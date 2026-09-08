गाजा में कथित 'नरसंहार' के लिए जर्मनी पर क्यों भड़का निकारागुआ? इंटरनेशनल कोर्ट में केस करके बोला- बर्लिन पर लो एक्शन

Why Nicaragua Accuse Germany of Alleged Genocide in Gaza? दक्षिण अमेरिका के देश निकारागुआ ने गाजा में हो इजरायल की ओर से किए जा रहे कथित खूनखराबे के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराए जाने पर जर्मनी ने आपत्ति जताई है. निकारागुआ ने यह केस वर्ष 2024 में नीदरलैंड में हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में शिकायत दर्ज करवाया था. उसका आरोप है कि जर्मनी ने इजरायल को हथियार पहुंचाए, जिसका इस्तेमाल वह लगातार गाजा में करता आ रहा है. ऐसा करके उसने नरसंहार सम्मेलन में लिए गए संकल्पों और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन किया है. उसने इंटरनेशनल कोर्ट से जर्मनी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है.
अब जर्मनी ने निकारागुआ के आरोपों से इनकार करते हुए कोर्ट से इस मामले की सुनवाई रोकने की मांग की है. उसने इस मामले में निकारागुआ के कुछ दावों की स्वीकार्यता के साथ-साथ अदालत के क्षेत्राधिकार को भी चुनौती दी है. यह आरोप-प्रत्यारोप ऐसे समय आया, जब दक्षिण अफ्रीका की ओर से इजरायल के खिलाफ लगाए गए नरसंहार के आरोप पर हेग में मुकदमा अब भी जारी है.
निकारागुआ का कहना है कि जर्मनी ने इजरायल को सैन्य उपकरण प्रदान करके 1948 के नरसंहार सम्मेलन के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है. जबकि वह इस जोखिम से वाकिफ था कि गाजा में नरसंहार किया जा सकता है. उसने जर्मनी पर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया है. निकारागुआ ने मार्च 2024 में मामला दायर कर आरोप लगाया था, सैन्य उपकरण भेजकर और अब UNRWA की फंडिंग रोककर जर्मनी नरसंहार को बढ़ावा दे रहा है.
नीदरलैंड में निकारागुआ के राजदूत कार्लोस जोस आर्गुएलो गोमेज़ ने तर्क दिया था कि जर्मनी आत्मरक्षा और नरसंहार के बीच अंतर करने में विफल रहा है. उसने जर्मनी से इजरायल को सैन्य सहायता रोकने और UNRWA के लिए फंडिंग फिर से शुरू करने की आवश्यकता जताते हुए कोर्ट से आपातकालीन आदेशों की मांग की थी. हालांकि, ICJ ने अप्रैल 2024 में इस तरह का आदेन देने की मांग को खारिज कर दिया था लेकिन मुकदमा बंद करने से भी इनकार किया.
वहीं जर्मनी ने निकारागुआ के आरोपों को खारिज करते हुए अदालत से मामले को खारिज करने का अनुरोध किया है. सोमवार को जर्मनी ने ICJ में कहा कि निकारागुआ मामला लाने से पहले आवश्यक चरणों का पालन करने में विफल रहा और उसकी शिकायत अदालत के क्षेत्राधिकार से बाहर है. बर्लिन ने तर्क दिया है कि उसके हथियारों के निर्यात की विस्तृत कानूनी जांच होती है. उसके 98 प्रतिशत निर्यात में हेलमेट, वास्कट (जैकेट) और दूरबीन जैसे सामान्य सैन्य उपकरण शामिल थे और कोई खतरनाक हथियार नहीं थे.
बताते चलें कि ICJ चार दिनों की सुनवाई कर रहा है, जिसके बाद न्यायाधीशों को यह तय करना होगा कि क्या जर्मनी मामले को खारिज करना चाहिए या नहीं. इस तरह के प्रारंभिक फैसलों में औसतन लगभग छह महीने का समय लगता है. यदि जर्मनी इस चरण में हार जाता है, तो निकारागुआ के आरोप गुण-दोष के आधार पर विचार की ओर बढ़ेंगे. एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें वर्षों लग सकते हैं.
वहीं इजरायल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के नरसंहार मामले में ICJ ने दक्षिण अफ्रीका को लिखित दलीलों के लिए नवंबर 2027 तक और इजरायल को जवाब देने के लिए मई 2029 तक का समय दिया है. इसका मतलब है कि इजरायल ने नरसंहार किया या नहीं, इस पर 2029 से पहला फैसला आने की उम्मीद नहीं है. इस फैसले के बाद ही जर्मनी वाले निकारागुआ के केस मेंकोई डिसीजन आ सकता है.
अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि युद्धविराम लागू होने के बाद से कम से कम 1,344 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 4,464 घायल हुए हैं. वहीं, अक्टूबर 2023 से अब तक मरने वाले फिलिस्तीनियों की कुल संख्या 73,470 हो गई है. जबकि, 174,540 लोग घायल हुए हैं.
संयुक्त राष्ट्र उपग्रह केंद्र का कहना है कि गाजा की 82 प्रतिशत इमारतें नष्ट हो गई हैं. संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों का अनुमान है कि 10,000 से 14,000 लोग अभी भी मलबे के नीचे लापता हैं.