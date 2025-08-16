जंग के बीच अचानक ट्रंप की पत्नी ने पुतिन को लिखी सीक्रेट चिट्ठी, दुनिया में मच गई हलचल, आखिर लेटर में है क्या?

शुक्रवार को अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यूक्रेन वॉर को लेकर बैठक हुई. इस बैठक में डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक चिट्ठी भेजी थी. सबसे बड़े हैरत की बात तो ये थी कि ये चिट्ठी खुद डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को सौंपी थी. अब हर कोई ये जानना चाहता होगा कि आखिरकार इस चिट्ठी में क्या लिखा था. तो चलिए अब हम बिना देर किए हुए आपको बता देते हैं कि उस चिट्ठी में अमेरिका की प्रथम महिला ने क्या पुतिन को क्या संदेश दिया था.

अलास्का में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच इस असामान्य कूटनीतिक पहल तब हुई जब दोनों नेताओं ने यूक्रेन में युद्ध पर चर्चा की. इस बैठक में अपहृत बच्चों का मुद्दा वैश्विक निंदा का विषय बन गया है. व्हाइट हाउस के दो सूत्रों ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि मेलानिया के पत्र में फरवरी 2022 में मॉस्को के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू होने के बाद से रूसी अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर लिए गए हजारों यूक्रेनी बच्चों के दुख को उजागर किया गया.

ट्रंप ने खुद पुतिन को सौंपी चिट्ठी

अलास्का में बैठक से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन के साथ मीटिंग के दौरान अपने जेब से यह चिट्ठी निकाल कर व्यक्तिगत रूप से उन्हें सौंपी थी. इस पत्र में मेलानिया ट्रंप ने यूक्रेन और रूस के बच्चों को लेकर चिंता जताई है. यूक्रेन ने रूस पर बड़े पैमाने पर अपहरण का आरोप लगाया. कीव का अनुमान है कि 20,000 से अधिक बच्चों को यूक्रेन से ले जाया गया है और इस प्रथा को संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों के तहत नरसंहार करार दिया गया है. यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि बच्चों को जबरन रूस या रूस-नियंत्रित क्षेत्रों में ले जाया गया वो भी ज्यादातर बिना उन बच्चों के माता-पिता की सहमति के.

यूक्रेनी बच्चों पर युद्ध का साया

यूक्रेन ने रूस पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उसने अब तक हजारों यूक्रेनी बच्चों का अपहरण कर उन्हें जबरन अपने कब्जे में ले लिया है. इन बच्चों को या तो रूस भेज दिया गया है या फिर रूसी नियंत्रण वाले कब्जे वाले इलाकों में रखा गया है. यूक्रेन सरकार ने इस कृत्य को अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार ‘जनसंहार’ करार दिया है. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की रिपोर्ट भी इन दावों की पुष्टि करती है. रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में रूस के पूर्ण पैमाने पर हमले की शुरुआत के बाद से लाखों यूक्रेनी बच्चे गंभीर पीड़ा, अधिकारों के उल्लंघन और जबरन विस्थापन का शिकार हुए हैं. हालांकि रूस ने दावा किया था कि वह 'युद्ध क्षेत्रों से कमजोर और अनाथ बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने' के उद्देश्य से यह कार्रवाई कर रहा है. हालांकि, कीव और पश्चिमी देश रूस की इस गतिविधि को एक ‘युद्ध अपराध’ के रूप में देखते हैं.

