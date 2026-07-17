चीन में अचानक क्यों 'गोल्ड' से भी ज्यादा कीमती हो गए बंदर? दाम पहुंचे 25 लाख के पार, भारी कीमत देकर भी नहीं मिल रहे 'मकॉक'

Medical Lab Testing for Monkeys: भारत में बंदरों को भगवान हनुमान का रूप माना जाता है और नुकसान के बावजूद लोग बंदरों को नुकसान पहुंचाने से अक्सर बचते हैं. लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि पड़ोसी मुल्क चीन में बंदरों का बिजनेस लाखों-करोड़ों रुपये में पहुंच गया है. वहां पर एक-एक बंदर 24-25 लाख रुपये में बिक रहा है. इन बंदरों को नई दवाओं की रिसर्च और डेवलपमेंट के काम में इस्तेमाल किया जाता रहा है. लेकिन अब बंदरों की कीमतों में जबरदस्त उछाल के बाद कुछ रिसर्चर्स को अपनी स्टडीज़ रोकनी पड़ रही हैं.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, गुआंगज़ौ की जिनान यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट गुओ शियांगयू एक रिसर्चर हैं. वे दिमाग की गंभीर बीमारियों के लिए नॉन-ह्यूमन प्राइमेट मॉडल विकसित करने के तरीकों पर शोध कर रहे हैं. इसके लिए वे मकॉक बंदरों को मंगवाते रहे हैं. लेकिन अब उनके लिए ऐसा करना दूभर हो गया है. इसकी वजह इन बंदरों की कीमतों में अचानक उछाल आ जाना है. चीनी नव वर्ष के बाद से लैब में इस्तेमाल होने वाले बंदरों की कीमतें लगातार बढ़ी हैं.
वहां पर अब सप्लायर एक-एक मकॉक बंदर को 1 लाख 80 हजार युआन यानी 25 लाख 58 हजार 772 रुपये में बेच रहे हैं. साइंटिस्ट गुओ शियांगयू कहते हैं कि यह सिर्फ़ कीमत का सवाल नहीं है. कई मामलों में तो इतनी ज्यादा कीमत देने के बावजूद बंदर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उन्हें खरीदने वाले ज्यादा हैं और सप्लाई बहुत कम है. गुओ ग्वांगडोंग प्रोविंशियल की-लैबोरेटरी ऑफ़ नॉन-ह्यूमन प्राइमेट रिसर्च में काम करते हैं.
गुओ ने बताया कि उनकी लैब को वैज्ञानिक कार्यों के लिए हर साल 30 से 50 बंदरों की ज़रूरत होती है, जिसमें पैथोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल एनालिसिस शामिल हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, चीन में दवा और बायोटेक इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है. जिनपिंग सरकार देश में नई दवाएं और बायोलॉजिकल मेडिसिन विकसित करने को काफी बढ़ावा दे रही है. उसका टारगेट और पश्चिमी देशों का एकाधिकार तोड़कर दुनिया का मेडिसिन हब बनना है.
यही वजह है कि वहां पर जगह-जगह पैथ लैबों में रिसर्च चल रही है. उन लैब में जानवरों को लाकर तैयार की जा रही दवाओं का असर देखा जाता है. चूंकि जीन के हिसाब से मनुष्यों के सबसे करीब जानवर बंदरों, विशेष मकॉक बंदरों को माना जाता है. उनका डीएनए और शरीर की जैविक प्रतिक्रिया इंसानों से काफी मिलती-जुलती है. इसलिए लैब्स में उनकी सबसे ज्यादा डिमांड है.
रिपोर्ट के मुताबिक, कोई भी दवा एकदम से मार्केट में लॉन्च नहीं कर दी जाती. उसे बाजार में उतारने से पहले उसे कई चरणों से गुजरना पड़ता है. सबसे पहले लैब में उस दवा के परीक्षण होते हैं. इसके बाद जानवरों पर उस दवा को यूज करके उन पर मेडिसिन का प्रभाव जांचा जाता है. अगर इन दोनों राउंड में दवा प्रभावकारी सिद्ध होती है तो अधिकारियों की अनुमति और सर्टिफिकेशन के बाद उस दवा को लॉन्च कर दिया जाता हैय
बताते चलें कि चीन ने पिछले कुछ वर्षों में बायोटेक सेक्टर में भारी निवेश किया है. वब अब कैंसर, मोटापा, शुगर, हार्ट अटैक, ऑटोइम्यून जैसी बीमारियों की दवा विकसित करने की दिशा में काफी आगे बढ़ चुका है. लेकिन अब मकॉक बंदरों की अनुलब्धता ने उसके वैज्ञानिकों के लिए समस्या खड़ी कर दी है. ज्यादा मांग होने की वजह से जंगलों में उनकी संख्या तेजी से घटती जा रही है. माना जा रहा है कि चीन में वर्ष 2025 से 2027 के बीच हर साल करीब 49 हजार से 52 हजार बंदर ही लैब्स के लिए उपलब्ध रह पाएंगे.