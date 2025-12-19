सूरज जैसी ताकत धरती पर पैदा करने वाले थे न्यूक्लियर साइंटिस्ट नूनो लौरेइरो? दुनिया के सबसे दिग्गज वैज्ञानिक को घर में घुसकर क्यों मार डाला गया?

MIT professor and fusion scientist Nuno Loureiro: मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) के प्लाज्मा साइंस एंड फ्यूजन सेंटर के निदेशक और प्रसिद्ध न्यूक्लियर फ्यूजन वैज्ञानिक नूनो लौरेइरो की हत्या ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिक समुदाय को स्तब्ध कर दिया है. इस घटना ने उनकी मौत के पीछे संभावित कारणों को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अटकलों को जन्म दे दिया है. 47 साल के लौरेइरो की 15 दिसंबर 2025 को मैसाचुसेट्स के ब्रुकलाइन स्थित उनके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई. वे अस्पताल पहुंचाए गए, लेकिन 16 दिसंबर की सुबह उनकी मृत्यु हो गई. पुलिस ने इसे हत्या का मामला बताया है और जांच जारी है, लेकिन अभी तक किसी संदिग्ध की पहचान या मकसद का खुलासा नहीं किया गया है. आधिकारिक जानकारी के अभाव में सोशल मीडिया पर मौत के पीछे वजहों को लेकर बाढ़ सी आ गई है. लो जो फ्यूजन एनर्जी की विश्व में हो रही दौड़ को लेकर भी लोग जोड़ कर देख रहे हैं. समझते हैं पूरी कहानी.

वैज्ञानिक की मौत के बाद ऑनलाइन अटकलों का दौर

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, लौरेइरो की मौत की खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर अनुमानों और न जानें कितने दावों की थ्योरी वायरल हो रही है. कुछ लोग उन्हें "फ्यूजन जंग का पहला शिकार' बता रहे हैं. उनका कहना है कि नुनो की क्लीन एनर्जी पर रिसर्च फॉसिल फ्यूल कंपनियों या रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को नुकसान पहुंचा सकती थी. कुछ ने विदेशी सरकारों पर शक जताया, क्योंकि फ्यूजन एनर्जी भविष्य की बड़ी ताकत है. एक पोस्ट्स में कहा गया कि अगली पीढ़ी की ऊर्जा तकनीकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में विदेशी सरकारें लौरेइरो की रिसर्च को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानती होंगी. कुछ ने राज्य-स्तरीय हस्तक्षेप या औद्योगिक जासूसी का आरोप लगाया है. लेकिन पुलिस और अधिकारियों ने साफ कहा है कि अभी कोई सबूत नहीं है कि उनकी हत्या का रिसर्च से कोई लेना-देना है. ये सब सिर्फ अफवाहें हैं. एक वायरल दावा यह था कि लौरेइरो एक बड़ी वैज्ञानिक सफलता के करीब थे, जो फ्यूजन ऊर्जा को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बना सकती थी.अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में उनकी रिसर्च, उद्योग हितों या भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को हत्या से जोड़ने का कोई प्रमाण नहीं है. इसलिए ये सभी सिद्धांत असत्यापित अटकलें ही हैं.

'फ्यूजन जंग' का मतलब क्या है?

ये कोई असली जंग नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर उड़ी अफवाह है. कुछ लोग कह रहे हैं कि फ्यूजन एनर्जी इतनी बड़ी है कि ऑयल कंपनियां, रिन्यूएबल एनर्जी वाले या विदेशी सरकारें इसे रोकना चाहती हैं. इसी आधार पर लोग नुनो को "फ्यूजन जंग का पहला शिकार" बता रहे हैं.

फ्यूजन एनर्जी क्यों इतनी खास है?

फ्यूजन एनर्जी को भविष्य का क्लीन पावर सोर्स माना जाता है.ये सूरज की तरह काम करता है. बिना कार्बन उत्सर्जन के अनलिमिटेड बिजली दे सकता है और रेडियोएक्टिव कचरा भी बहुत कम. दुनिया भर में देश और कंपनियां इस पर रिसर्च कर रही हैं. नुनो जैसे वैज्ञानिक प्लाज्मा की मुश्किल समस्याओं को सॉल्व कर रहे थे, ताकि फ्यूजन रिएक्टर बन सके.ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की टीम वर्क है.

नूनो लौरेइरो कौन थे?

लौरेइरो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध प्लाज्मा भौतिकीविद् थे. पुर्तगाल मूल के वे MIT में एक दशक से अधिक समय तक न्यूक्लियर फ्यूजन की जटिल समस्याओं पर काम करते रहे.प्लाज्मा साइंस एंड फ्यूजन सेंटर के निदेशक के रूप में उन्होंने प्लाज्मा में अशांति और चुंबकीय पुनर्संयोजन पर रिसर्च का नेतृत्व किया, जो फ्यूजन रिएक्टरों को स्थिर और कुशल बनाने की मुख्य चुनौतियां हैं. सहकर्मी उन्हें गहन सैद्धांतिक सोच और उत्कृष्ट शिक्षक का दुर्लभ संयोजन मानते थे. वे एक प्रेरणादायक मेंटर थे और युवा वैज्ञानिकों, खासकर पुर्तगाली छात्रों के लिए रोल मॉडल.

पुलिस जांच की अब तक की स्थिति

कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने पुष्टि की है कि लौरेइरो की मौत गोली लगने से हुई और मामला हत्या के रूप में जांचा जा रहा है. अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और संदिग्धों या मकसद के बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है.जांचकर्ताओं ने असत्यापित निष्कर्ष निकालने के खिलाफ चेतावनी दी है. अटकलों से परे, लौरेइरो की मौत को विज्ञान और शिक्षा जगत के लिए अपूरणीय क्षति माना जा रहा है. उनके छात्र और सहकर्मी उन्हें उदारता, मेंटरशिप और जटिल भौतिकी को सरल बनाने की क्षमता के लिए याद करते हैं.यह घटना वैज्ञानिक समुदाय के लिए गहरा सदमा है, और जांच पूरी होने तक सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है.