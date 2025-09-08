DNA: क्या सोशल मीडिया के लिए सब कुछ जला देंगे? नेपाल में 'Gen Z क्रांति' के पीछे कौन, कहां हो गई सरकार से चूक

Who is behind the Gen Z Revolution in Nepal: नेपाल की सरकार ने नियमों का पालन न करने पर देश में 26 सोशल मीडिया एप्स को बैन किया था, जिसके खिलाफ आज नेपाल में हिंसक आंदोलन देखे को मिला. इस हिंसा को Gen Z क्रांति का नाम दिया गया. हजारों युवा काठमांडू की सड़कों पर उतर आए. संसद भवन के अंदर घुस गए. नेपाल की संसद को चारों ओर से घेर लिया गया. आखिर सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ शुरू हुई Gen Z क्रांति इतनी हिंसक कैसे हो गई, जिसमें 19 लोग मारे गए? इस क्रांति में ऐसा क्या है. जिसने नेपाल के गृहमंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया?

नेपाल के युवा सोशल मीडिया पर बागी क्यों हो गए?

क्या ये Gen Z क्रांति नेपाल में तख्तापलट की वजह बनने वाली है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि खूनखराबे में बदली ये क्रांति सिर्फ नेपाल के लिए ही खतरनाक है तो ऐसा नहीं है. आज हम आपको ये भी बताएंगे कि ये क्रांति भारत समेत पूरी दुनिया के लिए कैसे खतरे का बिग अलार्म है? आज नेपाल ने जो भुगता है. कल हो सकता है, हम, आप..पूरा देश-पूरी दुनिया भुगतें. इसलिए नेपाल की राजधानी में आज जो हुआ..उसे सिर्फ नेपाल नहीं बल्कि भारत के नजरिए से देखिए. क्या किसी देश में सोशल मीडिया की वजह से तख्तापलट हो सकता है. इस सवाल पर जरा सोचकर देखिए.

आखिर नेपाल के युवा सोशल मीडिया की वजह से क्यों बागी हो गई. नेपाल में सोशल मीडिया एप्स को बैन क्यों किया गया.. इस बैन का असर कितने लोगों पर हुआ है.. इसका आर्थिक एंगल क्या है. सोशल मीडिया को लेकर नेपाल से पहले कहां-कहां बगावत हुई है. सोशल मीडिया एक क्रांति है या फिर एडिक्शन है. साथ ही नेपाल की इस क्रांति का भारत पर क्या असर पड़ेगा. आज इन्हीं पहलुओं को हम डीकोड करेंगे लेकिन सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि आज नेपाल में हुआ क्या.

ये जो बार-बार Gen-Z क्रांति का जिक्र हम कर रहे हैं..इसका मतलब भी समझना होगा. आपमें से ज्यादातर लोगों को शायद पता हो..कि Gen-Z एक जनरेशन यानी पीढ़ी है, जिसे Generation Z कहा जाता है. इसमें वो लोग आते हैं जिनका जन्म साल 1997 से लेकर 2012 तक हुआ है. यानी 13 साल से 30 साल की उम्र के युवा..यही Gen-Z है जो किसी भी देश की सबसे महत्वपूर्ण पीढ़ी है.

Gen-Z क्रांति से हिली ओली सरकार!

इसी पीढ़ी ने Gen-Z क्रांति का बिगुल फूंक दिया. इस पीढ़ी ने केपी शर्मा ओली सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया..इनका गुस्सा इतना था की इन्हें रोकने के लिए सेना को उतारना पड़ गया. युवाओं में आक्रोश इतना था कि इन्होंने नेपाल की संसद पर चढ़ाई कर दी. आगजनी की गई. तोड़फोड़ हुई. सड़कों पर भीड़ इतनी बेकाबू हो गई की वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट्स फेल हो गए. पुलिस को फायरिंग करनी पड़ गई.. जिसमें 19 प्रदर्शनकारियों की मौत होने की खबर है.. वहीं करीब 350 लोग घायल हैं.

आपने दुनिया के कई देशों में सरकार विरोधी प्रदर्शन देखे होंगे लेकिन ये प्रदर्शन सबसे अलग है.. क्योंकि शायद ये पहली बार है जब किसी देश की GEN-Z ने बगावत की है. इस आंदोलन को नाम दिया गया... "जेन जी रिवॉल्यूशन". ये आंदोलन अलग क्यों है और इसका नाम जेन जी रिवॉल्यूशन क्यों रखा गया है. इसे समझने के लिए आपको इस विरोध की वजह जाननी चाहिए.

4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया. सरकार का तर्क था कि ये कंपनियां नेपाल में रजिस्ट्रेशन करने और स्थानीय नियमों का पालन करने में विफल रहीं. सरकार ने 28 अगस्त से इन कंपनियों को पंजीकरण के लिए सात दिन का समय दिया था.. लेकिन टिकटॉक समेत चंद ही एप्स ने इन नियमों का पालन किया. जिसकी वजह से 26 एप्स को बैन कर दिया गया.

सोशल मीडिया पर बैन से बिगड़ गए युवा

इसी के बाद से नेपाल की युवा पीढ़ी केपी शर्मा ओली सरकार से नाराज है. शुरुआत में नेपाल की GEN Z ने बचे खुचे सोशल मीडिया साइट्स पर अपना असंतोष जाहिर किया. ऑनलाइन अभियान चलाया गया. देखते ही देखते ये विरोध डिजिटल स्पेस से निकलकर सड़कों पर उतर आया और आज नेपाल की संसद जंग का मैदान बन गई. सवाल ये उठता है कि क्या सोशल मीडिया की वजह से किसी देश की जनता बागी हो सकती है.. तो इसे समझने के लिए कुछ आंकड़े जानिए.

नेपाल की कुल जनसंख्या लगभग 3 करोड़ है, और इनमें से 90% से अधिक लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म हैं. व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाली सवा करोड़ की आबादी इससे प्रभावित हुई है. नेपाल में 1 करोड़ लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते थे. करीब 45 लाख लोगों के जीवन का हिस्सा था यूट्यूब और करीब 36 लाख इंस्टाग्राम यूजर्स इससे प्रभावित हुए हैं.

इस बैन का सबसे ज्यादा असर युवा पीढ़ी यानी जेन जी पर पड़ा.. यही वजह है कि आज स्कूल और कॉलेज यूनिफॉर्म में युवा नेपाल की सड़कें पर उतर गए. हालात इतने बिगड़ गए की काठमांडू में संसद, प्रधानमंत्री निवास, और राष्ट्रपति भवन के आसपास कर्फ्यू लगाना पड़ा. नेपाल सेना को तैनात किया गया, और कुछ इलाकों में "शूट-एट-साइट" का आदेश जारी कर दिया गया. इस हिंसक झड़प के बाद जेन जी ने आंदोलन को अपनी जीत बताते हुए आज के लिए तो इसे स्थगित कर दिया गया है.

सोशल मीडिया पर निर्भर है जेन जेड जनरेशन

यहां एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सोशल मीडिया जेन जी के लिए इतना जरूरी हो गया है कि वो बगावत कर दे. आज के युग में सोशल मीडिया क्रांति है या फिर एडिक्शन. तो इसके दो पहलू हो सकते हैं. इसे समझने के लिए सबसे पहले उस पीढ़ी को समझना होगा जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है.

Gen Z डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के साथ बड़े हुए हैं. इस जेनरेशन के लोग सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं. इस जेनरेशन के स्कूल के नोट्स से लेकर ऑफिस की मीटिंग्स तक सोशल मीडिया पर होती है. ये जेनरेशन किताब पढ़ने से लेकर रिसर्च तक ऑनलाइन माध्यमों से करती है.

ये जेनरेशन कॉन्टेंट क्रिएशन के जरिये क्रिएटिविटी भी सोशल मीडिया पर दिखाती है. जेन जी अपने हक की आवाज भी सोशल मीडिया कैंपेन्स के जरिये उठाती है. इस जेनरेशन का एक बड़े हिस्से की कमाई का जरिया भी सोशल मीडिया ही है.

सोशल मीडिया ने एक नई अर्थव्यवस्था भी खड़ी कर दी है. एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो आज से दो दशक पहले थी ही नहीं. इसका नाम है क्रिएटर इकॉनॉमी. सोशल मीडिया की वजह से खड़ी हुई ये इकॉनॉमी कितनी बड़ी है इसके आंकड़े सुनकर आप चौंक जाएंगे.

दुनियाभर में कितने कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैं?

दुनियाभर में करीब 40 करोड़ कॉन्टेंट क्रिएटर्स एक्टिव हैं. इनकी वजह से इस मार्केट का वैल्यू 17 लाख करोड़ का है. अकेले भारत में 25 लाख क्रिएटर्स हैं, भारत में कॉन्टेंट क्रिएटर्स का मार्केट 21 हजार करोड़ का है. YouTube से पिछले 3 साल में क्रिएटर्स ने 6 लाख करोड़ रुपये कमाए हैं.

इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग और सोशल कॉमर्स का मार्केट अरबों मिलियन डॉलर का है.. यानी सोशल मीडिया की वजह से दुनिया में क्रांति तो आई है. हर सिक्के के दो पहलू होते हैं.. सोशल मीडिया का दूसरा पहलू डरावना और खतरनाक है. अब हम सोसल मीडिया के इसी पहलू का विश्लेषण करने जा रहे हैं.. इन आंकड़ों को बहुत गौर से जानिएगा क्योंकि हम जो आंकड़े दिखाने वाले हैं उसका हिस्सा आप भी हो सकते हैं.

दुनिया की 65 फीसदी और भारत की 34 फीसदी आबादी सोशल मीडिया पर है. दुनियाभर में औसतन एक आदमी दिन में 2 घंटा 21 मिनट और भारत में 2 घंटा 28 मिनट एक दिन में सोशल मीडिया पर गुजारता है. सोशल मीडिया पर कौन से एज ग्रुप के लोग कितना समय गुजारते हैं ये आंकड़े भी हमने आपके लिए इकट्ठा किए हैं.. क्योंकि इसमें 65+ वाला आंकड़ा चौंकाने वाला है.

सोशल मीडिया की लत से परेशान हो रहे लोग

18–24 की उम्र के लोग एक दिन में 3 घंटा 10 मिनट सोशल मीडिया बिताते हैं. 25–34 की उम्र के लोग दिन में 2 घंटा 45 मिनट सोशल मीडिया पर गुजारते हैं. 35 से 45 की उम्र के लोग रोजाना 2 घटा 25 मिनट सिर्फ सोशल मीडिया पर बिताते हैं. वहीं 65 से ज्यादा उम्र के लोग भी रोजाना 1 घंटा 25 मिनट सोशल मीडिया पर रहते हैं.

सोशल मीडिया की लत से दुनिया के 21 करोड़ लोग परेशान हैं, जो ब्राजील और रूस की जनसंख्या के बराबर है. 2024 में भारत ने कुल मिलाकर 10 बिलियन घंटे सोशल मीडिया पर बिताए हैं यानि हर नागरिक ने साल में औसतन 137 घंटे स्क्रीन पर बिताए हैं. सोशल मीडिया के ये आंकड़े चौकाने वाले हैं.. क्योंकि सोशल मीडिया सकारात्मक के साथ साथ दुनिया में नकारात्मक क्रांति की वजह भी बना है.

बीते करीब तीन दशक में दुनिया ने सोशल मीडिया की क्रांति देखी है. ऐसा कहा जा सकता है कि जैसे जैसे जेन जी बड़ा हुआ, सोशल मीडिया भी बड़ा होता गया.. और आज इसी जेन जी ने सोशल मीडिया के लिए नेपाल में क्रांति कर दी है.. ऐसी क्रांति की है कि पूरे देश में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं.

चीन के ऐप्स बैन क्यों नहीं किए गए?

नेपाल में जेन जी की इस बगावत का एक और पहलू है. ये आंदोलन भारत से सटे एक मुल्क में हो रहा है. इसलिए इसके प्रभाव से भारत को भी सावधान रहना होगा. नेपाल और भारत की सीमा 1,751 किलोमीटर लंबी है.. ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है. जाहिर सी बात है कि अगर नेपाल में अस्थिरता बढ़ती है तो नेपाल से पलायन का खतरा बढ़ जाता है. लिहाजा नेपाल में हिंसक प्रदर्शन और अशांति को देखते हुए भारत ने नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है. नेपाल में GEN Z आंदोलन का एक और पहलू है. जो चीन से जुड़ा हुआ है. पहला ये है कि नेपाल में टिकटॉक और वाइबर जैसे चीनी एप्स को बैन नहीं किया गया है. ऐसे में ये माना जा सकता है कि ये एप्स नेपाल में चीन के प्रभाव को बढ़ाएंगे. जो भारत की सुरक्षा नीतियों के विपरीत है.

दूसरा पहलू ये है कि नेपाल में जेन जी का विरोध केपी ओली की सरकार के खिलाफ है. जिसका झुकाव भारत से ज्यादा चीन की तरफ है. अगर इस आंदोलन में केपी ओली सरकार का तख्तापलट होता है तो ये नेपाल में चीन की BRI परियोजनाओं को सीमित कर सकता है. जिससे नेपाल में चीन का प्रभाव कम होगा.

नेपाल में जेन जी का ये आंदोलन आज के लिए स्थगित जरूर हुआ है. लेकिन माना जा रहा है कि अगर सरकार ने युवाओं की मांगें नहीं मानी तो आगे चलकर ये आंदोलन और ज्यादा 'हिंसक' हो सकता है और नौबत तख्तापलट की भी आ सकती है. नेपाल में GEN Z का बहुत बड़ा प्रभाव है. नेपाल में GEN Z यानि 13 से 30 साल की उम्र के युवा कुल आबादी का 21 फीसदी हैं. अगर ये 21 फीसदी आबादी संगठित हो गई तो कुछ भी मुमकिन है.

इन देशों में बदल चुकी हैं सरकारें

सोशल मीडिया पर सेंसरशिप को लेकर तख्तापलट की अटकलें इसलिए भी लगाई जा रही हैं क्योंकि नेपाल से पहले भी दुनिया के कई देशों में सोशल मीडिया को लेकर क्रांति हो चुकी है.. दो ऐसे उदाहरण हैं जहां सोशल मीडिया की वजह से तख्त हिल गए थे.

मिस्र में अरब स्प्रिंग के दौरान, होस्नी मुबारक की सरकार ने प्रदर्शनकारियों को इकट्ठा होने से रोकने के लिए जनवरी 2011 में इंटरनेट ब्लैकआउट लागू किया क्योंकि प्रदर्शनकारी फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से 'तहरीर स्क्वायर' पर संगठित हो रहे थे. हालांकि प्रदर्शनकारियों ने वीपीएन, सैटेलाइट फोन और ऑफलाइन नेटवर्क का उपयोग करके संगठित होना जारी रखा. इंटरनेट प्रतिबंध ने जनता का गुस्सा और बढ़ाया, जिससे आंदोलन और तेज हुआ और 11 फरवरी 2011 को मुबारक को सत्ता छोड़नी पड़ी. सोशल मीडिया ने इस क्रांति को दुनिया के सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

साल 2010 में ट्यूनीशिया में "जैस्मिन रिवॉल्यूशन" की शुरुआत हुई. यहां एक स्ट्रीट वेंडर की हत्या आत्महत्या के बाद सोशल मीडिया पर सरकार विरोधी कैंपेन चलाया गया. ट्यूनीशिया की सरकार ने फेसबुक, यूट्यूब, और अन्य प्लेटफार्मों पर सेंसरशिप बढ़ा दी और कई वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया. लेकिन लोगों ने VPN के जरिये कैंपेन को जारी रखा. राष्ट्रपति जाइन अल-आबिदीन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा और जनवरी 2011 में उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा.

हालाकि म्यांमार, ईरान, चीन जैसे कई देशों में भी सरकारों ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर रखा है.. इन देशों में भी जनता ने सरकार का विरोध किया लेकिन इस विरोध को सरकारों ने दबा दिया. लेकिन नेपाल से जो तस्वीरें सामने आईं.. खासकर नेपाल की संसद पर जेन जी ने जो धावा बोला है.. उसे देखकर तो यही लगता है कि नेपाल का युवा सोशल मीडिया को त्यागने को राजी नहीं है और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम से सरकार के कंट्रोल को हटाने के लिए देश में फ्री स्पीच को जारी रखने के लिए अभिव्यक्ति की आजादी के लिए वो छाती पर गोली खाने को तैयार है. नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कह रहे हैं नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे विदेशी साजिश है...ये सारा बवाल उस वक्त शुरू हुआ जब नेपाल में अमेरिकी सोशल मीडिया ऐप बैन कर दिए गए. यानी ओली का इशारा भी अमेरिका की तरफ है.