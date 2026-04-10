पाकिस्तान में इजरायल ने क्यों नहीं खोली एंबेसी? अब ईरान पर ट्रंप नरम, लेकिन नेतन्याहू ने पार की 'ब्लू लाइन'

इजरायल ने एक बार फिर खुलकर पाकिस्तान को आतंकी देश कह दिया है. वैसे, दोनों के बीच दुश्मनी नई बात नहीं है. क्या आप जानते हैं इजरायल ने पाकिस्तान में अपना दूतावास भी नहीं खोला है क्योंकि दोनों देशों में कोई औपचारिक संबंध ही नहीं है. पाकिस्तान देश के तौर पर इजरायल को मान्यता नहीं देता है. वह फिलिस्तीन के साथ खड़ा है. पाकिस्तान के कट्टरपंथी और नेताओं की जमात धार्मिक तौर पर फिलिस्तीनी मुसलमानों से खुद को जोड़ते हैं. पाकिस्तान ने इजरायली पासपोर्ट वालों को भी देश में बैन कर रखा है. ऐसे में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान ने शांति समझौते से पहले ही इजरायल को गुस्सा दिला दिया. उधर, ट्रंप अलग मूड में दिख रहे हैं.

डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन (रिटायर्ड) यूके देबनाथ ने Zee न्यूज से कहा कि ख्वाजा आसिफ का इजरायल को लेकर दिया गया बयान उनकी मानसिक अपरिपक्वता दिखाता है. ऐसे नाजुक मौके पर पाकिस्तान को खुशहाली का माहौल बनाना चाहिए था, जिसमें सभी पक्ष एकसाथ बैठकर मुस्कुराते हुए बात करें. आसिफ ऐसा बयान देंगे, तो इजरायल से रिएक्शन आएगा ही. उन्होंने कहा कि इजरायल दशकों से पाकिस्तान को आतंकवादी स्टेट कहता रहा है. भारत भी पाकिस्तान को आतंकी देश कहता है. ऐसे समय में जब ईरान और अमेरिका इस्लामाबाद में बैठकर युद्ध रोकने पर बात करने वाले थे, पाकिस्तान का यह बयान गैरजरूरी था.

इजरायल गुस्से में क्यों है?

एक्सपर्ट ने कहा कि इजरायल खफा है क्योंकि उस पर अमेरिका का दबाव है. अमेरिका ने ही उसे ईरान पर आगे हमला करने से रोक दिया है. इजरायल चाहता है कि वह हिजबुल्ला पर लगातार हमले करता रहे. उसकी नजर में हिजबुल्ला अब भी खतरा है और इसकी एक बड़ी वजह है.

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इजरायल ने ब्लू लाइन क्यों पार की?

एक्सपर्ट देबनाथ कहते हैं कि मोसाद का आकलन है कि हिजबुल्ला में 30 हजार लड़ाके हैं, उसमें से 10 हजार प्रशिक्षित हैं, जो अभी लेबनान की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण लिटानी नदी पर तैनात हैं. हिजबुल्ला के पास 40 हजार से ज्यादा रॉकेट और मिसाइलें हैं. हिजबुल्ला के आतंकी लिटानी नदी के उत्तरी किनारे से लगातार इजरायल पर रॉकेट दागते रहते हैं. इस बार, इजरायल ने अपनी सेना को 'ब्लू लाइन' यानी इजरायल और लेबनान के बॉर्डर को क्रॉस कर लिटानी नदी तक भेज दिया है. इजरायल की नजर में सबसे बड़ा कांटा हिजबुल्ला है. ऐसे में क्या अमेरिका इजरायल पर हमले रोकने के लिए दबाव डालेगा?

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची इस्लामाबाद पहुंच गए हैं. डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल (रिटायर्ड) तेज टिक्कू ने ज़ी न्यूज से कहा है कि हो सकता है कि ईरान और अमेरिका का सीजफायर आगे बढ़ जाए, लेकिन इजरायल की लड़ाई प्रॉक्सीज के साथ चलती रहेगी. दरअसल, इजरायल ने हिजबुल्ला के खिलाफ जो सफलता हासिल की है, वे इसे खोना नहीं चाहते.

हिजबुल्ला और इजरायल की दुश्मनी

असल में, हिजबुल्ला लेबनान की आधिकारिक आर्मी नहीं है. यह एक आतंकी गुट है, जिसे यूएन भी आतंकी मानता है. हिजबुल्ला का एक ही उद्देश्य है, इजरायल को खत्म करना. अब तक उसे पूरा सपोर्ट ईरान से मिल रहा था. अभी जो मध्यस्थता चल रही है, उसमें अमेरिका के उद्देश्य अलग हैं और इजरायल के बिल्कुल अलग. यही वजह है कि इजरायल लेबनान पर सिर्फ अपनी चला रहा है.

ट्रंप ईरान पर क्यों नरम पड़े?

आखिर में डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल (रिटायर्ड) तेज टिक्कू ने कहा कि लगता है ट्रंप ईरान पर नरम पड़ गए हैं. इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि उनको होर्मुज पर कब्जा चाहिए. उन्होंने इशारा भी किया है कि बहुत पैसा कमाया जाएगा. इससे लगता है कि उनका मकसद होर्मुज पर कब्जा करके टोल टैक्स वसूल करना था. कोई परमाणु वाला चक्कर नहीं था, मिसाइल या रिजीम चेंज भी नहीं था, इसलिए वह अपना उद्देश्य हासिल कर अब हट रहे हैं, लेकिन इजरायल का मकसद अलग है. वह हमेशा के लिए खतरे को खत्म करना चाहता है.

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