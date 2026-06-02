कौन थीं किम जोंग उन की मां, क्यों कभी उनका जिक्र नहीं करते नॉर्थ कोरिया के तानाशाह?

North Korea News: उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के परिवारों से जुड़ी जानकारियां आमतौर पर सीक्रेट रहती हैं. उनके सत्ता में 15 साल पूरे होने के बावजूद आजतक कभी भी किम जोंग उन ने सार्वजनिक रूप से अपनी मां का जिक्र नहीं किया है. नॉर्थ कोरिया के संस्थापक किम इल सुंग की मां कांग पान सोक थीं और किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल की मां किम जोंग सुक को कोरिया की माएं कहकर सम्मानित किया गया, लेकिन किम जोंग उन की मां को योंग हुई (Ko Yong-hui) आज भी एक अंजान शख्सियत है, जिनके नाम पर उत्तर कोरिया में कुछ भी नहीं रखा गया.

क्यों सीक्रेट हैं किम की मां?

'BBC' की रिपोर्ट के मुताबिक, किम जोंग उन की मां का सार्वजनिक रूप से जिक्र न करना और उनके अस्तित्व को छिपाकर रखने के पीछे कई गहरे राजनीतिक कारण हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

को योंग हुई का जन्म जापान के ओसाका शहर में हुआ था. उनका पालन-पोषण भी वहीं हुआ था. हालांकि, को के माता-पिता मूल रूप से साउथ कोरिया के जेजू द्वीप से थे. वे साल1910-1945 तक जापान में बसे थे. उन्हें जाइनिची कोरियाई यानी जापान में रहने वाले कोरियाई बोला जाता था. बाद में उत्तर कोरिया लौटने पर को के परिवार को जलन की नजरों से देखा गया.

ये भी पढ़ें- भारत से 4.3 गुना बड़ी जगह, मगर बस 11 लोग ही हैं नागरिक, दूर-दूर तक नहीं दिखता कोई घर या इंसान

किम की मां का जापानी कनेक्शन

को का परिवार साल 1960 के दशक में एक प्रत्यावर्तन कार्यक्रम के तहत वापस उत्तर कोरिया आ गया था. उस दौरान वह 10 साल की थीं. जापान और नॉर्थ कोरिया एक दूसरे को ऐतिहासिक दुश्मन मानते हैं. ऐसे में देश के सुप्रीम लीडर की मां का जापानी कनेक्शन वहां की राष्ट्रवादी छवि के खिलाफ है. दोनों देश आजतक एक दूसरे के गहरे दुश्मन बने हुए हैं.

जापान लगातार क्वाड जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम और साइबर एक्टिविटी पर पूरी तरह बैन लगाने की मांग करता रहता है.

ये भी पढ़ें- 3 साल तक 600-700 लोगों ने किया रेप... ब्रिटिश सांसद ने पढ़ा पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स पीड़ितों का दर्द, रुला देंगी कहानियां

क्यों नहीं किया जाता जिक्र?

बता दें कि नॉर्थ कोरियाई शासन खुद को पैक्टू ब्लडलाइन से जोड़ता है यानी इसी वंश के लोगों पर देश में शासन करने का अधिकार है. किम जोंग उन की मां इस कुल से नहीं आती हैं. ऐसे में लोग किम जोंग उन की सत्ता की वैधता पर सवाल खड़े कर सकते हैं. वहीं को नॉर्थ कोरिया के मानसुदे आर्ट ट्रूप में एक पेशेवर डांसर थीं. इसी दौरान वह किम जोंग इले से मिली थीं. उत्तर कोरिया की रूढ़िवादी राजनीतिक व्यवस्था में एक डांसर को शीर्ष नेता की पत्नी के तौर पर देखना सम्मानजनक नहीं माना जाता था. ऐसे में सीधे तौर पर उत्तर कोरिया में उनका नाम नहीं लिया जाता है. हालांकि, उनकी छवि जरूर सुधारने की कोशिश की जाती है. इसके लिए उन्हें 'मदर ऑफ ग्रेट सोंगून कोरिया' यानी आदरणीय माता जैसी उपाधि दी गई है.

किम जोंग उन की मां का निधन साल 2004 में पेरिस के एक अस्पताल में हुआ था. उनकी मौत की वजह ब्रेस्ट कैंसर बताई जाती है. उत्तर कोरिया के किसी भी सरकारी मीडिया में को के निधन का कोई जिक्र नहीं हुआ है. प्योंगयांग में को की एक भव्य कब्र बनाई गई है. हालांकि, वहां कुछ चुनिंदा लोगों को ही जाने की अनुमति है ताकि उनके जीवन से जुड़ी जानकारियां छिपी रहें.