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Hindi Newsदुनियाडेढ़ महीने से खामोश क्यों हैं मोजतबा खामेनेई, क्या चोटों ने छीन ली उनकी आवाज या छिपी है कोई बड़ी बात?

डेढ़ महीने से खामोश क्यों हैं मोजतबा खामेनेई, क्या चोटों ने छीन ली उनकी आवाज या छिपी है कोई बड़ी बात?

Mojtaba Khamenei Latest News: ईरान के घायल खलीफा को नकली टांग चाहिए. अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि घायल मोजतबा खामेनेई के एक पैर का 3 बार ऑपरेशन हो चुका है और अब वो एक नकली पैर का इंतजार कर रहे हैं. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 25, 2026, 03:51 AM IST
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फाइल फोटो
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Where is Mojtaba Khamenei: यूएस-ईरान में जंग फिलहाल रूकी हुई है और उनमें दो बार सीजफायर भी हो चुका है. इसके बावजूद, खलीफा की पक्की खबर नहीं आई है. सुप्रीम लीडर बनने के डेढ महीने बाद भी मोजतबा खामेनेई अब तक ईरान की जनता के सामने नहीं आए हैं. अब एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि मोजतबा खामेनेई गंभीर रूप से घायल हैं और छिपकर काम कर रहे हैं.

मोजतबा की हालत अब भी गंभीर

एक अमेरिकी अखबार ने ईरानी अधिकारियों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा है कि मोजतबा खामेनेई की शारीरिक हालत अब भी गंभीर है. रिपोर्ट के मुताबिक मोजतबा के एक पैर का तीन बार ऑपरेशन हो चुका है और अब वो एक नकली पैर का इंतजार कर रहे हैं. खलीफा के एक हाथ की सर्जरी भी हुई है..

उनका चेहरा और होंठ बुरी तरह जल गए हैं. जिसकी वजह से उन्हें बोलने में तकलीफ हो रही है. इसके लिए उन्हें प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है. रिपोर्ट में दावा किया गया है भले ही मोजतबा खामेनेई गंभीर रूप से घायल हैं. लेकिन वो मानसिक तौर पर सचेत और सक्रिय हैं. 

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मोसाद के जासूसों से लग रहा डर

दावा ये भी किया जा रहा है कि इजरायल के जासूसों और संभावित हमलों के डर से मोजतबा खामेनेई छिपकर रह रहे हैं. वे ईरान के किसी मिलिट्री या पॉलिटिकल नेता से नहीं मिल रहे हैं. जिससे कोई भी उनकी लोकेशन का पता नहीं लगा सके. 

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यूएस-इजरायल ने युद्ध के पहले दिन 28 फरवरी को ईरान पर जबरदस्त हमला बोला था. इस हमले में अयातुल्लाह खामेनेई समेत ईरान के शीर्ष मिलिट्री कमांडर मारे गए थे. इसी हमले में मोजतबा खामेनेई गंभीर रूप से घायल हो गए थे. ईरानी सूत्रों का कहना है कि इसके बाद से मोजतबा खामेनेई ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग या लिखित संदेशों के जरिए फैसले ले रहे हैं.

सुरक्षा कारणों से बंकर में छिपने को मजबूर

 सुरक्षा कारणों की वजह से उनके आसपास डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ का छोटा सर्कल मौजूद है. राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान व्यक्तिगत रूप से उनकी देखभाल में शामिल बताए जा रहे हैं. घायल होने के बाद से मोजतबा खामेनेई अब तक सार्वजनिक रूप से कहीं नजर नहीं आए हैं.

 ऐसे में उनके मारे जाने या गंभीर रूप से बीमार होने के कयास लग रहे थे. अब ताजा रिपोर्टों में इस बात पर जोर दिया गया है कि सुप्रीम लीडर सुरक्षित हैं और देश से जुड़े तमाम बड़े मुद्दों पर अपने निर्देश जारी कर रहे हैं. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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