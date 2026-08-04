/दुनिया के वे देश, जिन्होंने एकाएक बदल डाली अपनी राजधानी, अब इंडोनेशिया-जापान भी चले उनकी राह, आखिर क्या है वजह?

पिछली डेढ सदी से जापान की शान रहे टोक्यो पर मंडराते खतरे को देखते हुए जापान की संसद ने एक ऐतिहासिक कानून पास किया है. इस कानून के साथ जापान की दूसरी राजधानी बनाने का रास्ता साफ हो गया है. ये जापान में पहली बार नहीं हो रहा है. बल्कि राजशाही के दौरान सबसे ज्यादा समय तक राजधानी बने रहने का रिकॉर्ड जापान के क्योटो शहर के नाम है. क्योटो 9वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक जापान के राजतंत्र का केन्द्र था. उसके बाद जापान के सम्राट ने टोक्यो को राजधानी के लिए चुना. लेकिन अब टोक्यो को लेकर एक्सपर्ट्स की वार्निंग आई है, उससे जापान का इतिहास एक बार फिर से बदलने वाला है.