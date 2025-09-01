DNA: पुतिन के 'हनुमान' लुकाशेंको को क्यों कहा जाता है गऊ प्रेमी? बेलारूस में गायों का महत्व देख आपको भारत याद आ जाएगा
Advertisement
trendingNow12905403
Hindi Newsदुनिया

DNA: पुतिन के 'हनुमान' लुकाशेंको को क्यों कहा जाता है गऊ प्रेमी? बेलारूस में गायों का महत्व देख आपको भारत याद आ जाएगा

Belarus President Lukashenko News: बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंका रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गहरे दोस्त हैं. उन्हें पुतिन का हनुमान भी कहा जाता है. उनके गऊ प्रेम की दुनिया भर में चर्चा क्यों हो रही है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 01, 2025, 11:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: पुतिन के 'हनुमान' लुकाशेंको को क्यों कहा जाता है गऊ प्रेमी? बेलारूस में गायों का महत्व देख आपको भारत याद आ जाएगा

DNA Analysis on Cow Lover Lukashenko: SCO बैठक में हुई संजीदा चर्चाओं के अलावा उस बैठक की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है. इस तस्वीर को प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने अधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट किया. इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी ने SCO बैठक के दौरान बेलारूस के राष्ट्रपति एलेक्ज़ेंडर लुकाशेंको की मुलाकात का जिक्र किया है. तस्वीर के साथ लिखा गया है कि बेलारूस और भारत के संबंधों को आगे बढ़ाने पर बातचीत हुई. लेकिन सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को गऊ प्रेमियों की तरह परिभाषित किया जा रहा है. लोग कह रहे हैं...दुनिया के दो बड़े गऊ प्रेमी एक दूसरे से मिल रहे हैं.

गऊ प्रेमी क्यों कहे जाते हैं राष्ट्रपति लुकाशेंको?

बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको को गऊ प्रेमी क्यों कहा जा रहा है. ये समझने के लिए आपको बेलारूस में लुकाशेंको के कुछ बड़े फैसले जरूर देखने और समझने चाहिए. असल में वर्ष 2023 में लुकाशेंको ने एक आदेश पारित किया था. इसमें पशुपालन विभाग से जुड़े सभी अफसरों को हिदायत दी गई थी कि देश में एक भी बछड़े की प्रसव के दौरान मौत नहीं होनी चाहिए. 

Add Zee News as a Preferred Source

वर्ष 2024 में लुकाशेंको ने देश में डेयरी उद्योग को हाईटेक करने के लिए दूसरे देशों से उपकरणों का आयात किया था. वर्ष 2025 में लुकाशेंको ने COW WELFARE BILL पास किया था. जिसका उद्देश्य है बेलारूस में गायों के पालन और रखरखाव के स्तर को बढ़ाना है. 

बेलारुस की संस्कृति में गाय का महत्व

वर्ष 2019 में लुकाशेंको का एक वीडियो भी वायरल हुआ था. जिसमें लुकाशेंको अचानक एक डेयरी फार्म के निरीक्षण के लिए पहुंच गए थे. फार्म में गायों की हालत देखकर वो इतने नाराज हो गए थे कि जिले के पशुपालन विभाग में कार्यरत सभी बड़े अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था. लुकाशेंको एक किसान परिवार से हैं और आज भी अपने अधिकारिक निवास पर वो गाय पालते हैं. हालांकि गायों को लेकर ये प्रेम सिर्फ लुकाशेंको तक सीमित नहीं है. बेलारूस की संस्कृति में गाय का बड़ा महत्व है. अब हम आपको बेलारूस के समाज और गायों के बीच का रिश्ता बताने जा रहे हैं. आप चाहें तो ये जानकारी नोट भी कर सकते हैं.  

बेलारूस के प्राचीन साहित्य में गाय और बछड़ों पर काफी कुछ लिखा गया है. बेलारूस के ग्रामीण इलाकों में आज भी बागान नाम की एक आत्मा को पूजा जाता है. माना जाता है कि बागान नाम की ये आत्मा गाय और उसके परिवार की सुरक्षा करती है. बेलारूस में ये भी मान्यता है कि जिस घर में गाय होती है वहां सुख और समृद्धि का निवास होता है...बेलारूस में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार से पहले हर त्योहार पर गाय को फूलों से सजाया जाता था...माना जाता था कि गाय को सजाने से गांव में फसलें अच्छी होती हैं

देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गई है गाय

बेलारूस में कुर्सी हासिल करने के बाद लुकाशेंको ने डेयरी उद्योग को लगातार आगे बढ़ाया है. जिसके चलते आज गाय बेलारूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माने जाने लगी है. बेलारूस की अर्थव्यवस्था के लिए गाय कितनी जरूरी है. ये आप आगे समझ सकते हैं. 

बेलारूस के डेयरी फार्म्स में कुल मिलाकर 14 लाख गाय हैं, जो सालाना 85 लाख टन दूध देती हैं. वर्ष 2024 के आंकड़ों के मुताबिक बेलारूस ने दूध से जुड़े उत्पादों का जो निर्यात किया था, उसकी वैल्यू 263 मिलियन डॉलर थी. इसी वजह से बेलारूस में गाय पालने या डेयरी फार्म लगाने पर सरकार 20 से 30 प्रतिशत सब्सिडी देती है और गौ पालन करने वाले किसानों के कर्ज तक माफ कर दिए जाते हैं. बेलारूस में तकरीबन 7 फीसदी रोजगार डेयरी फार्म्स यानी गौ पालन से पैदा होता है.

पुतिन के हनुमान माने जाते हैं लुकाशेंको

इन दिलचस्प जानकारियों से आपको पता चल गया होगा कि सिर्फ भारत में ही नहीं...दुनिया के कुछ और देशों में भी गाय का  बड़ा महत्व है. हमारे यहां समाज का एक बड़ा तबका गाय को मां की तरह पूजता है. तो बेलारूस जैसे देशों में गाय को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. त्योहारों पर उन्हें सजाया संवारा जाता है. इन्हीं तथ्यों की वजह से SCO बैठक में मोदी और लुकाशेंको की तस्वीर वायरल हुई. जिसे सोशल मीडिया पर दो गऊ प्रेमियों का मिलन भी करार दे दिया गया.

गऊ प्रेम के साथ ही साथ लुकाशेंको की एक और खासियत भी है. जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है. लुकाशेंको एक ऐसे नेता हैं...जो आपको दुनिया के किसी भी नेता के साथ बात करते मुस्कुराते हुए नजर आ जाएंगे. SCO समिट के दौरान वो पीएम मोदी के साथ ही साथ शहबाज शरीफ से भी मिले. टैरिफ पर ट्रंप का विरोध करने वाले एर्दोआन लुकाशेंको को चुनावी जीत पर बधाई देते हैं. वहीं पुतिन से मुलाकात करने से पहले ट्रंप  भी फोन लुकाशेंको को ही करते हैं. ऐसा लगता है कि मानो लुकाशेंको को राष्ट्राध्यक्षों की केमिस्ट्री पहचानना और उसके बीच खुद को फिट करना बखूबी आता है.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

डिनर, वर्कशॉप और... VP चुनाव में NDA कैंडिडेट को कैसे मिलेगी जीत? हो गया खुलासा!
Vice President Elections
डिनर, वर्कशॉप और... VP चुनाव में NDA कैंडिडेट को कैसे मिलेगी जीत? हो गया खुलासा!
RIC गठजोड़ की ट्रंप को चुनौती, क्या भारत-रूस-चीन अपना 'डॉलर' बनाएंगे?
DNA Analysis
RIC गठजोड़ की ट्रंप को चुनौती, क्या भारत-रूस-चीन अपना 'डॉलर' बनाएंगे?
पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
weather update
पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
Supreme Court News
'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
सेना ने उखाड़ फेंका TMC का पंडाल, भड़कीं ममता पहुंच गईं आर्मी ग्राउंड और फिर...
west bengal news in hindi
सेना ने उखाड़ फेंका TMC का पंडाल, भड़कीं ममता पहुंच गईं आर्मी ग्राउंड और फिर...
बरसते बादलों के बीच सत्ता से सादगी की तरफ चले धनखड़, खाली किया सरकारी बंगला
Jagdeep Dhankhar
बरसते बादलों के बीच सत्ता से सादगी की तरफ चले धनखड़, खाली किया सरकारी बंगला
'मंगलवार शाम तक सड़कों से हटें प्रदर्शनकारी', मराठा आंदोलन में मनमानी पर भड़का कोर्ट
Maratha Reservation Movement
'मंगलवार शाम तक सड़कों से हटें प्रदर्शनकारी', मराठा आंदोलन में मनमानी पर भड़का कोर्ट
मोबाइल छीनकर भाग रहा था स्नैचर, BSF जवान ने की पकड़ने की कोशिश, गंवा दिए दोनों पैर
Ludhiana
मोबाइल छीनकर भाग रहा था स्नैचर, BSF जवान ने की पकड़ने की कोशिश, गंवा दिए दोनों पैर
क्या लौटेगा हिंदी-चीनी भाई-भाई का दौर, अमेरिका के खिलाफ रंग लाएगी ये जुगलबंदी!
india
क्या लौटेगा हिंदी-चीनी भाई-भाई का दौर, अमेरिका के खिलाफ रंग लाएगी ये जुगलबंदी!
छिपे नहीं, यहां हैं जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति भवन से सिर्फ 15 किलोमीटर है दूरी
Jagdeep Dhankhar
छिपे नहीं, यहां हैं जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति भवन से सिर्फ 15 किलोमीटर है दूरी
;