Advertisement
trendingNow12967557
Hindi Newsदुनिया

डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में क्यों हो रहा 'नो किंग्स' प्रदर्शन? विपक्ष भी सड़कों पर मौजूद

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उन्हें अपने देश में जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 19, 2025, 02:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में क्यों हो रहा 'नो किंग्स' प्रदर्शन? विपक्ष भी सड़कों पर मौजूद

No Kings protests in US: शनिवार 18 अक्टूबर को पूरे अमेरिका में बड़े पैमाने पर 'नो किंग्स' प्रदर्शन हुए. ये इसी साल जनवरी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस लौटने के बाद से तीसरा बड़ा राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन था. प्रोग्रेसिव ग्रुप्स के गठबंधन की तरफ आयोजित ये रैलियां लंबे वक्त से चल रहे सरकारी बंद और प्रदर्शनकारियों द्वारा ट्रंप की सत्तावादी नेचर को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आयोजित की गईं.

अमेरिका और यूरोप में प्रदर्शन
अमेरिका भर के शहरों के साथ-साथ कई यूरोपीय राजधानियों में 2,600 से ज्यादा रैलियां आयोजित की गईं. प्रदर्शनकारियों ने "ट्रंप को अब जाना होगा" के नारे लगाए, अमेरिकी झंडे लहराए और आव्रजन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कार्यकारी अतिक्रमण पर प्रशासन की नीतियों की निंदा करते हुए तख्तियाँ लिए हुए थे. आयोजकों ने कहा कि ये आंदोलन लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के ट्रंप की कोशिशों के खिलाफ एक एकजुट रुख का प्रतिनिधित्व करता है.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

प्रोटेस्ट में विपक्ष की मौजूदगी
सीनेट अल्पसंख्यक नेता चक शूमर (Chuck Schumer) और इंडिपेंडेंट सीनेटर बर्नी सैंडर्स (Bernie Sanders) सहित शीर्ष डेमोक्रेट, प्रदर्शनों में शामिल हुए और उन्हें पक्षपात के बजाय देशभक्ति की अभिव्यक्ति बताया. प्रोग्रेसिव ग्रुप इंडिविजिबल (Indivisible) के को-फाउंडर एज्रा लेविन (Ezra Levin) ने कहा, "एक सत्तावादी शासन के लिए देशभक्त जनशक्ति से बड़ा कोई खतरा नहीं है." सैंडर्स ने रिपब्लिकन आलोचना का जवाब देते हुए विरोध प्रदर्शनों को "अमेरिका प्रेम रैली" कहा और इस बात पर जोर दिया कि वो अमेरिकी संविधान और लोकतांत्रिक आजादी की रक्षा कर रहे हैं.
fallback

एकजुट हुए डेमोक्रेटिक लीडर्स
पार्टी के भीतर महीनों के विभाजन के बाद इन रैलियों ने नए सिरे से डेमोक्रेटिक एनर्जी को दिखाया है. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रदर्शन सिर्फ ट्रंप का विरोध करने के लिए नहीं हैं, बल्कि कांग्रेस और राष्ट्रपति पद के बीच बैलेंस ऑफ पावर बहाल करने के लिए हैं.
fallback

रिपब्लिकन्स ने की निंदा
हालांकि, रिपब्लिकन्स ने इन घटनाओं की निंदा करते हुए इन्हें "हेट अमेरिका रैली" (Hate America rallies) बताया और डेमोक्रेट्स पर "कम्युनिस्टों और मार्क्सवादियों" के साथ गठजोड़ करने का आरोप लगाया. हाउस स्पीकर माइक जॉनसन (Mike Johnson) और दूसरे रिपब्लिकन नेताओं ने तर्क दिया कि डेमोक्रेट्स इन विरोध प्रदर्शनों का इस्तेमाल चल रहे सरकारी शटडाउन को सही ठहराने के लिए कर रहे हैं, जो अब अपने 18वें दिन में है.

fallback

ट्रंप ने दिया जवाब
इन प्रदर्शनों के जवाब में अमेरिकी राषट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ने आलोचना को खारिज करते हुए कहा, "मैं राजा नहीं हूं." इसके बावजूद, प्रदर्शनकारियों ने अपना अभियान जारी रखने की कसम खाई और कहा कि “सच्ची देशभक्ति का मतलब जुल्म के खिलाफ खड़ा होना है.”

(इनपुट-रॉयटर्स)

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Donald Trumpus

Trending news

ममता के बंगाल में बीजेपी सांसद के काफिले पर हमला, इस बात का जताया जा रहा शक
West Bengal
ममता के बंगाल में बीजेपी सांसद के काफिले पर हमला, इस बात का जताया जा रहा शक
'ब्रह्मोस NG' में ऐसा क्या है खास? जिससे PAK-चीन दोनों में बढ़ गई है दहशत
DNA
'ब्रह्मोस NG' में ऐसा क्या है खास? जिससे PAK-चीन दोनों में बढ़ गई है दहशत
54 साल बाद क्यों खुला बांके बिहारी का खजाना? जानिए खजाने में क्या-क्या मिला?
DNA
54 साल बाद क्यों खुला बांके बिहारी का खजाना? जानिए खजाने में क्या-क्या मिला?
DNA: Zee News पर सनातन क्रिकेट लीग की शुरुआत, बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाएंगे धन
DNA
DNA: Zee News पर सनातन क्रिकेट लीग की शुरुआत, बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाएंगे धन
DNA: यूपी में पहले ईद मिलन होते थे अब होता है दिवाली मिलन... बोले CM योगी आदित्यनाथ
DNA
DNA: यूपी में पहले ईद मिलन होते थे अब होता है दिवाली मिलन... बोले CM योगी आदित्यनाथ
DNA: धनतेरस पर कितना सोना और कितनी चांदी खरीदी गई? हीरे की भी डिमांड जानिए
DNA
DNA: धनतेरस पर कितना सोना और कितनी चांदी खरीदी गई? हीरे की भी डिमांड जानिए
नमाज के लिए क्या लेंगे अनुमति... कर्नाटक में कांग्रेस MLA ने अपनी ही सरकार को घेरा
Karnataka News in Hindi
नमाज के लिए क्या लेंगे अनुमति... कर्नाटक में कांग्रेस MLA ने अपनी ही सरकार को घेरा
करूर भगदड़: 41 पीड़ित परिवारों में से 39 को ही क्यों मिला 20-20 लाख रुपये का मुआवजा?
Karur Stampede
करूर भगदड़: 41 पीड़ित परिवारों में से 39 को ही क्यों मिला 20-20 लाख रुपये का मुआवजा?
समंदर में मजबूत होगी भारत की ताकत, कोचीन शिपयार्ड ने लॉन्च किए ऐसे 3 एडवांस वेसेल्स
Kochi
समंदर में मजबूत होगी भारत की ताकत, कोचीन शिपयार्ड ने लॉन्च किए ऐसे 3 एडवांस वेसेल्स
LoC पर हाई अलर्ट! BSF ने बढ़ाई चौकसी, जवान बोले- देश सुरक्षा ही हमारी दीवाली
BSF
LoC पर हाई अलर्ट! BSF ने बढ़ाई चौकसी, जवान बोले- देश सुरक्षा ही हमारी दीवाली