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भारत का कोहिनूर लौटा दो... बरसों से जो चीज भारतीयों को चुभ रही थी, मेयर ममदानी ने ब्रिटिश किंग से साफ कह दिया

भारतीय मूल के न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने जो कहा है, भारतीयों को खुश कर देगा. ब्रिटेन के किंग चार्ल्स से उनकी मुलाकात हुई थी. इससे ठीक पहले उन्होंने कहा था कि वह किंग से भारत का कोहिनूर लौटाने के लिए कहेंगे. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 30, 2026, 08:58 AM IST
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भारत का कोहिनूर लौटा दो... बरसों से जो चीज भारतीयों को चुभ रही थी, मेयर ममदानी ने ब्रिटिश किंग से साफ कह दिया

ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III और क्वीन कैमिला अमेरिका में हैं. ट्रंप ने व्हाइट हाउस में स्वागत किया. इसके बाद वे न्यूयॉर्क आए तो मेयर जोहरान ममदानी से भी मुलाकात हो गई. इससे ठीक पहले जब ममदानी से पूछा गया था कि वह जब किंग से मिलेंगे तो बस हैलो-हाय करेंगे या कुछ ऐसा है जो आप कहेंगे? इस पर भारतीय मूल के ममदानी ने कहा कि अगर उन्हें राजा से मिलने का अवसर मिलता है, तो वे भारत से जुड़े ऐतिहासिक विवाद कोहिनूर हीरा वापस लौटाने की मांग करेंगे. 

न्यूयॉर्क में 9/11 मेमोरियल पर मेयर जोहरान ममदानी ने किंग से मुलाकात की. उस समय टीवी पर लाइव तस्वीरों में दिखा कि मेयर और किंग की बातचीत हो रही है. माना जा रहा है कि ममदानी ने कोहिनूर वाली बात उनसे कही होगी. ममदानी ने कोहिनूर को सिर्फ एक हीरा नहीं बल्कि भारत के इतिहास, गौरव और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान हुए अन्याय का प्रतीक बताया है. 

कहानी कोहिनूर की

जिस कोहिनूर की भारत में काफी चर्चा होती है. वह नायाब हीरा आंध्र प्रदेश की खान से निकला था. यह कुछ समय भारतीय शासकों फिर मुगलों और सिखों के पास रहा. 1849 में दूसरे एंग्लो-सिख युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने इसे ले लिया. अपनी शर्तों पर एक समझौता करके अंग्रेज इस हीरो को ब्रिटेन लेकर चले गए. 

भारत काफी समय से अलग-अलग मंचों पर कहता रहा है कि अब ब्रिटेन को यह नायाब हीरा भारत को लौटा देना चाहिए. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि ममदानी ने ब्रिटिश किंग से मुलाकात के दौरान डायमंड की चर्चा की या नहीं. बकिंघम पैलेस ने ममदानी की टिप्पणी पर कमेंट करने से इनकार कर दिया. मेयर के ऑफिस ने भी विस्तार से इस पर कुछ बताने से मना कर दिया.

कई हाथों में घूमता रहा कोहिनूर

महाराजा दिलीप सिंह को हीरा देने के लिए मजबूर किया गया था. लाहौर संधि के तहत उन्हें हीरा देने की शर्त रखी गई. फारस के राजा नादिर शाह को मुगल राजा मोहम्मद शाह रंगीला से कोहिनूर मिला था. इसके बाद आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली ने इसे हड़पा. अफगानिस्तान के शाह शुजा दुर्रानी के पास हीरा पहुंचा, फिर महाराजा रणजीत सिंह के पास आया था. 

यही हीरा ब्रिटेन की क्वीन के ताज में जड़ा है. हालांकि, किंग चार्ल्स के साथ जब क्वीन कैमिला की ताजपोशी हुई तब उन्होंने यह हीरा अपने ताज में नहीं पहना था. 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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