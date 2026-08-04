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दुनिया के वे देश, जिन्होंने एकाएक बदल डाली अपनी राजधानी, अब इंडोनेशिया-जापान भी चले उनकी राह, आखिर क्या है वजह?

Japan-Tokyo Capital News: क्या जापान की राजधानी टोक्यो अब इतिहास बनने जा रही है? आखिर जापान को किस बात का डर सता रहा है, जिसके चलते उसे 158 साल पुरानी राजधानी को बदलने का फैसला लेना पड़ा है.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Aug 04, 2026, 05:14 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 07:42 AM IST
दुनिया के वे देश, जिन्होंने एकाएक बदल डाली अपनी राजधानी, अब इंडोनेशिया-जापान भी चले उनकी राह, आखिर क्या है वजह?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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