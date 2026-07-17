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चीन में अचानक क्यों 'गोल्ड' से भी ज्यादा कीमती हो गए बंदर? दाम पहुंचे 25 लाख के पार, भारी कीमत देकर भी नहीं मिल रहे 'मकॉक'

Monkey Prices in China: चीन में बंदर अचानक 'गोल्ड' से भी ज्यादा कीमती हो गए हैं. वहां पर एक-एक बंदर के दाम 25 लाख रुपये के पार पहुंच गए हैं. हालत ये है कि भारी-भरकम कीमत देकर भी वहां पर 'मकॉक' बंदर नहीं मिल रहे हैं. आखिर बीजिंग में बंदरों का अचानक इस तरह का अकाल क्यों पड़ गया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 17, 2026, 10:14 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:23 PM IST
चीन में अचानक क्यों 'गोल्ड' से भी ज्यादा कीमती हो गए बंदर? दाम पहुंचे 25 लाख के पार, भारी कीमत देकर भी नहीं मिल रहे 'मकॉक'
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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