दुनिया में तो कई ऊंची चोटियां, लेकिन पर्वतारोहियों की पहली पसंद माउंट एवरेस्ट ही क्यों? मिल गई वजह

The World Highest Peaks: दुनिया भर के पर्वतारोहियों का सपना विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करना होता है. माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848.86 मीटर है. हर सीजन में बड़ी संख्या में दुनिया भर के पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, लेकिन इनमें से केवल कुछ ही इस चोटी तक पहुंचने में कामयाब हो पाते हैं. दुनिया में केवल माउंट एवरेस्ट ही इकलौती चोटी नहीं है, बल्कि कई चोटियां मौजूद है, जहां पर पर्वतारोही जाते हैं. बावजूद इसके अधिकांश पर्वातारोहियों की पहली पसंद माउंट एवरेस्ट ही होता है.

दरअसल, दुनिया में माउंट एवरेस्ट से कम ऊंचाई वाली भी कई चोटियां मौजूद हैं, जहां पर पर्वतारोही जाते हैं. इसमें मुख्य रूप से K2, कंचनजंगा और ल्होत्से जैसी विशाल चोटियां शामिल हैं. हालांकि, केवल माउंट एवरेस्ट ही पर्वतारोहियों की पहली पसंद क्यों है, इसकी कई वजहें हैं. जिसके बारे में इस आर्टिकल में बात करेंगे.

माउंट एवरेस्ट पर बना नया रिकॉर्ड

इस सीजन में माउंट एवरेस्ट पर एक नया कीर्तिमान बन गया है. बुधवार (20 मई) को केवल एक ही दिन में 274 पर्वतारोही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे. यह अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड हैं. इतनी बड़ी संख्या में पर्वतारोहियों का माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल करना भले ही अपने आप में एक रिकॉर्ड हो, लेकिन इसने वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी है. माउंट एवरेस्ट क्यों पर्वतारोहियों की पहली पसंद है, उसको जानने से पहले आइए आपको बताते हैं कि दुनिया की प्रमुख और सबसे ऊंची पर्वत चोटियां कौन सी हैं.

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दुनिया की प्रमुख और सबसे ऊंची पर्वत चोटियां

माउंट एवरेस्ट: इस चोटी की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848.86 मीटर यानी 29,031.7 फीट के करीब है. हिमायल में स्थित यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है. बता दें कि नेपाल में इसको सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगा के नाम से जाना जाता है.

दुनिया की दुसरी सबसे ऊंची चोटी K2 (गॉडविन-ऑस्टिन) है. इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,611 मीटर यानी 28,251 फीट के करीब है. काराकोरम रेंज Pok में यहा चोटी स्थित है.

कंचनजंगा: हिमालय का यह पर्वत भारत और नेपाल के बीच स्थित इस चोटी की समुद्र तल से कुल ऊंचाई 8,586 मीटर 28,169 फीट है. यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है.

ल्होत्से: इस चोटी की ऊंचाई समुद्र तल से 8,516 मीटर यानी 27,940 फीट के करीब है. यह चीन की सीमा पर स्थित यह दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा पर्वत है.

मकालू: यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में से पांचवे स्थान पर आता है. इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 8,485 मीटर यानी 27,838 फीट लगभग है. यह नेपाल और चीन (तिब्बत) के बीच हिमालयी क्षेत्र में स्थित है.

माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना पर्वतारोहियों की पहली पसंद क्यों

पर्वतारोही केवल माउंट एवरेस्ट पर ही नहीं जाते, बल्कि वे दुनिया की कई अन्य चोटियों पर भी चढ़ते हैं. इसको सात महाद्वीपों की चोटी में सबसे ऊंची मानी जाती है. इसके अलावा इस चोटी को रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की छत के तौर पर जाना जाता है. पर्वतारोहियों का इस जगह पर खड़े होना अपने आप में रोमांच है.

इसके साथ इस चोटी का ऐतिहासिक महत्व भी है. चूंकि, यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए यहां पर पहली बार पहुंचना अपने आम में एक खास अनुभव होता है. एवरेस्च पर चढ़ना दुनिया भर के पर्वकारोहियों के लिए सबसे बड़़ी उपलब्धि मानी जाती है. यह पर्वतारोहियों को अंतरराष्ट्रीय पहचान और सम्मान मिलता है.