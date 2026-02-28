DNA: गाजा के नाम पर मुसलमानों को बरगलाने वाले मुस्लिम देश ईरान पर हमले को लेकर क्यों मौन हैं? शिया-सुन्नी के नाम पर दुश्मनी तो नहीं निकाल रहे

Israel Attack On Iran: रमजान के महीने में एक मुस्लिम देश ईरान पर हमला हो गया, लेकिन दुनिया का एक भी मुस्लिम देश ईरान की तरफ से हथियार लेकर सामने नहीं आया. न ही किसी ने US या इजरायल को चेतावनी देने की हिम्मत जुटाई. जो देश मजहब के नाम पर मुस्लिम देशों को एकजुट करने का मिशन चला रहे थे. इस्लामिक NATO बना रहे थे. गाजा के नाम पर मुसलमानों को बरगला रहे थे, अब उनकी जुबान नहीं खुल रही है. वो बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं तो सिर्फ निंदा तक पहुंच रहे हैं. सच तो ये है कि कई मुस्लिम देशों ने ईरान को धोखा दिया है. ईरान के साथ दुश्मनी निभाई है. वो गाजा प्रेमी आखिर ईरान प्रेमी क्यों नहीं बन पाए?

मुस्लिम देशों ने ईरान पर हमले के लिए मदद क्यों दी?

ईरान पर हमले के लिए इजरायली एयरफोर्स ने सीरिया के एयरस्पेस का इस्तेमाल किया. इसके अलावा इजरायली F-16 फाइटर जेट्स ने ईरान पर हमले के बीच सीरियाई एयरस्पेस में ही रिप्यूलिंग की. सीरियाई एयरस्पेस के ऊपर ही अमेरिका के एरियल टैंकर्स लगातार उड़ान भर रहे थे. दावा किया जा रहा है कि बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट के बेस से ईरान पर हमले किए गए. इसके अलावा कतर के अल उदैद एयरबेस से भी अमेरिकी फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी. जॉर्डन के मुवाकफ अल-सुल्टी एयर बेस से भी अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ऑपरेट किया. UAE के अल धफ्रा बेस से ड्रोन और मिसाइल दागे गए. यानी ईरान पर हमले के लिए इजरायल और अमेरिका को मुस्लिम देशों का फुल सपोर्ट मिला. रमजान के महीने में मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों ने ईरान पर हमले के लिए मदद क्यों दी.

शिया-सुन्नी के नाम पर दुश्मनी

ईरान एक शिया बहुल देश है. वहीं सऊदी अरब, UAE, बहरीन, कतर, कुवैत, ये सभी सुन्नी देश हैं. इसी शिया-सुन्नी डिवाइड की वजह से ये देश ईरान को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हैं. ईरान लगातार अपनी सैन्य और सामरिक ताकत में इजाफा कर रहा है और शिया बहुल ईरान की यही बढ़ती ताकत सुन्नी बहुल मुस्लिम देशों के वजूद पर खतरा है. ईरान लगातार खाड़ी के इस्लामिक देशों के साथ लामबंदी कर रहा था. जैसे तुर्किये के साथ हाथ मिलाना. तुर्किए सीधे तौर पर सऊदी अरब और सीरिया जैसे देशों का विरोधी रहा है. ये भी ईरान पर हमले के लिए अमेरिका का समर्थन करने की एक बड़ी वजह बनी. मिडिल ईस्ट के देशों पर दबाव बनाए रखने के लिए ईरान ने हूती, कतैब हिज्बुल्लाह जैसे संगठनों को खड़ा किया और उनका इस्तेमाल इन देशों को नुकसान पहुंचान के लिए किया.ये हमला इस हिसाब से ईरान के खिलाफ बदला भी है. इन देशों ने अमेरिका और इजरायल की मदद इस वजह से भी की क्योंकि अमेरिका इन देशों को आर्थिक और सैन्य संरक्षण देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

मौन हैं मुस्लिम देश

यहां मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों की दोहरी नीति भी गौर करने वाली है. ईरान ने दावा किया है कि आज अमेरिका और इजरायल ने एक स्कूल पर बमबारी कर दी. इस हमले में 85 बच्चों की जान चली गई है, लेकिन इस हमले पर आज मिडिल ईस्ट के वो मुस्लिम देश मौन धारण किए बैठे हैं. जो गाजा को लेकर आंसू बहाते थे. मिडिल ईस्ट का गाजा प्रेमी क्लब.. ईरान के बच्चों के लिए आंसू बहाने के बजाय. इनपर हमले के लिए अपने एयरबेस दे रहा है. इस युद्ध में आज मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों के दो फाड़ को भी जगजाहिर कर दिया है. एक तरफ हैं सऊदी, कतर, कुवैत, UAE, सीरिया, इराक, जॉर्डन और बहरीन. तो दूसरी तरफ इनसे अकेला लड़ रहा है ईरान. वहीं दो देश ऐसे हैं, जो इस खुद को इस युद्ध से अलग रखने का प्रयास कर रहा है. एक है ओमान, जो अमेरिका और इजरायल के बीच मध्यस्त की भूमिका निभा रहा था तो दूसरा है तुर्किए, जिसने ये दावा किया है कि उसने ईरान पर हमले के लिए अपनी जमीन और एयरस्पेस देने से इनकार कर दिया.