ट्रंप अब भारतीयों समेत दुनिया के ड्राइवरों को अमेरिका में नहीं चलाने देंगे ट्रक! वीजा पर भी लगाई रोक, वजह जान माथा ठनक जाएगा
ट्रंप अब भारतीयों समेत दुनिया के ड्राइवरों को अमेरिका में नहीं चलाने देंगे ट्रक! वीजा पर भी लगाई रोक, वजह जान माथा ठनक जाएगा

ट्रंप सरकार ने ऐसा फैसला किया है, जिसके बाद ट्रक ड्राइवरों पर इसका सीधा असर पड़ेगा. ऐसे ट्र्रक ड्राइवर जो अमेरिका में जाकर अपनी जिंदगी ट्रक चलाकर गुजारना चाहते थे उनके लिए यह बहुत बड़ा धक्का है. जानें पूरी बात.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 22, 2025, 12:24 PM IST
ट्रंप अब भारतीयों समेत दुनिया के ड्राइवरों को अमेरिका में नहीं चलाने देंगे ट्रक! वीजा पर भी लगाई रोक, वजह जान माथा ठनक जाएगा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने एक बड़ा और विवादास्पद फैसला लिया है, जिसके तहत  ट्रक ड्राइवरों के लिए वर्कर वीजा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है. जिसके सीधा नुकसान भारत समेत विदेशी कमर्शियल ट्रक ड्राइवरों पर पड़ेगा जिनकी चाहत थी कि वह अमेरिका में जाकर ट्रक चलाकर अपनी जिंदगी गुजारेंगे. आइए समझते हैं पूरी बात.

ट्रक ड्राइवरों के वीजा पर तत्काल रोक
न्यूज एजेंसी एएएआई में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने अपने एक्स पर कहा 'हम तत्काल प्रभाव से कमर्शियल ट्रक चालकों के लिए श्रमिक वीज़ा जारी करने पर रोक लगा रहे हैं. अमेरिकी सड़कों पर बड़े ट्रैक्टर-ट्रेलर ट्रक चलाने वाले विदेशी चालकों की बढ़ती संख्या अमेरिकी लोगों के जीवन को खतरे में डाल रही है और अमेरिकी ट्रक चालकों की आजीविका को प्रभावित कर रही है." कहा, "अमेरिकी सड़कों पर बड़े ट्रैक्टर-ट्रेलर ट्रक चलाने वाले विदेशी ड्राइवरों की बढ़ती संख्या अमेरिकी लोगों की जान को खतरे में डाल रही है और स्थानीय ड्राइवरों की आजीविका छीन रही है.' 

प्रवासी भारतीय ट्रक ड्राइवर की गलती, अमेरिका ने लागू कर दिया नियम
इस फैसले की वजह फ्लोरिडा में 12 अगस्त, 2025 को हुआ एक भीषण सड़क हादसा भी है, जिसमें अवैध प्रवासी भारतीय ट्रक ड्राइवर हरजिंदर सिंह की लापरवाही से तीन लोगों की मौत हो गई. फॉक्स न्यूज के अनुसार, हरजिंदर ने एक गैरकानूनी यू-टर्न लेने की कोशिश की, जिससे उनका ट्रक हाईवे की सभी लेन को ब्लॉक कर गया, और हादसे में तीन लोग मारे गए. इस घटना के बाद हरजिंदर को फ्लोरिडा लाया गया, जहां उन पर लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में मुकदमा चलेगा.

तीन लोगों की मौत का जिम्मेदार ट्रक ड्राइवर
इस हादसे ने अमेरिका में सड़क सुरक्षा और प्रवास नीतियों पर बहस छेड़ दी है. अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने बताया कि हरजिंदर एक अवैध प्रवासी थे, जिन्हें कैलिफोर्निया DMV ने कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस दिया था. DHS की असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रिशिया मैक्लॉघलिन ने एक्स पर कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम पर निशाना साधते हुए कहा, "न्यूसम के DMV ने एक अवैध प्रवासी को लाइसेंस दिया, जिसके चलते तीन मासूम लोग मारे गए."

ट्रंप ने पहले ही दी थी चेतावनी
इसके अलावा, ट्रंप ने पहले ही अप्रैल 2025 में एक कार्यकारी आदेश (एग्जीक्यूटिव ऑर्डर) जारी किया था, जिसमें कमर्शियल ट्रक ड्राइवरों के लिए अंग्रेजी दक्षता को अनिवार्य किया गया. इस आदेश में कहा गया कि ड्राइवरों को ट्रैफिक साइन पढ़ने, कानून प्रवर्तन अधिकारियों से बात करने और अंग्रेजी में निर्देश देने-लेने में सक्षम होना चाहिए. ट्रंप का मानना है कि अंग्रेजी दक्षता सड़क सुरक्षा के लिए जरूरी है, क्योंकि ओबामा प्रशासन के समय से इस नियम को लागू नहीं किया गया था, जिसके बाद ट्रकिंग हादसों में बढ़ोतरी हुई.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

Marco Rubio

