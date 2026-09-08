गाजा में कथित 'नरसंहार' के लिए जर्मनी पर क्यों भड़का निकारागुआ? इंटरनेशनल कोर्ट में केस करके बोला- बर्लिन पर लो एक्शन

Why Nicaragua Accuse Germany of Alleged Genocide in Gaza? दक्षिण अमेरिका के देश निकारागुआ ने गाजा में हो इजरायल की ओर से किए जा रहे कथित खूनखराबे के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराए जाने पर जर्मनी ने आपत्ति जताई है. निकारागुआ ने यह केस वर्ष 2024 में नीदरलैंड में हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में शिकायत दर्ज करवाया था. उसका आरोप है कि जर्मनी ने इजरायल को हथियार पहुंचाए, जिसका इस्तेमाल वह लगातार गाजा में करता आ रहा है. ऐसा करके उसने नरसंहार सम्मेलन में लिए गए संकल्पों और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन किया है. उसने इंटरनेशनल कोर्ट से जर्मनी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है.