऐसे दर्जनों झटके आते हैं जिनमें से केवल 100 के करीब ही ऐसे होते हैं जिन्हें लोग हल्का-फुल्का महसूस कर पाते हैं. लेकिन होंशु द्वीप के किनारे जो बे ऑफ टोक्यो, यानी टोक्यो की खाड़ी है, वो समय के साथ भूकंप के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल हो चुकी है.
इस खाड़ी में 6 से ज्यादा तीव्रता का भूकंप आ चुका है. हाल में ही सामने आई ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट बताती है कि अगले तीन दशक में टोक्यो में सात से ज्यादा तीव्रता के भूकंप आने की आशंका है. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि टोक्यो में 7 की तीव्रता वाले भूकंप की आशंका करीब 70% है. अगले 30 साल में टोक्यो में तबाही मचा देने वाले कई बड़े भूकंप आने के आसार हैं.
विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर टोक्यो में 7.3 तीव्रता का भूकंप आता है, तो 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा सकती है. शहर के ढांचे को बड़ा नुकसान होगा, पीएम कार्यालय, संसद और देश का पूरा बैंक सिस्टम पूरी तरीके से रुक जाएगा. इसी तबाही से बचने के लिए सरकार ने बैकअप के तौर पर ‘दूसरी राजधानी’ का मास्टरप्लान तैयार किया है.
टोक्यो के लिए मुसीबत वही खाड़ी बन चुकी है, जिसके किनारे इसे बसाया गया था. टोक्यो क्षेत्र समेत पूरा जापान दरअसल प्रशांत महासागर के 'रिंग ऑफ फायर' क्षेत्र में आता है. यहां जमीन के नीचे 4 टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं, जिसकी वजह से पूरे जपान में बार-बार धरती डोलती है. अगर इस बार टोक्यो की खाड़ी में बड़ा भूकंप आया, तो दुनिया की सबसे बड़ी राजधानी का वजूद खतरे में पड़ जाएगा.
टोक्यो के सामने भूकंप का खतरा भविष्य में है. इस खूबसूरत शहर के सामने एक बड़ा खतरा अतीत में भी खड़ा हो चुका है. ये दौर था दूसरे विश्वयुद्ध का, जब अमेरिका ने जापान को आत्मसमर्पण कराने के लिए परमाणु बम गिराने फैसला कर लिया था. अमेरिका ने सबसे पहला टारगेट टोक्यो ही तय किया था. लेकिन अंतिम समय में अमेरिका ने प्लान बदल लिया.
इसकी दो वजह थीं- एक तो जापान के सम्राट का निवास. अगर उनकी मौत हो जाती, तो जापान कभी सरेंडर नहीं करता. क्योंकि जापान के लोग अपने राजा को देवता की तरह पूजते हैं. दूसरी वजह थी- परमाणु हमले के लिए किसी ऐसे शहर का चुनाव, जहां युद्ध में बमबारी न के बराबर हुई हो. इस तरह टोक्यो पर से एटमी हमला टल गया.
1945 के उस साल जापान का सबसे बड़ा शहर टोक्यो एटमी हमले से इसलिए भी बच गया, क्योंकि अमेरिका ने आधे से ज्यादा टोक्यो को बर्बाद कर दिया था. 9 मार्च 1945 की रात अमेरिकी सेना ने टोक्यो में कुख्यात ऑपरेशन मीटिंग हाउस चलाया, जिसमें 1 लाख लोग 24 घंटे में ही मारे गए. इसके साथ 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए.
टोक्यो पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक दूसरे विश्वयुध में टोक्यो पर इतनी बमबारी हुई कि 2 लाख 67 हजार इमारतें और घर पूरी तरह जलकर खाक हो गए. तब भी बात चली थी, क्या जापान की राजधानी किसी नई जगह बनानी चाहिए...?
लेकिन टोक्यो से जापान के सम्राट और लोगों का प्यार इतना था, कि इन्होंने एक दशक के भीतर खाक में मिल चुके शहर को फिर से बसा लिया. इसे दुनिया की सबसे चमचमाती राजधानी में बदल लिया. तब दुनिया जापान का ये जुनून देख हैरान थी.
अब जापान का ये डर देख दुनिया अचंभित है, वो इसलिए कि जापान जैसी हाइटेक कंट्री क्या अगले 30 साल में भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना सकती, जिसमें भूकंप का पहले से अनुमान हो या फिर भूकंप का सामना करने के लिए खास तकनीक वाली इमारतें हों.
इस सवाल पर जापान की संसद में बहस चली. विपक्ष के विरोध के बीच नई राजधानी बनाने वाला बिल भी बड़ी मुश्किल से पास हुआ. इस दौरान जो बात सामने आई, वो ये, कि सिर्फ भूकंप का डर नहीं, बल्कि टोक्यो के अलावा दूसरी राजधानी बनाने के पीछे वजहें और भी है.
इसके पीछे बड़ी वजह है टोक्यो पर से आबादी का दबाव कम करना. इसके साथ आय के स्रोतों का विकेन्द्रीकरण करना भी नई राजधानी के मास्टरप्लान का हिस्सा है. अब सवाल है, कि जापान की दूसरी राजधानी कहां बनेगी, तो इसके 4 विकल्प हैं.
1. ओसाका: टोक्यो के बाद ओसाका जापान का सबसे बड़ा और ताकतवर शहर है. ये सदियों से देश का आर्थिक पावरहाउस रहा है.
2. आइची: आइची प्रांत के गवर्नर ने राजधानी बनाने का दावा पेश किया है. वहां के गवर्नर के मुताबिक आइची के पास राजधानी बनाने के लिए सारे संसाधन मौजूद हैं.
3. फुकुओका: फुकुओका के गवर्नर ने भी अपनी दावेदारी पेश कर दी है. स्थानीय बिजनेसमैन को साथ लेकर वे भी रेस में कूद पड़े हैं.
4. सपोरो: सपोरो शहर की दलील है कि वह टोक्यो से बहुत दूर है, इसलिए टोक्यो में भूकंप आने पर सपोरो पूरी तरह सुरक्षित रहेगा.
वैसे तो ओसाका को दूसरी राजधानी बनने का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है लेकिन उसकी राह में एक बहुत बड़ा खतरा खड़ा है. जापानी वैज्ञानिकों की रिपोर्ट चेतावनी देती है कि नानकई ट्रफ में आने वाला एक भीषण भूकंप ओसाका के एक-तिहाई हिस्से को पानी में डुबो सकता है. यहां आपको बता दें, कि प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ और भूकंप के खतरे को देखते हुए ये पहली बार नहीं, जब किसी देश की राजधानी बदलने की बात हो रही है. ऐसा और कब हुआ, समझिए जी स्पेशल के इस हिस्से में.
इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता. ये टोक्यो के बाद दुनिया में दूसरा बड़ा राजधानी क्षेत्र है. लेकिन जकार्ता के सामने डूबने का खतरा इस कदर मंडराने लगा है कि इंडोनेशिया में नई राजधानी बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है. ये शहर धीरे-धीरे पानी में डूबता जा रहा है, जिसकी वजह से मुख्य भूमि पर जनसंख्या दबाव और यातायात की समस्याएं बढ़ने लगी है.
इंडोनेशिया और जापान अपनी राजधानी बदलने वाले पहले देश नहीं, बल्कि 1990 के दशक से अब तक कई देश प्राकृतिक आपदाओं की वजह से अपनी राजधानी बदल चुके हैं
बोर्नियो द्वीप पर अपनी राजधानी विकसित करने का प्लान तैयार कर चुका है.
रंगून 1948 से ही म्यांमार की राजधानी थी लेकिन 2005 में सैन्य शासकों ने राजधानी बदल नैप्यीदा कर दी.
1991 में सोवियत संघ से आजादी के बाद राजधानी अलमाती में बनाई लेकिन भूकंप की संवेदनशीलता को देखते हुए 1997 में अस्तान में राजधानी बनाई.
1960 में आजादी के बाद लागोस में राजधानी बनाई गई लेकिन 1991 में अबुजा को नई राजधानी घोषित किया गया.
सुक्रे आज भी संवैधानिक तौर पर राजधानी है लेकिन गृहयुद्ध के बाद सभी सरकारी दफ्तर ला पाज में शिफ्ट किए गए.
राजधानी बदलने की बड़ी मिसाल तो हमारी नई दिल्ली ही है. ब्रिटिश हुकूमत में 1931 तक देश की राजधानी कलकत्ता थी. लेकिन 13 फरवरी, 1931 को दिल्ली को आधिकारिक तौर पर राजधानी घोषित कर दिया गया. ऐसा इसलिए क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से दिल्ली देश के मध्य में स्थित था. तब से लेकर अब तक दिल्ली ही देश की राजधानी बनी हुई है.