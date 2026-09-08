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गाजा में कथित 'नरसंहार' के लिए जर्मनी पर क्यों भड़का निकारागुआ? इंटरनेशनल कोर्ट में केस करके बोला- बर्लिन पर लो एक्शन

Nicaragua Accuses Germany Regarding Genocide in Gaza: दक्षिण अमेरिकी देश निकारागुआ ने गाजा में इजरायली हमलों में मारे जा रहे लोगों के मुद्दे पर जर्मनी को इंटरनेशनल कोर्ट में घसीट लिया है. निकारागुआ का कहना है कि इस कथित नरसंहार का जिम्मेदार जर्मनी है. इसलिए उसे सजा दी जाए.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 08, 2026, 05:36 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 05:37 AM IST
गाजा में कथित 'नरसंहार' के लिए जर्मनी पर क्यों भड़का निकारागुआ? इंटरनेशनल कोर्ट में केस करके बोला- बर्लिन पर लो एक्शन
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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गाजा में 'नरसंहार' पर जर्मनी पर क्यों भड़का निकारागुआ? इंटरनेशनल कोर्ट में किया केस
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