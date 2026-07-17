चीन में अचानक क्यों 'गोल्ड' से भी ज्यादा कीमती हो गए बंदर? दाम पहुंचे 25 लाख के पार, भारी कीमत देकर भी नहीं मिल रहे 'मकॉक'

बताते चलें कि चीन ने पिछले कुछ वर्षों में बायोटेक सेक्टर में भारी निवेश किया है. वब अब कैंसर, मोटापा, शुगर, हार्ट अटैक, ऑटोइम्यून जैसी बीमारियों की दवा विकसित करने की दिशा में काफी आगे बढ़ चुका है. लेकिन अब मकॉक बंदरों की अनुलब्धता ने उसके वैज्ञानिकों के लिए समस्या खड़ी कर दी है. ज्यादा मांग होने की वजह से जंगलों में उनकी संख्या तेजी से घटती जा रही है. माना जा रहा है कि चीन में वर्ष 2025 से 2027 के बीच हर साल करीब 49 हजार से 52 हजार बंदर ही लैब्स के लिए उपलब्ध रह पाएंगे.