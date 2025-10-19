डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में क्यों हो रहा 'नो किंग्स' प्रदर्शन? विपक्ष भी सड़कों पर मौजूद

No Kings protests in US: शनिवार 18 अक्टूबर को पूरे अमेरिका में बड़े पैमाने पर 'नो किंग्स' प्रदर्शन हुए. ये इसी साल जनवरी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस लौटने के बाद से तीसरा बड़ा राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन था. प्रोग्रेसिव ग्रुप्स के गठबंधन की तरफ आयोजित ये रैलियां लंबे वक्त से चल रहे सरकारी बंद और प्रदर्शनकारियों द्वारा ट्रंप की सत्तावादी नेचर को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आयोजित की गईं.

अमेरिका और यूरोप में प्रदर्शन

अमेरिका भर के शहरों के साथ-साथ कई यूरोपीय राजधानियों में 2,600 से ज्यादा रैलियां आयोजित की गईं. प्रदर्शनकारियों ने "ट्रंप को अब जाना होगा" के नारे लगाए, अमेरिकी झंडे लहराए और आव्रजन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कार्यकारी अतिक्रमण पर प्रशासन की नीतियों की निंदा करते हुए तख्तियाँ लिए हुए थे. आयोजकों ने कहा कि ये आंदोलन लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के ट्रंप की कोशिशों के खिलाफ एक एकजुट रुख का प्रतिनिधित्व करता है.

प्रोटेस्ट में विपक्ष की मौजूदगी

सीनेट अल्पसंख्यक नेता चक शूमर (Chuck Schumer) और इंडिपेंडेंट सीनेटर बर्नी सैंडर्स (Bernie Sanders) सहित शीर्ष डेमोक्रेट, प्रदर्शनों में शामिल हुए और उन्हें पक्षपात के बजाय देशभक्ति की अभिव्यक्ति बताया. प्रोग्रेसिव ग्रुप इंडिविजिबल (Indivisible) के को-फाउंडर एज्रा लेविन (Ezra Levin) ने कहा, "एक सत्तावादी शासन के लिए देशभक्त जनशक्ति से बड़ा कोई खतरा नहीं है." सैंडर्स ने रिपब्लिकन आलोचना का जवाब देते हुए विरोध प्रदर्शनों को "अमेरिका प्रेम रैली" कहा और इस बात पर जोर दिया कि वो अमेरिकी संविधान और लोकतांत्रिक आजादी की रक्षा कर रहे हैं.



एकजुट हुए डेमोक्रेटिक लीडर्स

पार्टी के भीतर महीनों के विभाजन के बाद इन रैलियों ने नए सिरे से डेमोक्रेटिक एनर्जी को दिखाया है. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रदर्शन सिर्फ ट्रंप का विरोध करने के लिए नहीं हैं, बल्कि कांग्रेस और राष्ट्रपति पद के बीच बैलेंस ऑफ पावर बहाल करने के लिए हैं.



रिपब्लिकन्स ने की निंदा

हालांकि, रिपब्लिकन्स ने इन घटनाओं की निंदा करते हुए इन्हें "हेट अमेरिका रैली" (Hate America rallies) बताया और डेमोक्रेट्स पर "कम्युनिस्टों और मार्क्सवादियों" के साथ गठजोड़ करने का आरोप लगाया. हाउस स्पीकर माइक जॉनसन (Mike Johnson) और दूसरे रिपब्लिकन नेताओं ने तर्क दिया कि डेमोक्रेट्स इन विरोध प्रदर्शनों का इस्तेमाल चल रहे सरकारी शटडाउन को सही ठहराने के लिए कर रहे हैं, जो अब अपने 18वें दिन में है.

ट्रंप ने दिया जवाब

इन प्रदर्शनों के जवाब में अमेरिकी राषट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ने आलोचना को खारिज करते हुए कहा, "मैं राजा नहीं हूं." इसके बावजूद, प्रदर्शनकारियों ने अपना अभियान जारी रखने की कसम खाई और कहा कि “सच्ची देशभक्ति का मतलब जुल्म के खिलाफ खड़ा होना है.”

(इनपुट-रॉयटर्स)